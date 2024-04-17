  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 квітня 2024, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
22%
Реал
47%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 0 times. The goal difference is 11-5 in favour of Manchester City.
  • During the last 13 meetings, Manchester City have won 5 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 25-21 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 4-0 (Manchester City at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Manchester City haven't lost in their last 27 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 43 home matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 14 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 6 away matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Real Madrid in their last 5 encounters.
  • The result of the first leg: Real Madrid - Manchester City 3-3.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Real Madrid in 43% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Real Madrid wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Real Madrid.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Real Madrid won 1, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Real Madrid is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Real Madrid is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Manchester City scores 2.54 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.72 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
4
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Лутон Таун В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта В
Показати більше
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
31%
Нічия
22%
Реал
47%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Італії: Даніеле Орсато
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Гарсія, Гюлер, Діас, Лукас, Мілітао, Модрич, Себальйос, Фран, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-3): Лунін - Менді, Рюдігер, Начо, Карвахаль - Кроос, Камавінга, Вальверде - Вінісіус, Беллінгем, Родріго
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Аке, Альварес, Бобб, Гомес, Доку, Карсон, Ковачич, Льюїс, Нунес, Ортега, Стоунс
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Гвардіол, Аканджі, Діаш, Вокер - Де Брюйне, Родрі - Гріліш, Фоден, Сілва - Голанд
Нагадаємо, що попередній матч у Мадриді вийшов досить видовищним, зі значною кількістю голів, але виявити переможця не вийшло. За Реал відзначилися Родріго та Вальверде, а також Діаш забив у свої ворота. За Сіті забивали Сілва, Фоден та Гвардіол. Нічия 3:3 призводить до визначення переможця суто за результатами сьогоднішнього матчу
Матч пройде у Манчестері на "Еттіхаді" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті прийме у гостях Реал Мадрид
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 2 Оболонь Оболонь 2 Завершено 18:00 - Сьогодні Динамо Динамо 2 Вараждін Вараждін 1 Завершено 15:30 - Сьогодні ФК Минай ФК Минай 1 Динамо Динамо 3 Завершено 14:35 - Сьогодні Дружба Дружба 2 Реал Фарма Реал Фарма 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Скала 1911 Скала 1911 4 Кремінь-2 Кремінь-2 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Реал 17.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 17.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 09.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал можна подивитися 17.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Лутон Таун - 13.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Мальорка - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.