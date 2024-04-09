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Баварія - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 квітня 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
31%
Нічия
34%
Арсенал
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Arsenal FC is 5-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 3 times, there have been 1 draws while Arsenal FC have won 1 times. The goal difference is 14-6 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 13 meetings, Bayern Munich have won 6 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 28-16 in favour of Bayern Munich.
  • Arsenal FC's last away win against Bayern Munich was in 2013.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 8 games.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Arsenal FC in their last 3 encounters.
  • The result of the first leg: Arsenal FC - Bayern Munich 2-2.
  • Bayern Munich have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 46% of their matches, Arsenal FC in 44% of their matches.
  • Bayern Munich wins 46% of halftimes, Arsenal FC wins 44%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 2.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Arsenal FC is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Arsenal FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Bayern Munich scores 2.85 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
5
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.03.2017 - 21:45 Арсенал 1 - 5 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.02.2017 - 21:45 Баварія 5 - 1 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
04.11.2015 - 21:45 Баварія 5 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
13.04.2024 - 16:30 Баварія 2 - 0 Завершено Кельн В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
06.04.2024 - 16:30 Гайденгайм 3 - 2 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.03.2024 - 16:30 Дармштадт 2 - 5 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
31%
Нічия
34%
Арсенал
34%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Арсенал
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківьор, Троссар, Вієйра, Нелсон, Ельнені, Зінченко.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.
Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Кім, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Девіс — Горецка, Лаймер — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі була нічия — 2:2.
Данні Маккелі (Віллемстад, Кюрасао/Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина) зіграють мюнхенська Баварія та лондонський Арсенал.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Баварія" - Арсенал 17.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Арсенал та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 09.04.2024 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти Кельн - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Астон Вілла" - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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