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Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 травня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
20%
Манчестер Сіті
43%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, Real Madrid have won 4 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 4 times. The goal difference is 17-17 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 2-1 (Real Madrid at home) and 4-3 (Manchester City at home).
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 20 games.
  • Manchester City have lost none of their last 9 away matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Real Madrid scores 1.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Manchester City is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Manchester City is 1.
  • Real Madrid scores 2.3 goals when playing at home and Manchester City scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
3
Перемог
8
Ігор
3
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
07.08.2020 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
06.05.2023 - 23:00 Реал 2 - 1 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.05.2023 - 23:00 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.04.2023 - 19:30 Реал 4 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Фулгем 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Арсенал В
Кубок Англії 2022/2023
22.04.2023 - 18:45 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
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Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Реал
38%
Нічия
20%
Манчестер Сіті
43%
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Рефері — Артур Соареш Діаш.
Запасні: Лопес (в), Лунін (в), Азар, Асеніо, Вальєхо, Діас, Лукас, Начо, Одріосола, Себальйос, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Реала (4-3-3): Куртуа — Камавінга, Алаба, Рюдігер, Карвахаль — Модрич, Кроос, Вальверде — Вінісіус, Бензема (к), Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Карсон (в), Ортега (в), Альварес, Гомес, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер, Філліпс, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон — Аканджі, Діаш, Вокер — Родрі, Стоунс — Гріліш, Гюндоган (к), де Брейне, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Матчі річної давнини між цими командами увійшли в історію. Після поразки 4-3 на Етіхаді, Реал здійснив фантастичний камбек і в компенсований час вирвав путівку до фіналу.
Реал на шляху до 1/2 фіналу обіграв два англійських клуби: Ліверпуль (6-2) і Челсі (4-0). Манчестер Сіті не помітив Лейпциг (8-1) і Баварію (4-1).
Рімейк минулорічного протистояння. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Манчестер Сіті.
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Анонс матчу Реал - "Манчестер Сіті" 09.05.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 04.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 09.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 06.05.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 06.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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