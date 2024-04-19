Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

19.04.2024 в 16:08 Манчестер Сіті – Челсі. Анонс та прогноз матчу півфіналу Кубка Англії на 20.04.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Манчестер Сіті" та "Челсі" у рамках Кубка Англії