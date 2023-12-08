Астон Вілла - Арсенал онлайн трансляція матчу

Вілла у першому таймі просто і банально забила свій гол, після прострілу з флангу замкнув атаку Макгінн. У Арсенала довго нічого не було, лише ближче до кінця тайму каноніри прийшли до тями і стали піддавлювати. Втім, безрезультатно. 1:0 на користь Вілли після першого тайму.