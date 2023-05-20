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Манчестер Юнайтед - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 грудня 2023, 17:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 1
Оновити
61'
Борнмут
Борнмут
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Хід матчу
5' Домінік Соланке 27' Tavernier, Marcus 30' Reguilon, Sergio
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
29%
Борнмут
34%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 5 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 0 times. The goal difference is 17-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 12 meetings, Manchester United have won 9 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 26-10 in favour of Manchester United.
  • Last season Manchester United won both games against AFC Bournemouth (3-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 3 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to AFC Bournemouth in their last 6 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 5-0-3.
  • Manchester United have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 31% of their matches, AFC Bournemouth in 22% of their matches.
  • Manchester United wins 31% of halftimes, AFC Bournemouth wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 53% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than AFC Bournemouth.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 4, AFC Bournemouth won 1, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and AFC Bournemouth is 2.2.
  • Manchester United scores 1.95 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Bruno Fernandes has assisted the most goals for Manchester United with 3. Ryan Christie is AFC Bournemouth's biggest assister (2).
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Manchester United.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth haven't lost in their last 4 games.
  • Scott McTominay is Manchester United's top scorer with 5 goals. Dominic Solanke has scored 7 times for AFC Bournemouth.
  • Bruno Fernandes has more yellow cards (4) than any other player at Manchester United. Marcos Senesi has collected 4 for AFC Bournemouth.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
9
Перемог
12
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2021
04.07.2020 - 17:00 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
02.11.2019 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 22:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 19:45 Галатасарай 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Лутон Таун В
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут П
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Новини команд
Головні події
Reguilon, Sergio
30'
27'
Tavernier, Marcus
5'
Домінік Соланке ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
37%
Нічия
29%
Борнмут
34%
Склади команд
24
Андре Онана
15
Reguilon, Sergio
23
Shaw, Luke
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
4
Соф'ян Амрабат
39
Mctominay, Scott
75
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
1
Нето
15
Smith, Adam
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
9
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 75
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 4
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 15
    Reguilon, Sergio
    Захисник
    30
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
    5
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
    27
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Андони Ираола
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
8
Блоковано ударів
75%
Володіння м'ячем
25%
7
Штрафні
4
6
Кутові
2
4
Сейви
3
4
Фоли
6
1
ЖК
1
Удари повз
3
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
48'
Гарначо змістився з лівого фалнгу під удар, але м'яч після його пострілу застряг в гущі із захисників.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У "манкуніанців" вся надія лише на те, що тен Хаг у перерві "випише" їм стусанів. Борнмут був ближче до того, щоб забити другий гол, ніж щоб МЮ зрівняв рахунок. "Вишеньки" переграли Манчестер Юнайтед.
Свисток
Перший тайм завершений!
45+1'
Голкіпер гостей Нето завдяки хибному замаху посадив Марсьяля на газон. Француз відразу ж підвівся, і бразилець був змушений вибивати куди очі бачили.
45'
Інфо
Чотири хвилини додано до першого тайму.
44'
Забарний виграв боротьбу у Марсьяля на лінії штрафного майданчика.
41'
Сміт грубо зіграв проти Гарначо, вдаривши йому по обличчю рукою На газоні аргентинець. Однак, скоріше всього, гру продовжить.
39'
Небезпечний момент
Міг рахунок ставати 0:2! Гості знову завдяки пресингу відібрали м'яч, після чого круглий дійшов до Соланке у штрафній Онана. Цілив нападник у дальній кут, але влучив у стійку.
38'
Фернандеш намагався загострити пасом на хід на Антоні, але бразилець сфолив у чужому штрафному.
35'
Нето без проблем впорався з ударом Марсьяля з лінії штрафного майданчика.
33'
Забарний перехопив неточний пас від Гарначо. Після цього українець розпочав позиційну атаку гостей через центр. Заспокоїлася трохи гра.
30'
Жовта картка
Жовта для Регілона.
28'
Кутовий
Після подачі з кутового Забарний підрізав м'яч головою в напрямку Соланке, але цей пас перервав Далот.
27'
Жовта картка
Таверньє заробив зовсім непотрібну жовту. Довго він готувався до кутового. Затягування часу у першому таймі?
24'
Офсайд
Після навісу з лівого флангу Соланке пробив по воротах - Онана потягнув. На добиванні був Таверньє - він і влучив у ворота. Однак в обох насправді був офсайд.
21'
Антоні в центрі подій, і знову невдало. Перебив він своєю подачею з правого флангу і захисників, і Марсьяля.
18'
Соланке мав теоретичний шанс оформити дубль. Онана загубив ворота, тож нападник міг перекидати голкіпера. Але був надто гострий кут, тому Домінік вирішив пригальмувати атаку.
16'
Таверньє прибрав Далота і пробив з меж штрафного - м'яч полетів у руки голкіперу.
14'
Кутовий
Магвайр з розвороту пробив після подачі з кутового, але Забарний підствився під цей удар.
13'
Гарначо прострілив на лінію штрафного під удар Мактомінею. Шотландець намагався пробити з другого дотику, але його спробу заблокували.
11'
МЮ щільно взявся за володіння м'ячем. В основному намагаються грати через навіси.
8'
Нето вступає в гру. Магвайр пробив головою після навісу Регілона, але голкіпер переправив м'яч над поперечкою.
6'
Амрабат втік у фланг, але звідти неточно подав у центр.
Інфо
Четвертий гол в останніх п'яти матчах для Соланке.
5'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! І саме пресинг допомагає гостям відкрити рахунок! Кук випередив Мактомінея, відібрав м'яч та побіг до лицьової лінії. Звідти він прострілив у штрафний майданчик, звідки в дотик забив Соланке.
4'
Активний Борнмут у своїх пресингувальних діях. Льюїс ледь не накрив Мактомінея, але той встиг віддати на Онана.
Свисток
Матч розпочався!
Борнмут: Нето - Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез - Кук, Крісті - Семеніо, Клюйверт, Таверньє - Соланке.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Магвайр, Шоу, Регілон - Мактоміней, Амрабат - Антоні, Фернандеш, Гарначо - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 16 туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Борнмута.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 09.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 09.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 20.05.2023 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" можна подивитися 09.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Челсі" - 06.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший поединок команди "Борнмут" був зіграний проти Крістал Пелес - 06.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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