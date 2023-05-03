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Валенсія - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 02 січня 2024, 22:30 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
2 - 0
Оновити
34'
Вільярреал
Вильярреаль
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Хід матчу
4' Роман Яремчук 17' Рауль Альбiоль Вийшов: Bailly, Eric 27' Pepelu
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
33%
Вільярреал
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and Villarreal CF when Valencia CF is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Valencia CF and Villarreal CF is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 17 times, there have been 5 draws while Villarreal CF have won 6 times. The goal difference is 48-29 in favour of Valencia CF.
  • During the last 56 meetings, Valencia CF have won 24 times, there have been 11 draws while Villarreal CF have won 21 times. The goal difference is 76-70 in favour of Valencia CF.
  • Villarreal CF's last away win against Valencia CF was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Valencia CF at home) and 2-1 (Villarreal CF at home).
  • Did you know that Valencia CF scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Villarreal CF scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Valencia CF have not lost to Villarreal CF in their last 7 encounters.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 1 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 7 goals. Gerard Moreno has scored 8 times for Villarreal CF.
  • A year ago, Villarreal CF were number 5 in the table with 31 points. Now they are number 13 with 19 points.
  • Valencia CF wins 1st half in 28% of their matches, Villarreal CF in 23% of their matches.
  • Valencia CF wins 28% of halftimes, Villarreal CF wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than Valencia CF.
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 2, Villarreal CF won 2, 1 draws.
  • Valencia CF scores 1.4 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1.4 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Villarreal CF is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Villarreal CF is 1.2.
  • Valencia CF scores 1.13 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.56 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Валенсія
11
Перемог
26
Ігор
10
Перемог
Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.05.2023 - 20:30 Валенсія 1 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
31.12.2022 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
19.04.2022 - 22:30 Вільярреал 2 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.12.2023 - 20:00 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.12.2023 - 22:00 Хетафе 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 17:15 Валенсія 0 - 0 Завершено Сельта Н
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 22:30 Вільярреал 3 - 2 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.12.2023 - 19:45 Ренн 2 - 3 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 19:30 Вільярреал 0 - 3 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
06.12.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 0 Завершено Маккабі Н
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Головні події
ГООЛ! Pepelu
27'
17'
Рауль Альбiоль
Вийшов: Bailly, Eric
ГООЛ! Роман Яремчук
4'
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
30%
Нічия
33%
Вільярреал
37%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
5
Paulista, Gabriel
3
Mosquera, Cristhian
20
Дімітрі Фулк'є
7
Canos, Sergi
18
Pepelu
6
Guillamon, Hugo
23
Perez, Fran
17
Роман Яремчук
9
Duro, Hugo
13
Jorgensen, Filip
26
Altimira Reynaldos, Adria
3
Рауль Альбiоль
5
Cuenca, Jorge
18
Альберто Морено
10
Данiель Парехо
6
Етьєн Капу
20
Terrats, Ramon
27
Akhomach, Ilias
7
Moreno, Gerard
15
Morales, Jose Luis
Стартовий склад
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
    4
  • 9
    Duro, Hugo
  • 7
    Canos, Sergi
    Форвард
  • 18
    Pepelu
    27
  • 6
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 23
    Perez, Fran
    Півзахисник
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 5
    Paulista, Gabriel
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 27
    Akhomach, Ilias
    Форвард
  • 7
    Moreno, Gerard
  • 15
    Morales, Jose Luis
    Форвард
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 6
    Етьєн Капу
    Півзахисник
  • 20
    Terrats, Ramon
    Півзахисник
  • 26
    Altimira Reynaldos, Adria
    Захисник
  • 3
    Рауль Альбiоль
    Захисник
    17
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 18
    Альберто Морено
    Захисник
  • 13
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Марселино
Статистика матчу
3
Кутові
4
Удари в отвір
2
6
Штрафні
3
1
Офсайди
2
2
Сейви
2
2
Фоли
4
2
Удари повз
Блоковано ударів
