  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 жовтня 2023, 17:15 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
15'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
26%
Реал
40%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Madrid is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 17 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 9 times. The goal difference is 69-46 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 83 meetings, FC Barcelona have won 38 times, there have been 21 draws while Real Madrid have won 24 times. The goal difference is 147-113 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 2-1 (FC Barcelona at home) and 3-1 (Real Madrid at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 45% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Barcelona haven't lost in their last 15 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 5-0-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 5 goals. Jude Bellingham has scored 8 times for Real Madrid.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 3. Federico Valverde is Real Madrid's biggest assister (3).
  • Gavi has more yellow cards (4) than any other player at FC Barcelona. Antonio Rudiger has collected 4 for Real Madrid.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 46% of their matches, Real Madrid in 37% of their matches.
  • FC Barcelona wins 46% of halftimes, Real Madrid wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 31% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Madrid won 1, 0 draws.
  • FC Barcelona scores 1.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 1.4.
  • FC Barcelona scores 2.04 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid haven't lost in their last 6 games.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
17
Перемог
41
Ігор
16
Перемог
Реал
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 19:45 Барселона 2 - 1 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
22.10.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.10.2023 - 22:00 Гранада 2 - 2 Завершено Барселона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
04.10.2023 - 22:00 Порту 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 22:00 Брага 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Севілья 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
07.10.2023 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 22:00 Наполі 2 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
34%
Нічия
26%
Реал
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 6
    Gavi
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 32
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
13'
Вінісіус намагався пробити по воротах з зони півкола карного майданчику Барселони, але його удар був заблокований декількома гравцями каталонців
11'
Поки гра трішки заспокоїлася, порівняно з першими хвилинами, і йде у центрі поля
8'
Небезпечний момент
Гості розвели м'яч з центра поля і одразу ж побігли в атаку, Вінісіус вибігав по лівому флангу, віддавав передачу на Родріго, але тер Штеген завадив цьому пасу та забрав м'яч у руки
6'
Гоооол!!!
ГОООЛ!!! Барселона виходить вперед! Гюндоган віддавав пас на Торреса, але передачу заблоковали суперники, і він зумів спіймати Алабу на помилці та перехопити м'яч у карному майданчику Реалу, вийшов один на один з Кепою і пробив у правий кут воріт. І це вже 1:0 на користь "блаугранас"
5'
Інфо
Станом на п'яту хвилину гості вже три рази порушили правила. Барселона поки грає абсолютно чисто
3'
Беллінгем перехопив м'яч на чужій половині поля і побіг в атаку, зумів зайти у карний майданчик суперника, але там порушив правила
2'
Мадридці швидко відібрали м'яч і поки саме вони його контролюють
1'
Свисток
Хесус Мансано дає свисток про початок "Ель Класіко"
Господарі розпочнуть цей матч з центра поля
Гравці обох команд вийшли на поле
Інфо
Головний арбітр зустрічі: Хесус Мансано
Головний тренер Реалу: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Гарсія, Діас, Камавінга, Лукас, Лунін, Модрич, Начо, Піньєйро дель Аламо, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реалу Мадрид (4-1-3-2): Кепа - Менді, Алаба, Рюдігер, Карвахаль (с) – Чуамені – Кроос, Белінгем, Вальверде – Вінісіус Жуніор, Родріго
Головний тренер Барселони: Хаві
На лаві запасних: Алонсо, Астралага, Гую, Касадо, Кубарсі, Кунде, Левандовський, Пенья, Рафінья, Ромеу, Форт, Ямал
Інфо
Стартовий склад Барселони (4-3-3): тер Штеген (с) – Бальде, Мартінес, Крістенсен, Араухо – Лопес, Гаві, Гюндоган – Жоау Фелікс, Торрес, Канселу
Як зазвичай це й відбувається в Іспанії – ці два клуби ведуть боротьбу за чемпіонство. Проте цього року, несподівано, в гонку вступила ще й українізована Жирона, проте ці два гранди іспанського футболу продовжують свою власну боротьбу. Напередодні матчу Барселона відстає від Реалу всього на один бал і займає третю сходинку в чемпіонаті, а Реал з 25 очками розташовується на другій сходинці
Матч пройде у Барселоні на арені «Естадіо Олімпіко» та розпочнеться о 17:15 за київським часом
Доброго дня усім шанувальникам футболу! Сьогодні Ua-Football проведе для вас текстову трансляцію центрально матчу одинадцятого туру іспанської Ла Ліги та першого «Ель Класіко» поточного сезону Барселона – Реал Мадрид
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Альмерія Альмерія 0 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Колос Колос 1 Динамо Динамо 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Саутгемптон Саутгемптон 2 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Лідс Юнайтед Лідс Юнайтед 4 Гаддерсфілд Таун Гаддерсфілд Таун 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Челсі Челсі 0 Брентфорд Брентфорд 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Барселона" - Реал 28.10.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 28.10.2023
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 05.04.2023 закінчилось с такими результатами: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал можна подивитися 28.10.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Шахтар - 25.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Брага - 24.10.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.