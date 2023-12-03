Астон Вілла - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Астон Вілла" - "Борнмут" 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 21.04.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)

Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874

Країна: Англия

Тренер: Унаи Эмери



Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лілль" - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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