1
57%
Володіння м'ячем
43%
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
31'
Небезпечний момент
Дуро отримав передачу на хід у карному майданчику, обіграв захисників та падаючи на газон пробив по воротах, проте м'яч полетів прямо у руки Йоргенсена
30'
Офсайд
Чергове положення поза грою фіксує арбітр у гравців Вільярреала
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пепелу подвоює перевагу Валенсії! Іспанець спокійно та вивірено розвів голкіпера і м'яч по різним кутам, вгадавши, що потрібно бити у правий від себе кут! 2:0 на користь Валенсії, а ще не пройшло навіть третини матчу
25'
Небезпечний момент
Після чергової атаки Валенсії Гая виконував передачу у штрафний майданчик на Дуро, той намагався у боротьбі з Терратсом пробити, але падає і арбітр вказує на одинадцятиметрову позначку
22'
Небезпечний момент
Перший і одразу небезпечний удар Валенсії по воротах! Моралес опинився на підборі м'яча в межах штрафного та пробивав у ближній кут, але там відмінно спрацював Мамардашвілі, який у чудовому стрибку відбив м'яч
20'
Небезпечний момент
Канос зумів пройти до лінії воріт, далі втратив м'яч у боротьбі з Байї, але новачок Вільярреала вирішив пофінтити у карному майданчику і втратив м'яч, на підборі були господарі і зуміли завдати удару по воротах, проте невдало і м'яч полетів паралельно лінії воріт
17'
Заміна
Досить швидко Марселіно довелось провести вимушену заміну, адже Альбіоль отримав ушкодження і його на полі змінив Байї
15'
Кутовий
Ще один корнер виконали кажани і після розіграшу м'яча на лівому фланзі та навісної передачі на Гільямона, той намагався пробити головою, але невдало
14'
Яремчук чудово зміг обікрасти суперника на чужій половині поля, але його доволі швидко накрили захисники, і він віддавав передачу на партнера, а після цього довелося повертати м'яч аж до центральної частини
13'
Офсайд
Гості заробили право на доволі небезпечний штрафний, виконали навіс у карний майданчик, але одразу ж було зафіксовано положення поза грою
9'
Кутовий
Гравці Валенсії розіграли кутовий на правому фланзі, але після серії передач арбітр зафіксував положення поза грою
8'
Небезпечний момент
Після передачі голкіпера жовтої субмарини на партнера Канос поборовся з захисником, зміг виграти м'яч для Яремчука, Роман бив з доволі гострого кута, але цього разу Йоргенсен зміг перевести м'яч на кутовий
7'
Офсайд
Гості створили дуже небезпечну атаку після передачі Морено на Моралеса! Нападник опинився один на один з голкіпером, але не зміг його пробити, а потім пролунав свисток арбітра, який зафіксував положення поза грою
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Яремчук забиває дебютний гол у Ла Лізі та виводить свою команду вперед! Гая отримує передачу від партнера у спини захисникам, проходить до лінії поля витягуючи на себе суперників та віддає передачу на Яремчука, Роман не розгубився та спокійно пробив практично у порожні ворота! 1:0 на користь Валенсії
3'
Кутовий
Перші хвилини господарі контролюють м'яч та тиснуть на ворота суперника, заробили кутовий, але після навісу від прапорця Йоргенсен вибив м'яч кулаками
1'
Свисток
Хесус Хіль Мансано дає свисток про початок матчу. Кажани розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Хесус Хіль Мансано
Головний тренер Вільярреала: Марселіно
На лаві запасних: Байї, Бреретон, Кіко, Кокелен, Паскуаль, Рейна, Ромеро, Трігерос
Інфо
Стартовий склад Вільярреала (4-3-3): Йоргенсен - Морено, Куенка, Альбіоль, Альтміра - Терратс, Капу, Парехо - Моралес, Морено, Ахомаш
Головний тренер Валенсії: Рубен Бараха
На лаві запасних: Гасьоровський, Оторбі, Васкес, Герра, Гонсалес, Госальбес, Доменек, Ірансо, Лопес, Марі, Озкачар, Ріверо
Інфо
Стартовий склад Валенсії (4-4-2): Мамардашвілі - Гая, Габріел Пауліста, Москера, Фулькьє - Канос, Пепелу, Гільямон, Перес - Яремчук, Дуро
Перед початком матчу Валенсія займає десяте місце турнірної таблиці Ла Ліги та має двадцять три очки у своєму активі. Їх сьогоднішні суперники - Вільярреал на тринадцятому місці з дев'ятнадцятьма балами
Матч пройде у Валенсії на стадіоні "Месталья" та розпочнеться о 22:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Валенсія прийме у гостях Вільярреал
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Анонс матчу "Валенсія" - Вільярреал 02.01.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 02.01.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Валенсія" та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 03.05.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Марселино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Вільярреал можна подивитися 02.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

команди "Валенсія" був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Валенсія".

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

команди Вільярреал був зіграний проти Сельта - 20.12.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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