Валенсія - Мальорка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Валенсія" - Мальорка 30.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 30.03.2024

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Валенсія" (Валенсия) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мальорка та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Вільярреал - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)

Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Агирре



Попередній поєдинок команди Мальорка був зіграний проти Гранада - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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