Баварія - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - Арсенал 17.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 17.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 09.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти Кельн - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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