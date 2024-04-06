Шеффілд Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - "Челсі" 07.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 07.04.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Крис Уайлдер и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)

Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Крис Уайлдер



Минулий поєдинок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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