Челсі - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - Шеффілд Юнайтед 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 16.12.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 21.03.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)

Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Крис Уайлдер



Предыдущий поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Брентфорд - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шеффілд Юнайтед.

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