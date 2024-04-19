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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 20 квітня 2024, 19:15 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
29'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
24%
Челсі
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 14 times, there have been 3 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 39-29 in favour of Manchester City.
  • During the last 64 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 10 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 89-80 in favour of Chelsea FC.
  • Manchester City haven't lost in their last 27 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 43 home matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 8 games.
  • Chelsea FC have lost none of their last 5 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Chelsea FC in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Chelsea FC in 30% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Chelsea FC wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Chelsea FC won 0, 2 draws.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.8.
  • Manchester City scores 2.5 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
18
Перемог
36
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Челсі 6 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 19:30 Шеффілд Юнайтед 2 - 2 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 22:15 Челсі 4 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Бернлі Н
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
42%
Нічия
24%
Челсі
33%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
2
Кутові
2
2
Сейви
1
1
Удари повз
3
Штрафні
2
1
Фоли
2
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
26'
Інфо
План Почеттіно працює добре. Збити атаку "Сіті", накрити пресингом, розгорнути атаку і вилетіти на простір. Компактно намагається діяти "Челсі".
23'
"Челсі" зачепився за м'яч на половині поля "Сіті", але Джексон усе зіпсував пафосним пасом п'ятою. Навіщо? Можна було зіграти простіше.
20'
Офсайд
Альварес прийняв у штрафному, прибрав двох, пробив, але влучив у Де Брюйне. Кевін був в офсайді.
18'
Джексон шукав прострілом Мадуеке, але знайшов його лише біля кутового прапорця.
17'
"Сіті" завозився в атаці і не дозволив "Челсі" вилетіти в контру, Де Брюйне збив Мадуеке.
14'
Небезпечний момент
Де Брюйне розкішно вивів Фодена 1 в 1 із Петровичем, Філ прокинув снаряд повз Джордже, але англієць уперся в лицьову лінію, далі "Челсі" відбився.
13'
Гріліш вибив м'яч з-під ноги Гюсто, буде кутовий. Перед цим Вокер підсковзнувся і подарував м'яч Галлахеру. Ось, як скінчилася перспективна атака "Челсі".
11'
Палмер побачив, що Ортега далеко вийшов із воріт, намагався перекинути його, але удар не вийшов, Штефан забрав м'яч у руки.
10'
Розіграш кутового від "Сіті" закінчився подачею у штрафний майданчик. Петрович забрав м'яч після удару футболіста господарів головою.
9'
Корнер від "Челсі" - Галлахер подав, але ніхто не зачепився.
7'
Галлахер відібрав м'яч, Палмер відпасував на Джексона, Ніколас пробив із незручної позиції, плюс опорна нога поїхала - Ортега на місці.
7'
Олівер показує, що проти Джексона не фолили. Сенегалець круто розбігався в контратаку, але його акуратно приземлили на газон.
5'
Фол Кайседо на фланзі проти Гріліша. Бачимо, що гра інтенсивна, атакувальна, чекаємо багато голів.
3'
Аканджі продирався від свого штрафного до чужого - Джексон його збив у центрі поля.
2'
Погана подача від Кукурельї пішла назад, Фоден ледь не перехопив. На щастя для "Челсі", Сілва встиг перехопити.
1'
Свисток
Поїхали! Матч розпочався.
Інфо
Запасні: Беттінеллі, Бадьяшиль, Дісасі, Гілкріст, Чілвелл, Чуквуемека, Мудрик, Стерлінг, Вашингтон
Інфо
"Челсі": Петрович, Гюсто, Чалоба, Тьяго Сілва, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Ґаллахер (к), Мадуеке, Палмер, Джексон
Інфо
Запасні: Едерсон, Діас, Ковачич, Доку, Гомес, Гвардіол, Нунес, Бобб, Льюїс
Інфо
"Манчестер Сіті": 18. Ортега, 2. Вокер (к), 5. Стоунз, 25. Аканджі, 6. Аке, 16. Родрі, 17. Де Брюйне, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 10. Гріліш, 19. Альварес
Інфо
Добрий день, пані та панове! Півфінал Кубка Англії, "Манчестер Сіті" приймає на "Вемблі" лондонський "Челсі".
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 20.04.2024, Кубок Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок Англії 2023/2024 .

Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 19:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" можна подивитися 20.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Евертон - 15.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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