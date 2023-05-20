Манчестер Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

У "манкуніанців" вся надія лише на те, що тен Хаг у перерві "випише" їм стусанів. Борнмут був ближче до того, щоб забити другий гол, ніж щоб МЮ зрівняв рахунок. "Вишеньки" переграли Манчестер Юнайтед.