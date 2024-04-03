Челсі - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 04.04.2024
Час початку матчу: 22:15
Історія протистоянь між командами "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Бернлі" - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 30.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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