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Мальорка - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 05 лютого 2023, 15:00 - Estadi de Son Moix
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 - 0
Оновити
70'
Реал
Мадрид
Хід матчу
13' Fernandez, Nacho 44' Junior, Vinicius
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
25%
Нічия
34%
Реал
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RCD Mallorca and Real Madrid when RCD Mallorca is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with RCD Mallorca playing at home, RCD Mallorca have won 7 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 35-21 in favour of Real Madrid.
  • During the last 43 meetings, RCD Mallorca have won 12 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 25 times. The goal difference is 87-48 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against RCD Mallorca (6-1 at home and 3-0 away).
  • In LaLiga, RCD Mallorca have 3 successive home wins.
  • Did you know that RCD Mallorca scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • RCD Mallorca haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • RCD Mallorca haven't scored in 2 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 10 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 8-0-2.
  • Vedat Muriqi is RCD Mallorca's top scorer with 8 goals. Karim Benzema has scored 9 times for Real Madrid.
  • Lee Kang-in has assisted the most goals for RCD Mallorca with 4. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (5).
  • A year ago, RCD Mallorca were number 15 in the table with 20 points. Now they are number 10 with 25 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 31 consecutive matches.
  • RCD Mallorca wins 1st half in 25% of their matches, Real Madrid in 36% of their matches.
  • RCD Mallorca wins 25% of halftimes, Real Madrid wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When RCD Mallorca leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RCD Mallorca.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RCD Mallorca won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • RCD Mallorca scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 3 goals against RCD Mallorca (on average).
  • Average number of goals in meetings between RCD Mallorca and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RCD Mallorca and Real Madrid is 1.6.
  • RCD Mallorca scores 1.17 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid haven't lost in their last 5 games.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мальорка
1
Перемог
9
Ігор
8
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
24.06.2020 - 23:00 Реал 2 - 0 Завершено Мальорка
Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.01.2023 - 15:00 Кадіс 2 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.01.2023 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Сельта В
Кубок Іспанії 2022/2023
17.01.2023 - 20:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 19:30 Osasuna 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.02.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.01.2023 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Кубок Іспанії 2022/2023
26.01.2023 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал В
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал В
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Новини команд
Головні події
44'
Junior, Vinicius
ГООЛ! Fernandez, Nacho
13'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мальорка
25%
Нічия
34%
Реал
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 19
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
  • 7
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 4
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 12
    Baba, Iddrisu
  • 14
    Rodriguez, Dani
  • 18
    Коста Хауме
    Захисник
  • 2
    Матія Настасіч
    Захисник
  • 21
    Raillo
  • 20
    Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
    Захисник
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
  • 1
    Rajkovic, Predrag
    Воротар
  • 11
    Asensio, Marco
    Півзахисник
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    44
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 6
    Fernandez, Nacho
    Форвард
    13
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 23
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Агуирре, Хавьер
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
9
Штрафні
15
15
Фоли
8
33%
Володіння м'ячем
67%
1
Удари в отвір
Кутові
5
Блоковано ударів
3
Офсайди
1
Сейви
1
Удари повз
3
ЖК
2
Трансляція
67'
Заміна
64'
Заміна
Модріч замість Вальверде виходить у Реала
63'
Жовта картка
Вальверде небезпечно підкотився під Лі. Чергова жовта у нас
62'
А Лука Модріч готується вийти на заміну
61'
Жовта картка
Хауме жовту отримав за те, що дав по ногах Вінісіусу. Обстановка, здається, загострюється
59'
Незабитий пенальті
І Райкович тягне удар Асенсіо! Марко намагався обдурити кіпера, але серб тягне з кута!
58'
Так, таки бразилець був перший на м'ячі, прокинув м'яч, після чого був стик
57'
Небезпечний момент
Пенальті для Реала! Вінісіус під гострим кутом вискочив на воротаря, і після стику суддя дає пенальті!
55'
І знову штрафний для Реала. 26 метрів до воріт. Себальос вирішив не бити, а навісити, але партнери не прочитали цей задум. На навіс практично ніхто не пішов
53'
Кутовий
Кутовий для Реала - розіграли мадридці, таки довели справу до удару, який, втім, знову заблокували захисники
52'
А ось могла бути хороша, швидка контра від Мальорки, але Лі затягнув, не віддав пас, що напрошується. А могло бути дуже гостро.
50'
Інфо
14:7 за фолами. Вдвічі більше фолять господарі, але поки що з цих фолів Реал вичавити нічого не може
49'
Вінісіус на фланзі активний - проскочив двох захисників, але впустив м'яч за лицьову після силового прийому
48'
Знову Реал забрав круглого під контроль
46'
Без замін команди вийшли на другу половину
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Виходять команди на другий тайм
Інфо
І все-таки це автогол Начо офіційно записали на нього!
