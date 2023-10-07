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Валенсія - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 березня 2024, 19:30 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
До початку
00 : 00 : 00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
33%
Нічия
30%
Мальорка
36%
Цікаві факти
  • During the last 19 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 11 times, there have been 5 draws while RCD Mallorca have won 3 times. The goal difference is 37-15 in favour of Valencia CF.
  • During the last 39 meetings, Valencia CF have won 18 times, there have been 10 draws while RCD Mallorca have won 11 times. The goal difference is 62-39 in favour of Valencia CF.
  • Last season RCD Mallorca won both games against Valencia CF (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that RCD Mallorca scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Valencia CF haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Valencia CF haven't scored in 3 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca haven't scored in 7 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • RCD Mallorca's away record this season: 1-5-8.
  • Mouctar Diakhaby has more yellow cards (6) than any other player at Valencia CF. Matija Nastasic has collected 8 for RCD Mallorca.
  • Valencia CF wins 1st half in 32% of their matches, RCD Mallorca in 20% of their matches.
  • Valencia CF wins 32% of halftimes, RCD Mallorca wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In LaLiga, RCD Mallorca has better performance than Valencia CF.
  • RCD Mallorca's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • RCD Mallorca have lost just 1 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 1, RCD Mallorca won 2, 2 draws.
  • RCD Mallorca have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • Valencia CF scores 1 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 1.2 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and RCD Mallorca is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and RCD Mallorca is 1.
  • Valencia CF scores 1.25 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.6 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Валенсія
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 19:30 Мальорка 1 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.05.2023 - 20:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.10.2022 - 19:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
26.02.2022 - 15:00 Мальорка 0 - 1 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 17:15 Вільярреал 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 15:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершено Валенсія П
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 15:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 19:30 Мальорка 1 - 0 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
27.02.2024 - 22:30 Реал Сосьєдад 1 - 1 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Алавес 1 - 1 Завершено Мальорка Н
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
33%
Нічия
30%
Мальорка
36%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
20
Дімітрі Фулк'є
15
Ozkacar, Cenk
3
Mosquera, Cristhian
12
Correia, Thierry
11
Gonzalez, Peter
18
Pepelu
6
Guillamon, Hugo
23
Perez, Fran
17
Роман Яремчук
9
Duro, Hugo
13
Greif, Dominik
22
Vidal, Nacho
20
Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
2
Матія Настасіч
6
Copete
11
Коста Хауме
10
Серхi Дардер
5
Mascarell, Omar
8
Morlanes, Manu
17
Larin, Cyle
7
Muriqi, Vedat
Стартовий склад
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 9
    Duro, Hugo
  • 11
    Gonzalez, Peter
  • 18
    Pepelu
  • 6
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 17
    Larin, Cyle
    Форвард
  • 7
    Muriqi, Vedat
    Форвард
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 5
    Mascarell, Omar
    Півзахисник
  • 8
    Morlanes, Manu
    Півзахисник
  • 22
    Vidal, Nacho
  • 20
    Gonzalez Apud, Giovanni Alessandro
    Захисник
  • 2
    Матія Настасіч
    Захисник
  • 6
    Copete
  • 11
    Коста Хауме
    Захисник
  • 13
    Greif, Dominik
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Агуирре, Хавьер
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Мальорка
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MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Головний тренер Мальорки: Хав'єр Агірре
На лаві запасних: Ван Дер Хейден, Лато, Льябрес, Маффео, Пічу Куельяр, Пратс, Радонич, Райкович, Райльо, Родрігес, Саму Коста, Санчес
Інфо
Стартовий склад Мальорки (5-3-2): Грейф - Коста, Копете, Настасич, Гонсалес Апуд, Відаль - Морланес, Маскераль, Дардер - Мурікі, Ларін
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Алмейда, Амалла, Васкес, Гасьоровскі, Герра, Гонсалес, Госальбес, Доменек, Ірансо, Лопес, Марі, Ріверо
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Фулькьє, Озкачар, Москера, Коррея - Гонсалес, Пепелу, Гільямон, Перес - Яремчук, Дуро
Валенсія продовжує гонитву за зону єврокубків і наразі відстає від Реал Сосьєдаду усього на шість балів. Мальорка й досі розташовується у нижній частині турнірної таблиці, а відрив від зони вильоту становить усього п'ять очок
Матч пройде у Валенсії на "Местальї" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 30-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Валенсія прийме у гостях Мальорку
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Анонс матчу "Валенсія" - Мальорка 30.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Валенсія" (Валенсия) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Мальорка та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 07.10.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Мальорка можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Вільярреал - 17.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Агирре

Попередній поєдинок команди Мальорка був зіграний проти Гранада - 16.03.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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