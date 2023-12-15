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Челсі - Шеффілд Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 грудня 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 0
Оновити
66'
Шеффілд Юнайтед
Шеффилд
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Хід матчу
42' McAtee, James
52' Gallagher, Conor 54' Palmer, Cole 58' Brooks, Andre Вийшов: Osula, William 61' Jackson, Nicolas
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
37%
Шеффілд Юнайтед
22%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 4 times, there have been 1 draws while Sheffield United have won 0 times. The goal difference is 14-5 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 9 meetings, Chelsea FC have won 6 times, there have been 1 draws while Sheffield United have won 2 times. The goal difference is 18-10 in favour of Chelsea FC.
  • Sheffield United have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 31% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Sheffield United scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Sheffield United have lost 3 matches in a row.
  • Sheffield United haven't won in their last 4 games.
  • Sheffield United haven't won any of their last 7 away matches.
  • Sheffield United haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Sheffield United in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Sheffield United haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Sheffield United's away record this season: 0-1-6.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (7) than any other player at Chelsea FC. Oliver Norwood has collected 5 for Sheffield United.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Sheffield United have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 20% of their matches, Sheffield United in 24% of their matches.
  • Chelsea FC wins 20% of halftimes, Sheffield United wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Sheffield United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When Sheffield United is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Sheffield United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Sheffield United's.
  • Sheffield United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Sheffield United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, Sheffield United won 1, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Sheffield United.
  • Sheffield United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 2 goals in a match against Sheffield United and Sheffield United scores 1.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Sheffield United is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Sheffield United is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Chelsea FC scores 1.39 goals when playing at home and Sheffield United scores 1.04 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Sheffield United scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
3
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Шеффілд Юнайтед
Кубок Англії 2020/2021
21.03.2021 - 15:30 Челсі 2 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.02.2021 - 21:15 Шеффілд Юнайтед 1 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2019/2020
07.11.2020 - 19:15 Челсі 4 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021
11.07.2020 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:20 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Челсі 3 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Шеффілд Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Бернлі 5 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 1 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед Н
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Головні події
ГООЛ! Jackson, Nicolas
61'
58'
Brooks, Andre
Вийшов: Osula, William
ГООЛ! Palmer, Cole
54'
Gallagher, Conor
52'
42'
McAtee, James
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
37%
Шеффілд Юнайтед
22%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
26
Colwill, Levi
5
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
2
Disasi, Axel
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
10
Mudryk, Mykhailo
20
Palmer, Cole
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
18
Foderingham, Wes
20
Bogle, Jayden
15
Ahmedhodzic, Anel
5
Trusty, Auston
3
Lowe, Max
21
de Souza Costa, Vinicius
28
McAtee, James
8
Hamer, Gustavo
35
Brooks, Andre
10
Archer, Cameron
9
Олівер Макберні
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
    52
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 9
    Олівер Макберні
    Форвард
  • 28
    McAtee, James
    Півзахисник
    42
  • 8
    Hamer, Gustavo
    Півзахисник
  • 35
    Brooks, Andre
    Півзахисник
  • 10
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 21
    de Souza Costa, Vinicius
  • 20
    Bogle, Jayden
  • 15
    Ahmedhodzic, Anel
  • 5
    Trusty, Auston
    Захисник
  • 3
    Lowe, Max
    Захисник
  • 18
    Foderingham, Wes
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Крис Уайлдер
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
2
7
Штрафні
9
4
Кутові
3
6
Фоли
6
81%
Володіння м'ячем
19%
2
Удари в отвір
2
Удари повз
1
Сейви
1
3
Офсайди
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - Шеффілд Юнайтед
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
64'
Жовта картка
Хамер жовту ще отримав. Не зовсім зрозуміло за що правда, можливо, за суперечки із суддею після голу
63'
Тепер здається все, гра зроблена...
62'
Гоооол!!!
Гоооол! 2:0! Сум'яття у штрафній Шеффілда, рикошет, два падіння, в результаті Палмер котнув упоперек на Джексона, який з метра вколотив у сітку!
60'
Челсі спокійно катає м'яч і як його відібрати гості поки не знають
58'
Заміна
Осула замість Брукса вийшов у Шеффілда. Хоче оживити атаку коуч гостей
57'
Зарахований гол, 1:0, немає офсайду!
57'
Інфо
Ну суддя перевірять гол на офсайд по ВАР!
56'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває Челсі! Палмер віддав на Стерлінга, який заліз під лицьову, але таки на силу прострелив, і палмер встиг підставити ногу! 1:0!
53'
Жовта картка
Галлагер неакуратно зустрів суперника у центрі поля - жовта
51'
Шеффілд збігав в атаку, Макеті протягнув, увійшов у штрафну, але уткнувся в захисника. Але напрошувався пас партнеру під удар
50'
Кутовий
Вже Галлахер подавав кутовий з флангу, а не Мудрик, але з тим самим результатом – нічого небезпечного
49'
Палмер з флангу увійшов до штрафного майданчика, посадив захисника на п'яту точку, але Трасті встиг підстрахувати партнера і засунути ногу під удар.