Ну що, за першим таймом, здається, цілком логічна мінімальна перевага господарів. Реал пропустив уже на 13-й хвилині, після того, як Начо головою дуже красиво зрізав м'яч у свої ворота. Реал - поки що дуже важко виглядає. Контроль є, але підходи до штрафної закриті. Стандарти і дальні удари теж поки що повз касу. З такою грою забити гол буде важко, а два вдвічі важче. Що ж, чекаємо на другий тайм
45+2'
Жовта картка
А Дані Себальос ще й жовту отримав вже у перерві. Щось активно розповідав судді
45+1'
Свисток
Перерва. 1:0 на користь Мальорки поки що
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
44'
Жовта картка
Вінісіус отримав жовту. Підніжка була, але чи тягла вона на гірчичник? Ну, судді видніше
43'
Мальорка дуже впевнено виглядає. Впевнено обороняється, впевнено потихеньку вбиває час
40'
Кутовий
Кутовий для Реалу завершився дальнім ударом Вальверде - знову набагато вище воріт.
39'
Ну, треба намагатися Мадриду щось шукати
38'
Рюдігер вирішив метрів із 35-ти дати. На радість трибунам м'яч полетів
37'
Але нічого поки що із цих стандартів не може вичавити Реал
36'
І знову штрафний для Реала. Ні, навіть вільний за блокування м'яча
34'
Ще один штрафний для Реала – знову метрів 30 до воріт, і знову Асенсіо якось невдало пас виконав – у першого захисника Мальорки
32'
Вінісіус заробив штрафний – метрів 27-28 до воріт. Асенсіо вирішував навісити у штрафну, але Рюдігер чомусь на закид не пішов
30'
А здається, то був автогол Начо. Чи торкнувся м'яча Муріки? Дуже спірно
29'
А ось і удар від Мальорки – Джованні Родрігес пробив метрів з 25 – удар заблокований і прискакав після рикошету в руки Луніну
27'
Пара фолів у центрі поля. Дані Родрігес на газоні після фолу Чуамені
25'
А як виявилося, на повторі при голі Мальорки м'яч ще й голову Начо зачепив, тож така цікава траєкторія вийшла
23'
Офсайд
А ось штрафний для Реала – метрів 25 до воріт на фланзі. Вальверде дав на силу, пара рикошетів, зрештою, ще й офсайд у когось із гравців Реала.
22'
Мальорка в обороні - значні оборонні редути поки не по зубах Реалу
19'
А ось Карвахаль після класного пасу просочився по флангу, але навісив невдало - засильно
17'
Не може Реал поки що просочитися у штрафну Мальорки. Контроль є, але це поки що все
16'
Лі намагався втекти, але підставився у боротьбі із захисником Реала. Суддя не купився
14'
Красивий гол, в якому звинуватить Луніна, ніяк не можна!
13'
Гоооол!!!
Гооол! Мальйорка! 1:0! Який гол! Після подачі з флангу Мурікі головою перекинув Луніна! Парашут просто у дев'ятку! UPD: И все-таки це автогол Начо офіційно записали на нього!
11'
Загалом, за переваги Реалу, гра досить спокійна поки що. Куртуа не дуже весело сидить на лаві
10'
Камавінга сфолив у центрі поля. Активно та чіпко грає захисник
8'
А ось Лунін перший раз у грі – після навісу з флангу не з першого разу, але накрив м'яч
6'
Із м'ячем Реал. Але зламати дві лінії оборони суперника поки що не може
5'
А ось уже щось не поділили команди. Карвахаль, Вінісіус з боку Реалу поштовхалися із суперниками
3'
Штрафний заробила Мальорка метрів за 35-ти. Кореєць Лі навісив, але невдало – за лицьову полетів м'яч
2'
Реал одразу забрав м'яч. Мальорка не проти, високо не пресингують господарі
1'
Свисток
Матч розпочався, поїхали!
Виходять команди на поле
Інфо
Зазначимо, що судитиме матч Алехандро Ернандес Ернандес
Інфо
Андрій Лунін виходить у основі! Куртуа відчув дискомфорт на передматчевій розминці!
Інфо
Мальорка (старт): Райкович - Хауме, Настасич, Райльо, Апуд, Маффео - де Галларета, Баба Мохаммед, Родрігес - Лі, Мурікі.
Інфо
Реал (старт): Лунін - Камавінга, Рюдігер, Фернандес, Карвахаль - Себальйос, Чуамені, Вальверде - Вінісіус, Родріго, Асенсіо.
Інфо
Мальорка (запас): Рікельме, Грейф - Аугустінссон, Бастідас, Батталья, Гаджикадунич, Греньє, Кадевере, Морланес, Ндіає, Родрігес, Санчес.
Інфо
Реал (запас): Куртуа, Лопес - Алаба, Вальєхо, Діас, Кроос, Модрич, Одріосола.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу Ла Ліги. Чемпіон Іспанії, Реал, приїхав у гості до Мальорки.
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Анонс матчу Мальорка - Реал 05.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 05.02.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Агуирре, Хавьер и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мальорка - Реал можна подивитися 05.02.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Мальорка - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Прошедший матч команди Мальорка був зіграний проти Кадіс - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 02.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Мальорка - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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