Мальорка - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мальорка - Реал 13.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 13.04.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 03.01.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Минулий поєдинок команди Мальорка був зіграний проти Атлетік - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Кубок Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 09.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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