47'
Мудрик на фланзі намагався накрутити, але знову не пройшов Богла
46'
Інфо
Без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Челсі фактично весь перший тайм володів м'ячем, але нічого небезпечного не створив. Бракує синім швидкості, цікавих рішень, та й Шеффілд поки що не помиляється в обороні. 0:0 до перерви
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву, 0:0 у нас поки що
45+2'
Мудрик втратив м'яч в атаці, після чого Коллуелу довелося фолити, щоб зірвати атаку суперника
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Кайседо ліктем зачепив Соузу - пауза у нас у грі
42'
Жовта картка
Макеті невдало підкотився під суперника – перша жовта у матчі
41'
Стерлінг знову пройшов із флангу і знову прострілив. І знову захисники Шеффілда прочитали цей пас
36'
Палмер прорвався до штрафної по центру, але все-таки видерли у нього м'яч захисники Шеффілда
35'
Пробує по флангах більше Челсі прорватися, ось Стерлінг вирушив у прохід, але був зупинений чистим офсайдом
32'
Офсайд
Мудрик знову прострілив з флангу... А ні, там раніше був офсайд...
31'
Поки що Челсі не може розкрити оборону суперника. Справа рухається до перерви
28'
Атака Шеффілда з прострілом Богла – теж непогано вийшло, але без завершення
26'
А ось Мудрик непогано прорвався з флангу по лицьовій, намагався в боротьбі прострелити, але таки тицьнув у захисника! Але відпрацював відмінно українець!
24'
Шеффілд огризнувся - Арчер стрільнув метрів із 25-ти і дуже непогано! МЛедь не влучив у дев'ятку!
22'
Мудрик ефектно пройшов Богла, але пробив правда дуже погано, звалився м'яч із ноги в українця
21'
20 хвилин протрималася команда Кріса Уайлдера. Поки що все під спокійним контролем Челсі, без загострень
19'
Петрович відверто занудьгував, роботи у кіпера Челсі немає зовсім
18'
Кутовий
Мудрик подав ще один кутовий, але знову невдало – не перебив першого захисника
16'
15 хвилин минуло. Шефілд поки що "сухий". У Челсі, крім володіння, поки що нічого немає
15'
Галлахер на силу дав метрів із 25-ти, але прямо по центру – не проблема для кіпера Шеффілда
14'
Стерлінг непогано пройшов флангом і прострілив трохи назад вдало, але захисники гостей прочитали цей задум
12'
Шеффілд сходив в атаку і навіть організував перший свій удар, але Арчер пробив у захисника синіх
10'
Мудрик заслав Колуелла флангом, але все закінчилося програною боротьбою захиснику і ударом від воріт
8'
Гості трохи відсунули гру від своїх воріт до центру поля
7'
Шеффілд поки що про атаку не думає. Гості просто намагаються потримати м'яч
5'
Мудрик намагався пройти, але Богл вдало та без порушення правил зіграв у підкаті
3'
Стерлінг на правому фланзі крутив-крутив, але на загострення так і не віддав
2'
Кутовий
Челсі одразу забрав м'яч і заробив кутовий. Мудрик навісив, але нічого цікавого господарі не витиснили
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Окремо зазначимо, що українець Михайло Мудрик у старті господарів на цей поєдинок
Інфо
Стартовий склад Шеффілда: Фодерінхем, Богл, Ахмедходжич, Трасті, Лоу, Хамер, Соуза, Макейті, Брукс, Арчер, Макбарні
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович, Дісасі, Бадьяшиль, Тьяго Сілва, Колвілл, Кайседо, Палмер, Галахер, Мудрик, Стерлінг, Джексон
Челсі виступає у ролі лідера, хоч і зараз знаходиться у середині таблиці на 12-м місці. Все тому, що Шефілд замикає пелотон АПЛ - 20-е місце і всього 8 набраних очок
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, судить гру буде Ендрю Медлі
Доброго вечора всім любителям англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 17-го туру АПЛ, в якому Челсі прийме Шеффілд
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Анонс матчу "Челсі" - Шеффілд Юнайтед 16.12.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 16.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Челсі" (Лондон) та командою Шеффілд Юнайтед (Шеффилд):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда Шеффілд Юнайтед залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та Шеффілд Юнайтед у попередньому футбольному матчі 21.03.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Крис Уайлдер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Шеффілд Юнайтед можна подивитися 16.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Шеффілд Юнайтед, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 10.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Шеффілд Юнайтед (Шеффилд)
Рік заснування Шеффилд Юнайтед (Шеффилд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Крис Уайлдер

Предыдущий поединок команди Шеффілд Юнайтед був зіграний проти Брентфорд - 09.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шеффілд Юнайтед.

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