Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Реал 17.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 17.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 09.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лутон Таун - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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