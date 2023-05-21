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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 травня 2023, 18:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
7'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
48%
Нічия
19%
Челсі
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC when Manchester City is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 13 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 37-28 in favour of Manchester City.
  • During the last 61 meetings, Manchester City have won 24 times, there have been 8 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 84-74 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Manchester City won both games against Chelsea FC (1-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 11 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 9 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Manchester City scores 10% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 23 games.
  • Manchester City have won 16 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 5 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Chelsea FC in their last 3 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 17 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 16-1-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 36 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 16. Raheem Sterling is Chelsea FC's biggest assister (3).
  • Manchester City have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 54% of their matches, Chelsea FC in 28% of their matches.
  • Manchester City wins 54% of halftimes, Chelsea FC wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 96% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Chelsea FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 1.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 0.6.
  • Manchester City scores 3.3 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.93 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
17
Перемог
33
Ігор
11
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.01.2022 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.05.2023 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:45 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
18.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 2 Завершено Реал П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
48%
Нічия
19%
Челсі
33%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
21
Gomez, Sergio
14
Laporte, Aymeric
25
Мануель Аканджі
2
Кайл Уокер
47
Foden, Phil
17
Phillips, Kalvin
82
Lewis, Rico
80
Palmer, Cole
19
Alvarez, Julian
26
Mahrez, Riyad
1
Кепа Аррiзабалага
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Сілва
33
Fofana, Wesley
28
Сезар Аспiлiкуета
24
Fernandez, Enzo
12
Рубен Лофтус-Чік
67
Hall, Lewis
23
Gallagher, Conor
29
Havertz, Kai
17
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 80
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 17
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 21
    Gomez, Sergio
    Форвард
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 28
    Сезар Аспiлiкуета
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 67
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
85%
Володіння м'ячем
15%
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
Кутові
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Манчестер Сіті уже став переможцем поточного розіграшу АПЛ. Вчора Арсенал програв Ноттінгему і остаточно втратив шанси на золото.
Запасні гостей: Менді, Кулібалі, Фофана, Чуквуемека, Фелікс, Зієш, Мадуеке, Пулішич, Мудрик.
Челсі: Аріссабалага - Аспілікуета, Фофана, Сілва, Голл - Лофтус-Чік, Енцо, Чалоба - Стерлінг, Гаверц, Галлагер.
Запасні господарів: Едерсон, Гріліш, Гюндоган, Б. Сілва, Голанд, Стоунс, де Брюйне, Діаш, Родрі.
Манчестер Сіті: Ортега - Вокер, Льюїс, Ляпорт, Аканджі - Філліпс, Гомес - Марез, Палемер, Фоден - Альварес.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 37-го туру АПЛ, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Челсі.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 21.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 21.05.2023
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 08.01.2023 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" можна подивитися 21.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 17.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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