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Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 квітня 2024, 22:15 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 0
Оновити
32'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Gallagher, Conor 19' Palmer, Cole
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester United is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 14 times, there have been 14 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 49-40 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 79 meetings, Chelsea FC have won 23 times, there have been 32 draws while Manchester United have won 24 times. The goal difference is 99-95 in favour of Manchester United.
  • Chelsea FC's last home win against Manchester United was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 4-1 (Manchester United at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Chelsea FC have won 3 home matches in a row.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Manchester United in their last 3 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 8. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (6).
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (9) than any other player at Chelsea FC. Bruno Fernandes has collected 8 for Manchester United.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 28% of their matches, Manchester United in 35% of their matches.
  • Chelsea FC wins 28% of halftimes, Manchester United wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 26% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Manchester United won 2, 3 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Manchester United is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.91 goals when playing at home and Manchester United scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Chelsea FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
29
Ігор
9
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.05.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Челсі 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
28.04.2022 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:30 Челсі 3 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 21:45 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Головні події
ГООЛ! Palmer, Cole
19'
ГООЛ! Gallagher, Conor
4'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
26%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
2
Disasi, Axel
27
Gusto, Malo
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
19
Рафаель Варан
5
Харрі Магуайр
29
Wan-Bissaka, Aaron
18
Карлос Каземiро
37
Mainoo, Kobbie
21
Santos, Antony
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
11
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
    4
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    19
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
4
4
Штрафні
Фоли
4
3
Кутові
1
Сейви
2
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
32'
Жовта картка
Збив Гюсто вінгера "МЮ" Антоні на фланзі й заробив жовту для себе.
30'
Далот спробував виправитися за помилку в першому голі (він кинув свою зону і дозволив Гюсто прострілити) і пробив. Заробив корнер. Перший для "МЮ" в матчі. Але "сині" уважні на корнері.
28'
Небезпечний момент
Джексон запустив Мудрика в прорив, грамотно притримав м'яч. Проте Михайло завдавав удару вже дуже з гострого кута з-під захисника і влучив у бокову сітку. У наступному епізоді Михайло зірвав атаку суперника.
25'
Небезпечний момент
Подача зі стандарту і Дісасі ледь третій не забив! Головою пробив Аксель, він був абсолютно один на дальній штанзі.
22'
Продовжує проявляти активність "Челсі" в ці хвилини. Стабільно затримується на половині поля суперника і хитає футболістів "МЮ".
19'
Гоооол!!!
Палмер переграє Онана з пенальті, розвів голкіпера і м'яч по різних кутах! 2:0 на користь господарів.
18'
Антоні привозить пенальті! Мудрик зарядив у прорив Кукурелью, а Антоні збиває іспанця!
17'
Довга атака "МЮ". Переведення праворуч, Гарначо б'є зльоту з гострого кута - м'яч летить на трибуни.
14'
Прохід Мудрика - заробив кутовий українець для "Челсі". Нічого з корнера "сині" не вичавили.
11'
Удар Гарначо - у голову Гюсто. Перевели м'яч на аргентинця, але французький захисник господарів встиг заблокувати постріл.
9'
А ось тепер Каземіро блокує удар Михайла. Корнер для господарів.
8'
Антоні здалеку перевіряє Петровича з лівої ноги. М'яч торкнувся п'яти Мудрика, але сильно снаряд не змінив свій напрямок.
7'
Кукурелья в підкаті блокує удар Фернандеша.
4'
Гоооол!!!
Провал "МЮ" на лівому фланзі, звідти прострілює Гюсто, м'яч відрикошетив на Галлахера - і вихованець "Челсі" прошив Онана! 1:0!
4'
Серія фолів від команд. Ось Мудрика в центрі скосив Каземіро. Поки що пролітають команди центр поля.
1'
Антоні вже на першій хвилині отримав м'яч у штрафному "Челсі". Тут же під його удар кинувся захисник.
1'
Свисток
Поїхали! Джарред Джиллетт обслуговує поєдинок!
Інфо
"МЮ": Онана, Магуайр, Фернандеш, Гейлунд, Гарначо, Каземіро, Варан, Далот, Антоні, Ван-Біссака, Мейну
Інфо
"Челсі": Петрович, Гюсто, Дісасі, Бадьяшіль, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Ґаллахер (к), Палмер, Джексон, Мудрик
Інфо
Добрий день, пані та панове! Центральний матч 31-го туру АПЛ, "Челсі" на "Бриджі" приймає "Манчестер Юнайтед". 6-та команда першості приїжджає до 12-ї.
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Анонс матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" 04.04.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.04.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 04.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Бернлі" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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