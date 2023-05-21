Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 21.05.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 21.05.2023

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 08.01.2023 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Реал - 17.05.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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