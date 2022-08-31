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Арсенал - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 31 серпня 2022, 21:30 - Эмирейтс
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 1
Оновити
82'
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
13' Ramsey, Jacob 30' Jesus, Gabriel 39' Odegaard, Martin
48' Saliba, William 54' Konsa, Ezri 65' White, Ben Вийшов: Tomiyasu, Takehiro 68' McGinn, John 73' Buendia, Emiliano Вийшов: Luiz, Douglas 73' McGinn, John Вийшов: Філіпе Коутіньо 74' Luiz, Douglas 77' Martinelli, Gabriel
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
31%
Астон Вілла
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Aston Villa when Arsenal FC is playing at home is 3-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 17 times, there have been 5 draws while Aston Villa have won 5 times. The goal difference is 56-27 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 54 meetings, Arsenal FC have won 31 times, there have been 14 draws while Aston Villa have won 9 times. The goal difference is 99-48 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Aston Villa (3-1 at home and 1-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Arsenal FC have a winning streak of 10 matches.
  • Arsenal FC have won 6 home matches in a row.
  • Gabriel Jesus has assisted the most goals for Arsenal FC with 3. Ollie Watkins is Aston Villa's biggest assister (2).
  • A year ago, Arsenal FC were number 16 in the table with 3 points. Now they are number 1 with 12 points.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 50% of their matches, Aston Villa in 25% of their matches.
  • Arsenal FC wins 50% of halftimes, Aston Villa wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Aston Villa.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 2, Aston Villa won 3, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 0.8 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Aston Villa is 1.2.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
12
Перемог
18
Ігор
4
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.03.2022 - 14:30 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2020/2021
06.02.2021 - 14:30 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
08.11.2020 - 21:00 Арсенал 0 - 3 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.08.2022 - 22:00 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Болтон 1 - 4 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 17:00 Крістал Пелес 3 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 14:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
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Головні події
ГООЛ! Martinelli, Gabriel
77'
74'
Luiz, Douglas ГООЛ!
73'
Buendia, Emiliano
Вийшов: Luiz, Douglas
73'
McGinn, John
Вийшов: Філіпе Коутіньо
68'
McGinn, John
White, Ben
Вийшов: Tomiyasu, Takehiro
65'
54'
Konsa, Ezri
Saliba, William
48'
Odegaard, Martin
39'
ГООЛ! Jesus, Gabriel
30'
13'
Ramsey, Jacob
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
41%
Нічия
31%
Астон Вілла
28%
Склади команд
1
Ramsdale, Aaron
3
Tierney, Kieran
22
Magalhaes, Gabriel
18
Saliba, William
4
White, Ben
23
Sambi Lokonga, Albert
34
Ґраніт Джака
22
Martinelli, Gabriel
10
Odegaard, Martin
11
Saka, Bukayo
18
Jesus, Gabriel
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
5
Mings, Tyrone
27
Люка Дінь
7
McGinn, John
44
Kamara, Boubacar
41
Ramsey, Jacob
31
Леон Бейлі
11
Watkins, Ollie
10
Buendia, Emiliano
Стартовий склад
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    30
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 10
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    39
  • 11
    Saka, Bukayo
  • 23
    Sambi Lokonga, Albert
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 3
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
    48
  • 4
    White, Ben
    65
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 10
    Buendia, Emiliano
    Форвард
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    68
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
    13
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
    54
  • 5
    Mings, Tyrone
    Захисник
  • 27
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Джеррард, Стивен
Статистика матчу
62%
Володіння м'ячем
38%
13
Штрафні
10
9
Фоли
12
1
Удари повз
1
2
ЖК
3
8
Удари в отвір
4
6
Блоковано ударів
10
Кутові
2
3
Сейви
6
1
Офсайди
1
Трансляція
82'
Ушкодження задньої поверхні стегна в Рамсдейла.
81'
Заміна
Едегора замінив Сміт-Роу.
79'
Фол на лівому фланзі атаки заробив сольним просуванням Дінь.
77'
Гоооол!!!
ГОЛ! Під час атаки Арсенала у відповідь Мартінеллі з дальнього кута воротарського в дотик під поперечину завершив подачу Саки з правого флангу штранфого!
74'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дуглас Луїс із кутового на лівому фланзі закрутив у ворота! Рамсдейлу заважав Камара.
73'
Заміна
Макгінна замінив Луїс Діас.
73'
Заміна
Коутіньо замінив Буендію.
72'
Бейлі з правого флангу штрафного вистрілив із-під Тірні над воротами. Рамсдейл підправив на кутовий.
71'
Кеш вирішив вистрілити з правого флангу штрафного, але запустив м'яч над воротами.
70'
Простріл Томіясу з правого флангу штрафного блокував захисник, але м'яч у підсумку вийшов від самого гравця Арсенала.
69'
Жезус не зміг розхитати Консу в центрі чужого штрафного на завершення передачі від Джаки.
69'
Жовта картка
Макгінну дали картку за цей фол.
68'
Едегор на газоні біля центральної лінії, після підкату від Макгінна.
66'
Саліба перехопив закидання суперників із власної половини поля собі за спину.
64'
Заміна
Вайта замінив Томіясу.
63'
Жезусу не дали замкнути подачу з розіграшу кутового на лівому фланзі, а під час другої спроби Арсеналу подати Мартінес зіграв на виході.
61'
Простріл від Мартінеллі з лівого флангу штрафного на кутовий перевів Конса.
