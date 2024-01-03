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Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 січня 2024, 20:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
7'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
31%
Мальорка
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RCD Mallorca when Real Madrid is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 2 draws while RCD Mallorca have won 5 times. The goal difference is 52-27 in favour of Real Madrid.
  • During the last 44 meetings, Real Madrid have won 25 times, there have been 6 draws while RCD Mallorca have won 13 times. The goal difference is 87-49 in favour of Real Madrid.
  • RCD Mallorca's last away win against Real Madrid was in 2009.
  • Last season's matches: 4-1 (Real Madrid at home) and 1-0 (RCD Mallorca at home).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that RCD Mallorca scores 29% of their goals between the minutes 0-15?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 17 games.
  • Real Madrid have won 5 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • RCD Mallorca haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RCD Mallorca in their last 7 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 4 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 7-1-0.
  • RCD Mallorca's away record this season: 1-3-5.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 13 goals. Abdon has scored 5 times for RCD Mallorca.
  • A year ago, RCD Mallorca were number 10 in the table with 25 points. Now they are number 14 with 18 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, RCD Mallorca in 22% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, RCD Mallorca wins 22%.
  • The winner of their last meeting was RCD Mallorca.
  • On their last meeting RCD Mallorca won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RCD Mallorca.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, RCD Mallorca won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 1.6.
  • Real Madrid scores 2.29 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.52 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
8
Перемог
10
Ігор
2
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 15:00 Реал 4 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершено Мальорка
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Уніон 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 19:35 Реал 2 - 0 Завершено Гранада В
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.12.2023 - 15:00 Мальорка 0 - 0 Завершено Алавес Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Кадіс Н
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
31%
Мальорка
31%
Склади команд
13
Андрій Лунін
20
Garcia, Francisco
18
Tchouameni, Aurelien
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
5
Bellingham, Jude
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
15
Федеріко Вальверде
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
1
Rajkovic, Predrag
15
Пабло Маффео
20
Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
21
Raillo
2
Матія Настасіч
4
Van Der Heyden, Siebe
18
Sanchez, Antonio
8
Morlanes, Manu
12
Samu
14
Rodriguez, Dani
17
Larin, Cyle
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 18
    Sanchez, Antonio
    Півзахисник
  • 8
    Morlanes, Manu
    Півзахисник
  • 12
    Samu
  • 14
    Rodriguez, Dani
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
  • 20
    Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
    Захисник
  • 21
    Raillo
  • 2
    Матія Настасіч
    Захисник
  • 4
    Van Der Heyden, Siebe
    Захисник
  • 1
    Rajkovic, Predrag
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Агуирре, Хавьер
Статистика матчу
ЖК
1
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Мальорка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
4'
Гонсалес робив простріл із правого флангу штрафного, але Чуамені грудьми на ближньому куті воротарського перехопив.
2'
Гості грають на контроль м'яча з перших хвилин.
1'
Жовта картка
Ван дер Гейден на лівому фланзі в стрибку відмахнувся від Карвазаля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Мальорка іде чотирнадцятою з 3 перемогами, 9 нічиїми та 6 поразками — 18 очок.
Інфо
Реал іде першим із 14 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразкою — 45 очок.
Запасні: Грейф, Куельяр, Лато, Маскарель, Копете, Пратс, Дардер, Лябрес, Ндіає, Д. Лопес, Маркос, Луна.
Мальорка: Райкович — Гонсалес, ван дер Гейден, Раїльйо, Настасич, Маффео — Коста, Морланес — Санчес, Д. Родрігес — Ларін.
Запасні: Аррісабалага, Фран Гарсія, Хоселу, Л. Васкес, Себальйос, Браїм, Гюлер, Пас, Каррільйо.
Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Муньіс Руїс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Мальорка.
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Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Гранада Гранада 2 Кадіс Кадіс 0 Завершено 22:30 - Вчора Валенсія Валенсія 3 Вільярреал Вільярреал 1 Завершено 22:00 - Вчора Мілан Мілан 4 Кальярі Кальярі 1 Завершено 21:30 - Вчора Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 0 Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 0 Завершено 20:15 - Вчора Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1 Алавес Алавес 1

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Анонс матчу Реал - Мальорка 03.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 03.01.2024
Час початку матчу: 20:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

між командами закінчився перемогою на користь Мальорка, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Реал у попередньому футбольному матчі 05.02.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Агуирре, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Мальорка можна подивитися 03.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

команди Мальорка був зіграний проти Осасуна - 21.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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