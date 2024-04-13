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Ковентрі Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 21 квітня 2024, 17:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Ковентрі Сіті
Ковентри
0 - 1
Оновити
39'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
23' Mctominay, Scott
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ковентрі Сіті
20%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
47%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Coventry City playing at home, Coventry City have won 1 times, there have been 0 draws while Manchester United have won 7 times. The goal difference is 17-7 in favour of Manchester United.
  • During the last 17 meetings, Coventry City have won 2 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 14 times. The goal difference is 35-14 in favour of Manchester United.
  • Coventry City's last home win against Manchester United was in 1997.
  • Manchester United haven't won in their last 4 games.
  • Coventry City have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester United have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Coventry City wins 1st half in 31% of their matches, Manchester United in 30% of their matches.
  • Coventry City wins 31% of halftimes, Manchester United wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Coventry City.
  • On their last meeting Coventry City won by 2 goals.
  • When Coventry City leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Coventry City is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In FA Cup, Coventry City has better performance than Manchester United.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Coventry City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Coventry City won 1, Manchester United won 4, 0 draws.
  • Coventry City scores 1.6 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Coventry City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Coventry City and Manchester United is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Coventry City and Manchester United is 1.6.
  • Coventry City scores 1.92 goals when playing at home and Manchester United scores 1.48 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Ковентрі Сіті
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Головні події
23'
Mctominay, Scott ГООЛ!
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ковентрі Сіті
20%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
47%
Склади команд
40
Collins, Bradley
21
Bidwell, Jake
15
Kitching, Liam
4
Thomas, Bobby
22
Latibeaudiere, Joel
28
Eccles, Josh
14
Sheaf, Ben
11
Wright, Haji
10
O`Hare, Callum
27
Van Ewijk, Milan
9
Simms, Ellis Reco
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
18
Карлос Каземiро
5
Харрі Магуайр
29
Wan-Bissaka, Aaron
39
Mctominay, Scott
37
Mainoo, Kobbie
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Simms, Ellis Reco
    Форвард
  • 11
    Wright, Haji
  • 10
    O`Hare, Callum
    Півзахисник
  • 27
    Van Ewijk, Milan
    Захисник
  • 28
    Eccles, Josh
    Захисник
  • 14
    Sheaf, Ben
    Півзахисник
  • 21
    Bidwell, Jake
    Захисник
  • 15
    Kitching, Liam
    Захисник
  • 4
    Thomas, Bobby
    Захисник
  • 22
    Latibeaudiere, Joel
    Захисник
  • 40
    Collins, Bradley
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
    23
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марк Робинс
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
26%
Володіння м'ячем
74%
Удари повз
3
1
Кутові
2
2
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
LIVE
Трансляція матчу Ковентрі Сіті - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
35'
Сіті заволоділи м'ячем та намагаються знайти варіанти розвитку атаки, але поки катають м'яч на своїй половині поля
33'
Небесно-блакитні заробили право на стандарт на половині поля суперників після фолу Мактомінея проти Бідвелла, але після спроби навісу Бідвелл влучає у стінку
30'
Коротким пасом намагаються вийти в атаку Юнайтед, але самі ж помиляються при передачі і втрачають м'яч
27'
Маючи піднесений настрій номінальні гості намагаються забити ще один швидкий гол, але поки суперники чудово захищаються
