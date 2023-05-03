Валенсія - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Яремчук забиває дебютний гол у Ла Лізі та виводить свою команду вперед! Гая отримує передачу від партнера у спини захисникам, проходить до лінії поля витягуючи на себе суперників та віддає передачу на Яремчука, Роман не розгубився та спокійно пробив практично у порожні ворота! 1:0 на користь Валенсії