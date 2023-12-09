Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Баварія" - 09.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лілль" - 11.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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