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Вільярреал - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 березня 2024, 17:15 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
До початку
00 : 00 : 00
Валенсія
Валенсия
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
29%
Нічия
33%
Валенсія
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Valencia CF when Villarreal CF is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Valencia CF is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 15 times, there have been 6 draws while Valencia CF have won 7 times. The goal difference is 41-28 in favour of Villarreal CF.
  • During the last 57 meetings, Villarreal CF have won 21 times, there have been 11 draws while Valencia CF have won 25 times. The goal difference is 79-71 in favour of Valencia CF.
  • Last season's matches: 2-1 (Villarreal CF at home) and 1-1 (Valencia CF at home).
  • Did you know that Villarreal CF scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Villarreal CF haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Villarreal CF have not lost to Valencia CF in their last 3 encounters.
  • Villarreal CF haven't scored in 2 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 5 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Alexander Sorloth is Villarreal CF's top scorer with 13 goals. Hugo Duro has scored 12 times for Valencia CF.
  • Alex Baena has assisted the most goals for Villarreal CF with 9. Diego Lopez Noguerol is Valencia CF's biggest assister (5).
  • Alex Baena has more yellow cards (8) than any other player at Villarreal CF. Mouctar Diakhaby has collected 6 for Valencia CF.
  • Villarreal CF have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 27% of their matches, Valencia CF in 32% of their matches.
  • Villarreal CF wins 27% of halftimes, Valencia CF wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Valencia CF.
  • On their last meeting Valencia CF won by 2 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than Valencia CF.
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 2, Valencia CF won 2, 1 draws.
  • Villarreal CF scores 1.2 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 1.4 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Valencia CF is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Valencia CF is 1.4.
  • Villarreal CF scores 2 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Villarreal CF have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Villarreal CF scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • A year ago, Villarreal CF were number 5 in the table with 47 points. Now they are number 11 with 35 points.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
Особисті зустрічі
Вільярреал
10
Перемог
27
Ігор
12
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.01.2024 - 22:30 Валенсія 3 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 20:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.04.2022 - 22:30 Вільярреал 2 - 0 Завершено Валенсія
Останні матчі - Вільярреал
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Вільярреал 3 - 1 Завершено Марсель В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 22:00 Бетіс 2 - 3 Завершено Вільярреал В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
07.03.2024 - 22:00 Марсель 4 - 0 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 15:00 Вільярреал 5 - 1 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.02.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 3 Завершено Вільярреал В
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Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.03.2024 - 15:00 Валенсія 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 22:00 Валенсія 0 - 0 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.02.2024 - 22:00 Лас-Пальмас 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 15:00 Валенсія 2 - 1 Завершено Альмерія В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
29%
Нічия
33%
Валенсія
38%
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - "Валенсія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Хорхе Фігероа Васкес
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Алмейда, Амалла, Васкес, Гасьоровскі, Гонсалес, Доменек, Коррея, Марі, Перес, Ріверо
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Гая, Озкачар, Москера, Фулькьє - Канос, Пепелу, Герра, Лопес - Дуро, Яремчук
Головний тренер Вільярреалу: Марселіно
На лаві запасних: Альварес, Ахомаш, Капу, Лекович, Моралес, Морено, Парехо, Ромеро, Трігерос
Інфо
Стартовий склад Вільярреалу (4-3-3): Йоргенсен - Куенка, Манді, Москера, Кіко - Баена, Комесанья, Кокелен - Гуедеш, Серлот, Траоре
На даний момент Вільярреал розташовується на дванадцятій сходинці турнірної таблиці і відстає від зони єврокубків на одинадцять очок, а відрив від зони вильоту складає тринадцять балів. Валенсія займає сходинку вище і займає восьме місце. Відставання від зони єврокубків складає усього шість очок
Матч пройде у Вільярреалі на арені "Естадіо де ла Кераміка" та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 29-го туру іспанської Ла Ліги, в якому Вільярреал прийме у гостях Валенсію
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Анонс матчу Вільярреал - "Валенсія" 17.03.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 17.03.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Вільярреал (Вильярреаль) та командою "Валенсія" (Валенсия):

між командами закінчився перемогою на користь "Валенсія", тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення "Валенсія" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 02.01.2024 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - "Валенсія" можна подивитися 17.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

команди Вільярреал був зіграний проти Марсель - 14.03.2024, у рамках Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

команди "Валенсія" був зіграний проти Хетафе - 09.03.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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