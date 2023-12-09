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Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 квітня 2024, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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42'
Астон Вілла
Бирмингем
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Хід матчу
14' Rogers, Morgan 36' White, Ben
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
34%
Астон Вілла
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Aston Villa when Arsenal FC is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Aston Villa is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 18 times, there have been 5 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 58-28 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 57 meetings, Arsenal FC have won 33 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 10 times. The goal difference is 105-52 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Aston Villa (2-1 at home and 4-2 away).
  • In Premier League, Arsenal FC have 5 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Aston Villa scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Arsenal FC haven't lost in their last 8 games.
  • Arsenal FC have won 6 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 12-2-1.
  • Bukayo Saka is Arsenal FC's top scorer with 14 goals. Ollie Watkins has scored 18 times for Aston Villa.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 8. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (10).
  • Kai Havertz has more yellow cards (8) than any other player at Arsenal FC. Douglas Luiz has collected 10 for Aston Villa.
  • A year ago, Aston Villa were number 8 in the table with 51 points. Now they are number 4 with 60 points.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 45% of their matches, Aston Villa in 46% of their matches.
  • Arsenal FC wins 45% of halftimes, Aston Villa wins 46%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Aston Villa.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Aston Villa won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 1.6.
  • Arsenal FC scores 2.5 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.58 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 7 home matches.
Особисті зустрічі
Арсенал
14
Перемог
21
Ігор
5
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.03.2022 - 14:30 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:20 Арсенал 1 - 0 Завершено Порту В
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Останні матчі - Астон Вілла
Ліга конференцій 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.03.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Астон Вілла Н
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Головні події
White, Ben
36'
14'
Rogers, Morgan
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
34%
Нічия
34%
Астон Вілла
31%
Склади команд
22
Raya, David
35
Олександр Зінченко
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
29
Havertz, Kai
41
Rice, Declan
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
1
Martinez, Emiliano
4
Konsa, Ezri
3
Дієго Карлос
14
Torres, Pau
12
Люка Дінь
7
McGinn, John
8
Юрі Тілеманс
27
Rogers, Morgan
22
Zaniolo, Nicolo
19
Diaby, Moussa
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
    36
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 19
    Diaby, Moussa
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 27
    Rogers, Morgan
    14
  • 22
    Zaniolo, Nicolo
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 1
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
3
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
3
2
Фоли
2
3
Удари в отвір
Сейви
3
1
ЖК
1
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Офсайди
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Астон Вілла"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
41'
Небезпечний момент
Сака викрутив удар із правого флангу штрафного повз дальню стійку.
40'
Небезпечний момент
Відскок на правому фланзі штрафного Жезус перевів у простріл у центр, де в падінні бив Троссар, але поцілив точно в Мартінеса на лінії.
39'
Небезпечний момент
Штанга! Габріел привіз момент на власні ворота, вибивши м'яч у Зінченка перед штрафним, після чого Воткінс зайшов до правого флангу штрафного й пробив у дальній каркас воріт.
38'
Сака завершив подачу з лівого флангу штрафного від Гаверца ударом головою над воротами.
37'
Продовжуємо грати після нетривалого відпочинку.
36'
Жовта картка
Вайт попереджений.
35'
Дзаніоло отримав травму в боротьбі проти Вайта, тому Зінченко вибив м'яч.
33'
Тілеманс розганяв передачею до правого флангу штрафного Діабі, але той не встигав.
31'
Триває контроль м'яча на чужій половині від Арсенала.
29'
Едегор із центрального кола закинув на хід Гаверцу, але того вже в штрафному зупинив підкатом Карлос.
28'
Заблокована подача Конси з правого флангу.
25'
Боротьба за участі Едегора на правому фланзі чужого штрафного завершилась кутовим.
23'
Небезпечний момент
Зінченку вдалось перехопити вибивання від Мартінеса з правого флангу штрафного біля центральної лінії, і одразу пробити у відповідь, але м'яч у ворота не пішов.
22'
Арсенал постійно перебуває під ризиком отримати контратаку в дві-три передачі.
20'
Небезпечний момент
Передачу Едегора до правого флангу штрафного Сака завершував ударом у ближній, але поцілив у сітку із зовнішнього боку.
18'
Небезпечний момент
М'яка подача Саки з правого флангу на дальню стійку завершилась ударом головою від Жезуса повз площину.
16'
Офсайд
Зінченко закинув до лівого флангу штрафного з власної половини в офсайд для Гаверца.
14'
Жовта картка
Роджерсу тим часом виписали відкладену жовту за фол проти Саки на лівому фланзі оборони.
13'
Зінченко перебив штрафний своєю подачею з лицьової на лівому фланзі штрафного.
11'
Небезпечний момент
Троссар із лівого флангу зіграв до штрафного на Гаверца, але той не переграв Мартінеса ударом у ближній.
9'
Аут із лівого флангу завершився фолом Карлоса проти Габріела в центрі чужого штрафного.
8'
Сака виконав подачу з правого флангу штрафного, але м'яч пролетів над усіма.
6'
Троссару не дав отримати передачу до лівого флангу атаки підкатом Макгінн.
4'
Господарі будують атаку на чужій половині.
2'
Небезпечний момент
Троссар головою блокував добивання відскоку перед штрафним від Макгінна, після чого праворуч у штрафному Воткінс бив головою, але опустив м'яч зверху на сітку воріт.
1'
Гості пішли атакувати з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ольсен, Кеш, Морено, Чемберс, Ленгле, Кеслер-Гайден, Бейлі, Айрогбунам, Дуран.
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь — Макгінн, Тілеманс, Роджерс, Дзаніоло — Діабі, Воткінс.
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Томіясу, Парті, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Троссар.
Інфо
У першому колі перемогла Астон Вілла — 1:0.
Інфо
Астон Вілла йде четвертою з 18 перемогами, 6 нічиїми та 8 поразками — 60 очок.
Інфо
Арсенал іде другим із 22 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками — 71 очко.
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла.
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Анонс матчу Арсенал - "Астон Вілла" 14.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Астон Вілла" можна подивитися 14.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Баварія" - 09.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лілль" - 11.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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