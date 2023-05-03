Валенсія - Вільярреал онлайн трансляція матчу

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 02.01.2024
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Вільярреал (Вильярреаль):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Валенсія" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Марселино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
команди "Валенсія" був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".
Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль
команди Вільярреал був зіграний проти Сельта - 20.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
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