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Астон Вілла - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 грудня 2023, 19:30 - Вилла Парк
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
1 - 0
Оновити
перерыв
Арсенал
Лондон
Хід матчу
7' McGinn, John 28' Олександр Зінченко
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
16%
Нічия
29%
Арсенал
55%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and Arsenal FC when Aston Villa is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Aston Villa and Arsenal FC is 1-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 4 times, there have been 9 draws while Arsenal FC have won 14 times. The goal difference is 43-23 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 56 meetings, Aston Villa have won 9 times, there have been 14 draws while Arsenal FC have won 33 times. The goal difference is 105-51 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Aston Villa (2-1 at home and 4-2 away).
  • In Premier League, Aston Villa have 7 successive home wins.
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Aston Villa scores 26% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Arsenal FC scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa have a winning streak of 4 matches.
  • Aston Villa have won 8 home matches in a row.
  • Arsenal FC have a winning streak of 6 matches.
  • Aston Villa haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Aston Villa haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Aston Villa's home record this season: 7-0-0.
  • Ollie Watkins has assisted the most goals for Aston Villa with 6. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (6).
  • Boubacar Kamara has more yellow cards (6) than any other player at Aston Villa. Kai Havertz has collected 4 for Arsenal FC.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 45% of their matches, Arsenal FC in 44% of their matches.
  • Aston Villa wins 45% of halftimes, Arsenal FC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, Arsenal FC won 4, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Aston Villa scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and Arsenal FC is 1.6.
  • Aston Villa scores 2.17 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Aston Villa haven't lost in their last 6 games.
  • A year ago, Aston Villa were number 13 in the table with 18 points. Now they are number 3 with 32 points.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Aston Villa.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
4
Перемог
20
Ігор
14
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 14:30 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.03.2022 - 14:30 Астон Вілла 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Ліга конференцій 2023/2024
30.11.2023 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Легія В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Фулгем В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.12.2023 - 22:15 Лутон Таун 3 - 4 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Арсенал 6 - 0 Завершено Ланс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі В
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Головні події
28'
Олександр Зінченко
ГООЛ! McGinn, John
7'
Хто переможе?
49 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
16%
Нічия
29%
Арсенал
55%
Склади команд
1
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
3
Дієго Карлос
4
Konsa, Ezri
7
McGinn, John
6
Luiz, Douglas
44
Kamara, Boubacar
31
Леон Бейлі
8
Юрі Тілеманс
11
Watkins, Ollie
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
35
Олександр Зінченко
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    7
  • 6
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 31
    Леон Бейлі
    Форвард
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 3
    Дієго Карлос
    Форвард
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 1
    Martinez, Emiliano
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
    28
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Блоковано ударів
3
2
Кутові
2
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари в отвір
3
1
Удари повз
2
10
Штрафні
6
5
Фоли
8
ЖК
1
1
Офсайди
2
3
Сейви
Трансляція
Вілла у першому таймі просто і банально забила свій гол, після прострілу з флангу замкнув атаку Макгінн. У Арсенала довго нічого не було, лише ближче до кінця тайму каноніри прийшли до тями і стали піддавлювати. Втім, безрезультатно. 1:0 на користь Вілли після першого тайму.
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву. Ви сміятиметеся, але Вілла поки що обігрує Арсенал 1:0
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Кутовий
Кутовий для Арсеналу – пішов навіс, який спокійно виловив Мартінес. А режисер звертає увагу на тому, що при подачі Райса активно тримали руками. Втім, суддя цього не помітив
41'
Небезпечний момент
Момент у Вілли! Уоткінса вивели віч-на-віч! Він не забив, не переграв воротаря канонірів, та ще й суддя офсайд запалив! Дуже спірний, до речі!
39'
Небезпечний момент
У Едегора момент! Метрів з 15-ти без опору пробиває, але Мартінес хорош – впевнено виловив м'яч!
37'
Високо пресингує Арсенал - Мартінес помиляється і виносить під пресингом в аут
36'
В останні хвилини Арсенал володіє ініціативою і намагається щось вигадати
35'
Зіна намагався вломитися зі свого флангу до штрафної - наткнувся на двох захисників і м'яч втратив
34'
Едегор непогано примостився, стрільнув під ближню. Начебто і не сильно, але досить небезпечно вийшло - трохи мимо
31'
Мартінес вже починає грати у свої ігри - потихеньку потягує час, хвилину встановлюючи м'яч під час введення від воріт
28'
Жовта картка
Зінченко на фланзі прихопив за футболку суперника – отримав жовту
26'
Сака з центру поля віддав просто в аут... Це найяскравіший приклад нинішньої гри Арсеналу
23'
Штрафний для Вілли. Метрів 25 до воріт. Дінь довго готувався, але зрештою, зарядив у стінку
21'
20 хвилин минуло, Вілла свій гол забила, а у Арсеналу поки що немає нічого в атаці
19'
Знову Камара отримав по ногах - мабуть, найактивніший гравець Вілли
17'
Камара отримав пошкодження – це буде втрата для вілланів, якщо він не зможе продовжити гру. Але, здається, все нормально
15'
Все спокійно зараз. Арсенал контролює м'яч, але на своїй половині поля
13'
Намагається перебудуватись Арсенал, але поки що з креативом у канонірів не ладнається
10'
Веселий у нас початок, Вілла відразу бере бика за роги
8'
Гоооол!!!
Гооол! Вілла! Все просто! Прохід флангом, простріл, і Макгінн замикає! 1:0!
6'
Небезпечний момент
Ух, момент у канонірів! Дінь класно вирізав з флангу, але Сака просто махнув ногою повз м'яч! Буває...
5'
Віллани досить активні на старті поєдинку, Арсеналу не так просто вийти з оборони
3'
Кутовий
Кутовий для Вілли - довго штовхалися команди у штрафній, але нічим навіс не закінчився
2'
Каноніри відразу ж сходили в атаку лівим флангом, але Мартінеллі не дуже вдало прострілив
1'
Свисток
Стартовий свисток, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Окремо відзначимо вихід у старті у канонірів Олександра Зінченка
Інфо
Стартовий склад Арсеналу: Райя, Уайт, Саліба, Магальянс, Зінченко, Едегор, Райс, Сака, Хаверц, Жезус, Мартінеллі
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес, Конса, Дієго Карлос, Торрес, Дінь, Камара, Дуглас Луїс, МакГінн, Тілеманс, Бейлі, Уоткінс
Вілла зараз також на неймовірному ходу - у бірмінгемців у всіх турнірах серія із шести матчів без поразок: п'ять перемог та нічия. І третє місце у таблиці
Арсенал бореться за 1-е місце з Ліверпулем – червоні сьогодні обіграли Кристал Пелас, тому канонірам також треба перемагати
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, головний суддя поєдинку – австралієць Джарред Джіллетт
Доброго вечора всім шанувальникам АПЛ! UA-Футбол пропонує вам текстовий онлайн матч 16-го туру, в якому Астон Вілла прийме Арсенал!
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Анонс матчу "Астон Вілла" - Арсенал 09.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 09.12.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Астон Вілла" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось со счетом: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - Арсенал можна подивитися 09.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Предыдущий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Лутон Таун - 05.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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