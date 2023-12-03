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Астон Вілла - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 квітня 2024, 17:00 - Вилла Парк
Головний суддя: Тим Робинсон
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
24%
Нічия
32%
Борнмут
44%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and AFC Bournemouth is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Aston Villa have won 3 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 4 times. The goal difference is 11-11 in favour of Aston Villa.
  • Last season's matches: 3-0 (Aston Villa at home) and 2-0 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 19 goals. Dominic Solanke has scored 17 times for AFC Bournemouth.
  • Douglas Luiz has more yellow cards (10) than any other player at Aston Villa. Marcos Senesi has collected 9 for AFC Bournemouth.
  • Aston Villa have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 45% of their matches, AFC Bournemouth in 26% of their matches.
  • Aston Villa wins 45% of halftimes, AFC Bournemouth wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Aston Villa.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 games against Aston Villa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 1, AFC Bournemouth won 3, 1 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Aston Villa.
  • Aston Villa have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • Aston Villa scores 1.4 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.6 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and AFC Bournemouth is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Aston Villa scores 2.31 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.55 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Астон Вілла
2
Перемог
7
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Борнмут 2 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Ліга конференцій 2023/2024
18.04.2024 - 19:45 Лілль 2 - 1 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Лілль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
24%
Нічия
32%
Борнмут
44%
Трансляція
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 3. Керкес, 4. Кук, 5. Келлі, 9. Соланке, 10. Крісті, 11. Данго, 15. Сміт, 19. Клюйверт, 25. Сенесі, 27. Забарний
Інфо
"Астон Вілла": 1. Мартінес, 2. Кеш, 4. Конса, 14. Пау Торрес, 12. Дінь, 31. Бейлі, 7. Макгінн (к), 8. Тілеманс, 27. Роджерс, 19. Діабі, 11. Воткінс
Інфо
Добрий день, пані та панове! Вітаємо вас на текстовій трансляції матчу 34-го туру АПЛ між "Астон Віллою" та "Борнмутом". Четверта команда турнірної таблиці зустрічає тринадцяту.
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Борнмут" 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Астон Вілла" у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Лілль" - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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