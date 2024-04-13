Ковентрі Сіті - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Мактоміней виводить свою команду вперед! Після фолу проти Гарначо червоні дияволи розіграли стандарт, Мактоміней отримав передачу у центрі поля, віддав передачу на правий фланг, де Гейлунн віддав далі на Дало і Діогу прорвався флангом та прострілив у бік воріт, де ніхто з суперників не зумів зупинити м'яч і він долетів до Мактомінея, який спокійно переправив його у порожні ворота! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед