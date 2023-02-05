Мальорка - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мальорка - Реал 05.02.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadi de Son Moix.

Дата проведення матчу: 05.02.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мальорка (Пальма-де-Мальорка) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Мальорка у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Агуирре, Хавьер и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Прошедший матч команди Мальорка був зіграний проти Кадіс - 28.01.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кадіс.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Валенсія" - 02.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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