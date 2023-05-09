Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 09.05.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 04.05.2022 закінчилось с таким счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 06.05.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 06.05.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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