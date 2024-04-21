Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Барселона" 21.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 21.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 14.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 16.04.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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