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мактоміней виводить свою команду вперед! Після фолу проти Гарначо червоні дияволи розіграли стандарт, Мактоміней отримав передачу у центрі поля, віддав передачу на правий фланг, де Гейлунн віддав далі на Дало і Діогу прорвався флангом та прострілив у бік воріт, де ніхто з суперників не зумів зупинити м'яч і він долетів до Мактомінея, який спокійно переправив його у порожні ворота! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед
21'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гравці Юнайтед і після навісу на Гарначо за межі штрафного майданчику, той пробив, але м'яч полетів повз ворота
20'
Небезпечний момент
Фернандеш пробиває з-за меж штрафного майданчику, але Томас вчасно підставляє голову та відбиває м'яч а після цього простріл Гейлунна не пройшов і суперники перевели м'яч на кутовий
19'
Небезпечний момент
Каземіро виконує непогане закидання зі своєї половини поля на Рашфорда і Маркус у штрафному майданчику суперника виграє боротьбу у ван Евейка, пробиває лівою, але невдало і м'яч летить поруч зі стійкою
16'
Поки доволі повільний та обережний матч. Ковентрі не знаходить можливості вийти в атаку, а Юнайтед намагається зробити це обережно та позиційно, не ризикуючи отримати у відповідь контратаку
12'
Спроба Рашфорда пробити з меж штрафного майданчику, але і його удар заблокували, цього разу Екклс допоміг захистити свої ворота
11'
Червоні дияволи продовжують контролювати м'яч та перебувають всім складом на половині поля суперника шукаючи варіанти розвитку своєї атаки
8'
Кутовий
Перший кутовий у цьому поєдинку виконали Небесно-блакитні і після навісу суперники вибили м'яч
5'
Онана намагався розвинути атаку довгою передачею зі своєї половини поля, але Гарначо не зумів вдало пробити в один дотик і відправив м'яч за межі поля
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили номінальні гості і після навісу суперники вибили м'яч
4'
Перша спроба атаки від Ковентрі вийшла невдалою і після вкидання з-за бокової у карний майданчик вони програли верхову боротьбу
3'
Гарначо спробував пробити з меж штрафного майданчику, але його удар був заблокований Бідвеллом
1'
Свисток
Роберт Джонс дає стартовий свисток. Юнайтед розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Роберт Джонс
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік тен Гаг
На лаві запасних: Амасс, Антоні, Баїндір, Вітлі, Джексон, Діалло, Еріксен, Огуннеє, Форсон
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Онана - Ван-Біссака, Мавгайр, Мактоміней, Далот - Мейну, Каземіро - Рашфорд, Фернандеш (с), Гарначо - Гейлунн
Головний тренер Ковентрі Сіті: Марк Робінс
На лаві запасних: Аллен, Бінкс, Вілсон, Годден, Дасілва, Ендрюс, Келлі, Таварес, Торп
Інфо
Стартовий склад Ковентрі Сіті (4-3-1-2): Коллінз - Бідвелл, Кітчінг, Томас, ван Евейк - Шіф, Екклс, Латібодьєр - О'Хар - Сіммс, Райт
Манчестер Юнайтед розпочав свій шлях у Кубку з тієї самої стадії та здолав Віган (2:0), далі Ньюпорт (4:2), після цього Ноттінгем Форест (1:0) та Ліверпуль (4:3)
Ковентрі Сіті розпочав свій шлях у Кубку Англії зі стадії 1/32 фіналу, де здолав Оксфорд Юнайтед (6:2), далі переміг Шеффілд Венздей (1:1, 4:1), Мейдстоун (5:0), а в чвертьфіналі вже здолав команду Прем'єр-ліги - Вулвергемптон (3:2)
Півфінали Кубку Англії проходять в один етап на нейтральному полі. У випадку нічиї в основний час матч перейде у додаткові екстратайми, а у випадку нічиї і там - у серію пенальті. Переможець пари зіграє у фіналі з Манчестер Сіті, який вчора у своєму поєдинку виборов путівку мінімально перегравши Челсі
Матч пройде у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 17:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції півфінального матчу Кубку Англії, в якому зустрінуться Ковентрі Сіті та Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Ковентрі Сіті - "Манчестер Юнайтед" 21.04.2024, Кубок Англії

Поєдинок між командою Ковентрі Сіті (Ковентри) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 17:30

Для здобуття перемоги тренери команд Марк Робинс и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ковентрі Сіті - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу Ковентрі Сіті - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ковентрі Сіті (Ковентри)
Рік заснування Ковентрі Сіті (Ковентри): 1883
Країна: Англия

Попередній матч команди Ковентрі Сіті був зіграний проти Бірмінгем Сіті - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіоншип 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бірмінгем Сіті.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Борнмут" - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ковентрі Сіті - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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