59'
Вілла наразі в неквапливому темпі намагається стримувати атаки суперників.
57'
Подачу з правого флангу від Буендії зі штрафного виніс Габріель.
55'
Небезпечний момент
Едегор зі штрафного на лівому фланзі цілив у дальній воротарський верхній кут, але Мартінес перевів на кутовий.
54'
Жовта картка
Консі дали картку за фол проти Жезуса біля входу на правий фланг власного штрафного.
52'
Жезус не протиснув Мингса на правому фланзі штрафного в боротьбі за м'яч.
51'
Бейлі відправив м'яч за лицьову передачею на правий фланг атаки.
49'
Фол від Камара проти Едегора біля центральної лінії.
48'
Жовта картка
Саліба смикнув за руку Камара на правому фланзі захисту.
47'
Рамсдейл перехопив закидання на правий фланг власного штрафного.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Арсенал виключно домінував над суперниками, і вже встиг забити один м'яч, хоча навіть за першу половину зіграного часу мав розраховувати на більше.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Небезпечний момент
Джака скинув м'яч на вхід до лівого флангу штрафного, звідки зльоту в дальню дев'ятку бив Мартінеллі, але Мартінес потягнув у стрибку!
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
44'
Небезпечний момент
Закидання з правого флангу до центру штрафного від Едегора повз голкіпера, проте захисники вибили з лінії воріт. Добивав Тірні, однак дві його спроби були блоковані.
42'
Небезпечний момент
Локонга ледь не зрізав подачу з правого флангу у власні ворота, але Рамсдейл зреагував.
39'
Жовта картка
Едегору дали попередження за зрив виходу Воткінса до атаки через лівий фланг.
37'
Пас Едегора на правий фланг штрафного партнери не прочитали.
34'
Сака не втримав у межах поля переведення Джаки на лівий фланг атаки.
32'
Арсенал продовжує контролювати м'яч, проте відійшов на власну половину.
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Простріл Джаки з лівого флангу Мартінес перевів у центр штрафного, після чого на добиванні зіграв Жезус!
28'
Макгінн вибив на кутовий подачу з лівого флангу штрафного від Мартінеллі.
27'
Буендія перевів м'яч на правий фланг штрафного для Кеша, проте партнер не розібрався з продовженням атаки.
25'
Мартінес забрав до рук блоковану подачу з лівого флангу від Мартінеллі.
23'
Небезпечний момент
Розвернув атаку Джака передачею на лівий фланг, той прострілив на дальню, але в порожні ворота не влучив Сака!
22'
Втратив м'яч Жезус під час дриблінгу біля межі поля на лівому фланзі атаки.
20'
Тірні спрямував невдалий пас на лівий фланг атаки на чужій половині поля.
19'
Ремзі втратив м'яч під час зміщення з правого флангу до чужого штрафного, проте Мартінеллі в контратаці теж швидко зупинили.
17'
Фол від Камара на чужій половині проти Жезуса.
16'
Небезпечний момент
Мартінес із великими зусиллями парирував постріл Жезуса з правого флангу штрафного в дальній кут, після чого одразу дві спроби добити від Едегора блокували захисники.
15'
Жезус не встиг до закидання Мартінеллі з глибини на правий фланг штрафного.
13'
Жовта картка
Стрибок у ноги Мартінеллі на чужій половині поля від Ремзі.
11'
Небезпечний момент
Габріель у центрі штрафного зупинив передачу з лівого флангу від Саліба, проте його удар в ближній кут перевів на кутовий захисник.
10'
Небезпечний момент
Едегор закинув на правий фланг штрафного на Жезуса, а той із другого дотику пробив у ближній, але голкіпер не проґавив м'яч.
9'
Сака не зачепився за переведення другим поверхом на правий фланг атаки.
7'
Мінгс без фолу зупинив дриблінг Сака на правому фланзі штрафного.
6'
Бейлі невдало скинув м'яч головою біля чужого штрафного на Буендію.
5'
Локонга в центрі поля відмахнувся від Буендії біля центральної лінії.
4'
Габріель пропустив повз себе передачу від Воткінса з правого флангу штрафного, проте Буендія в дотик пробив вище воріт.
3'
Подачу від Мартінеллі вибили зі штрафного захисники.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
2'
Ще один стандарт на правому фланзі для Арсенала, проте вже ближче до штрафного.
Запасні: Ольсен, Чемберс, Аугустінссон, Янг, Дуглас Луїс, Коутінью, Айроегбунам, Інгз, Арчер.
1'
Дінь сфолив біля технічної зони проти Жезуса.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Камара, Ремзі — Бейлі, Воткінс, Буендія.
Запасні: Тернер, Голдінг, Суареш, Томіясу, Сміт-Роу, Вієйра, Сміт, Нкетіа, Маркіньйос.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Тірні — Джака, Локонга — Сака, Едегор, Мартінеллі — Габріел Жезус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та бірмінгемська Астон Вілла.
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Анонс матчу Арсенал - Астон Вілла 31.08.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Арсенал (Лондон) та командою Астон Вілла (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 31.08.2022
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою Астон Вілла (Бирмингем):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Астон Вілла залишилася з поразкою . Зіткнення Астон Вілла та Арсенал у попередньому футбольному матчі 19.03.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Джеррард, Стивен розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Астон Вілла можна подивитися 31.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Астон Вілла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Фулгем - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Астон Вілла (Бирмингем)
Рік заснування Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший поединок команди Астон Вілла був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вест Хем Юнайтед.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Астон Вілла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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