Вільярреал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вільярреал - "Валенсія" 17.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 17.03.2024

Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Валенсія" (Валенсия):

між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 02.01.2024 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



команди Вільярреал був зіграний проти Марсель - 14.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



команди "Валенсія" був зіграний проти Хетафе - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

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