Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Мальорка 03.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 03.01.2024

Час початку матчу: 20:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Реал у попередньому футбольному матчі 05.02.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Агуирре, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



команди Мальорка був зіграний проти Осасуна - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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