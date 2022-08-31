Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Астон Вілла 31.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 31.08.2022

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Астон Вілла (Бирмингем):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Арсенал у попередньому футбольному матчі 19.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Джеррард, Стивен розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)

Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Стивен Джеррард



Прошедший поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

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