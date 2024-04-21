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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 21 квітня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
19%
Барселона
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 17 times. The goal difference is 65-60 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 85 meetings, Real Madrid have won 26 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 38 times. The goal difference is 149-119 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 3-1 (Real Madrid at home) and 2-1 (FC Barcelona at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 4 successive home wins.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 34% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid haven't lost in their last 16 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 27 home matches.
  • FC Barcelona have a winning streak of 6 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 13 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 7 away matches.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 15 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 13-2-0.
  • FC Barcelona's away record this season: 9-6-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 16 goals. Robert Lewandowski has scored 13 times for FC Barcelona.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, FC Barcelona in 39% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, FC Barcelona wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Barcelona won 2, 0 draws.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.45 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
18
Перемог
43
Ігор
17
Перемог
Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал В
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона В
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
41%
Нічия
19%
Барселона
41%
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Барселона"
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Інфо
Запасні: Мартінес, Ферран Торрес, Педрі, Іньякі Пенья, Фелікс, Фермін, Маркос Алонсо, Ромеу, Вітор Роке, Роберто, Кохен, Форт
Інфо
"Барселона": 1. Тер Штеген, 2. Канселу, 4. Араухо, 9. Левандовський, 11. Рафінья, 15. Крістенсен, 21. Де Йонг, 22. Гюндоган, 23. Кюнде, 27. Ламін Ямал, 33. Кубарсі
Інфо
Запасні: Кепа, Маріо Де Луїс, Карвахаль, Мілітао, Начо, Хоселу, Себальос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Менді, Арда Гюлер
Інфо
"Реал": 13. Лунін, 17. Лукас Васкес, 18. Тчуамені, 22. Рюдігер, 12. Камавінга, 10. Модрич (к), 15. Вальверде, 8. Кроос, 7. Вінісіус, 11. Родріго, 5. Беллінгем
Інфо
Добрий день, пані та панове! О 22:00 за Києвом "Реал" почне грати з "Барселоною" матч Ел Класіко в рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч лідерів, у мадридців 78 очок, у каталонців - 70.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - "Барселона" 21.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 16.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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