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Борнмут - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 13 квітня 2024, 19:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
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1'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 0 draws while Manchester United have won 4 times. The goal difference is 9-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 3 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 26-13 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against AFC Bournemouth (3-0 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, AFC Bournemouth have 3 successive home wins.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 4% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • AFC Bournemouth have won 3 home matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 5 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Marcos Senesi has more yellow cards (8) than any other player at AFC Bournemouth. Bruno Fernandes has collected 8 for Manchester United.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 24% of their matches, Manchester United in 31% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 24% of halftimes, Manchester United wins 31%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 3 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Manchester United.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Manchester United is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing at home and Manchester United scores 1.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
3
Перемог
13
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
04.07.2020 - 17:00 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.03.2024 - 21:30 Борнмут 4 - 3 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
29%
Нічия
36%
Манчестер Юнайтед
36%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
25
Senesi, Marcos
27
Ілля Забарний
15
Smith, Adam
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
11
Ouattara, Dango
19
Kluivert, Justin
17
Sinisterra, Luis
9
Домінік Соланке
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
53
Kambwala, Willy
5
Харрі Магуайр
29
Wan-Bissaka, Aaron
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 17
    Sinisterra, Luis
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 53
    Kambwala, Willy
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Эрик тен Хаг
Трансляція
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
"МЮ": 24. Онана, 5. Магуайр, 8. Фернандеш (к), 10. Рашфорд, 11. Гейлунд, 17. Гарначо, 18. Каземіро, 20. Далот, 20. Ван-Біссака, 37. Мейну, 53. Камбвала
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 3. Керкес, 4. Кук, 9. Соланке, 10. Крісті, 11. Данго, 15. Сміт, 17. Сіністерра, 19. Клюйверт, 25. Сенесі, 27. Забарний
Інфо
"Борнмут" і "МЮ" зустрічаються в 33-му турі АПЛ. 12-та команда першості приймає 7-му.
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Анонс матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 13.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Лутон Таун - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Лутон Таун.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ліверпуль" - 07.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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