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Арсенал - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 квітня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
52%
Нічия
25%
Баварія
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Bayern Munich is 1-5. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 2 times, there have been 0 draws while Bayern Munich have won 3 times. The goal difference is 10-5 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 12 meetings, Arsenal FC have won 4 times, there have been 2 draws while Bayern Munich have won 6 times. The goal difference is 26-14 in favour of Bayern Munich.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 6 games.
  • Arsenal FC have won 6 home matches in a row.
  • Arsenal FC wins 1st half in 45% of their matches, Bayern Munich in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 45% of halftimes, Bayern Munich wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Bayern Munich won 3, 0 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Arsenal FC scores 1.2 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 3.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Bayern Munich is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Bayern Munich is 1.4.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.52 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.89 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
2
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.03.2017 - 21:45 Арсенал 1 - 5 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
15.02.2017 - 21:45 Баварія 5 - 1 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
04.11.2015 - 21:45 Баварія 5 - 1 Завершено Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
20.10.2015 - 21:45 Арсенал 1 - 0 Завершено Баварія
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:20 Арсенал 1 - 0 Завершено Порту В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
06.04.2024 - 16:30 Гайденгайм 3 - 2 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
16.03.2024 - 16:30 Дармштадт 2 - 5 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
09.03.2024 - 16:30 Баварія 8 - 1 Завершено Майнц В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
05.03.2024 - 22:00 Баварія 3 - 0 Завершено Лаціо В
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Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
52%
Нічия
25%
Баварія
23%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Баварія до цього вибила Лаціо та до цього виграла групу з Копенгагеном, Галатасараєм і Манчестер Юнайтед.
Інфо
Арсенал до цього вибив Порту та до цього виграв групу з ПСВ, Лансом і Севільєю.
Запасні: Перец, Ульрайх, Упамекано, Кім, Коман, Шупо-Мотінг, Сарагоса, Геррейру, Мюллер, Мазрауї, Павлович.
Баварія: Ноєр — Кімміх, Даєр, де Лігт, Девіс — Горецка, Лаймер — Сане, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Запасні: Рамсдейл, Гейн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Томіясу, Троссар, Вієйра, Нелсон, Ельнені, Зінченко.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Гленн Нюберг (Сетер, Швеція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія.
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Анонс матчу Арсенал - "Баварія" 09.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 09.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Арсенал (Лондон) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Баварія", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 07.03.2017 закінчилось з таким рахунком: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Баварія" можна подивитися 09.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти "Гайденгайм" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Гайденгайм".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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