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Шеффілд Юнайтед - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 07 квітня 2024, 19:30 - Брэмолл Лейн . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
0 - 0
Оновити
12'
Челсі
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
28%
Нічия
34%
Челсі
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sheffield United and Chelsea FC is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Sheffield United have won 2 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 7 times. The goal difference is 20-10 in favour of Chelsea FC.
  • Did you know that Sheffield United scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sheffield United haven't won in their last 6 games.
  • Sheffield United have played 7 home matches in a row without winning.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 6 games.
  • Chelsea FC have lost none of their last 4 away matches.
  • Sheffield United haven't won any of their last 4 games against Chelsea FC.
  • Sheffield United haven't scored in 6 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Oliver McBurnie is Sheffield United's top scorer with 5 goals. Cole Palmer has scored 16 times for Chelsea FC.
  • Gustavo Hamer has assisted the most goals for Sheffield United with 4. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (8).
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Sheffield United wins 1st half in 14% of their matches, Chelsea FC in 28% of their matches.
  • Sheffield United wins 14% of halftimes, Chelsea FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Sheffield United leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Sheffield United is down 0-1 home, they win 6% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Sheffield United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sheffield United won 1, Chelsea FC won 4, 0 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Sheffield United scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2 goals against Sheffield United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sheffield United and Chelsea FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sheffield United and Chelsea FC is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Sheffield United scores 1.22 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шеффілд Юнайтед
1
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Кубок Англії 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.02.2021 - 21:15 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.11.2020 - 19:15 Челсі 4 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 3 - 3 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.03.2024 - 22:00 Шеффілд Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Челсі Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шеффілд Юнайтед
28%
Нічия
34%
Челсі
38%
Склади команд
13
Grbic, Ivo
19
Robinson, Jack
15
Ahmedhodzic, Anel
30
Holgate, Mason
5
Trusty, Auston
23
Osborn, Ben
24
Arblaster, Ollie
8
Hamer, Gustavo
20
Bogle, Jayden
11
Brereton, Ben
9
Олівер Макберні
28
Petrovic, Djordje
2
Disasi, Axel
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 11
    Brereton, Ben
    Форвард
  • 9
    Олівер Макберні
    Форвард
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 23
    Osborn, Ben
    Півзахисник
  • 24
    Arblaster, Ollie
    Півзахисник
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 19
    Robinson, Jack
    Захисник
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
  • 30
    Holgate, Mason
  • 13
    Grbic, Ivo
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Крис Уайлдер
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Шеффілд Юнайтед - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
7'
Фол від Енцо на правому фланзі штрафного проти Робінсона.
5'
Челсі захопив ініціативу в контролі. Точніше, йому її просто віддали.
4'
Шеффілд зустрічає середнім блоком.
4'
Прочитали передачу Палмера з лівого флангу всередину штрафного.
2'
Челсі намагається підхопити атакувальний темп.
1'
Динамічний початок від обох команд.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Беттінеллі, Шерман-Лоу, Бадьяшиль, Гілкріст, Казадеї, Мудрик, Чуквуемека, Стерлінг, Вашингтон.
Челсі: Петрович — Дісасі, Чалоба, Сілва, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Мадуеке — Джексон.
Запасні: Фодерінгем, Ларусі, Норвуд, Вінісіус, Бен Сліман, Макейті, Брукс, Арчер, Осула.
Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт, Ахмедгоджич, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер, Осборн, Трасті — Макберні, Бреретон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому колі переміг Челсі — 2:0.
Інфо
Челсі йде дев'ятим із 12 перемогами, 7 нічиїми та 10 поразкою — 43 очки.
Інфо
Шеффілд Юнайтед іде останнім із 3 перемогами, 6 нічиїми та 21 поразкою — 15 очок.
Роберт Джонс (Честер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Бреммол Лейн (Шеффілд, Англія) зіграють Шеффілд Юнайтед та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Шеффілд Юнайтед - "Челсі" 07.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Брэмолл Лейн.

Дата проведення матчу: 07.04.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Крис Уайлдер и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Челсі" можна подивитися 07.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Шеффілд Юнайтед - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффілд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Минулий поєдинок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 04.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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