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Мальорка - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 13 квітня 2024, 19:30 - Estadi de Son Moix . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0 - 0
Оновити
2'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
32%
Нічия
32%
Реал
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RCD Mallorca and Real Madrid when RCD Mallorca is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with RCD Mallorca playing at home, RCD Mallorca have won 8 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 35-22 in favour of Real Madrid.
  • During the last 45 meetings, RCD Mallorca have won 13 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 26 times. The goal difference is 88-49 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-0 (RCD Mallorca at home) and 4-1 (Real Madrid at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that RCD Mallorca scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 14 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 6 away matches.
  • RCD Mallorca haven't scored in 5 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca's home record this season: 5-7-3.
  • Real Madrid's away record this season: 10-4-1.
  • A year ago, RCD Mallorca were number 10 in the table with 40 points. Now they are number 15 with 31 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 28 consecutive matches.
  • RCD Mallorca wins 1st half in 22% of their matches, Real Madrid in 42% of their matches.
  • RCD Mallorca wins 22% of halftimes, Real Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When RCD Mallorca leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RCD Mallorca.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RCD Mallorca won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • RCD Mallorca scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.8 goals against RCD Mallorca (on average).
  • Average number of goals in meetings between RCD Mallorca and Real Madrid is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RCD Mallorca and Real Madrid is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • RCD Mallorca scores 1.18 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.73 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальорка
2
Перемог
11
Ігор
9
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Мальорка
Кубок Іспанії 2023/2024
06.04.2024 - 23:00 Атлетік 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
32%
Нічия
32%
Реал
36%
Склади команд
1
Rajkovic, Predrag
3
Lato Toni
2
Матія Настасіч
21
Raillo
20
Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
15
Пабло Маффео
14
Rodriguez, Dani
12
Samu
8
Morlanes, Manu
18
Sanchez, Antonio
7
Muriqi, Vedat
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
14
Хоселу
5
Bellingham, Jude
Стартовий склад
  • 7
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 14
    Rodriguez, Dani
  • 12
    Samu
  • 8
    Morlanes, Manu
    Півзахисник
  • 18
    Sanchez, Antonio
    Півзахисник
  • 3
    Lato Toni
    Захисник
  • 2
    Матія Настасіч
    Захисник
  • 21
    Raillo
  • 20
    Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
    Захисник
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
  • 1
    Rajkovic, Predrag
    Воротар
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Агуирре, Хавьер
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу Мальорка - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Свисток
Матч розпочався!
Запасні: Грейф, Куельяр, Маскарель, Копете, Пратс, Дардер, Коста, Ларін, Лябрес, Відаль, Радоньїч, Вальєнт.
Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Раїльйо, Настасич, Лато — Санчес, Морланес, Кошта, Д. Родрігес — Мурікі.
Інфо
У першому колі переміг Реал — 1:0.
Інфо
Мальорка — фіналіст Кубка Короля цього сезону. Програла Атлетіку тиждень тому.
Інфо
Мальорка йде п'ятнадцятою з 6 перемогами, 13 нічиїми та 11 поразками — 31 очко.
Інфо
Реал іде першим із 23 перемогами, 6 нічиїми та 1 поразкою — 75 очок.
Запасні: Аррісабалага, де Луїс, Карвахаль, Мілітао, Вінісіус, Кроос, Родріго, Камавінга, Себальйос, Фран Гарсія, Гюлер.
Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Діас, Хоселу.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хосе Марія Санчес Мартінес (Лорка, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естаді Мальорка Сон Муа (Пальма-де-Мальорка, Іспанія) зіграють Мальорка та мадридський Реал.
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Останні матчі
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Анонс матчу Мальорка - Реал 13.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 13.04.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 03.01.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальорка - Реал можна подивитися 13.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Мальорка - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Минулий поєдинок команди Мальорка був зіграний проти Атлетік - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Мальорка - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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