  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Лас-Пальмас Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 березня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Busquets Ferrer, Mateo
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
48'
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Дивитись трансляцію
Хід матчу
14' Cardona, Sergi 24' Valles, Alvaro 28' Мунiр Ель-Хаддадi Вийшов: Escandell, Aaron
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
33%
Лас-Пальмас
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and UD Las Palmas is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 4 times, there have been 1 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 15-3 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 11 meetings, FC Barcelona have won 8 times, there have been 3 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 25-7 in favour of FC Barcelona.
  • Did you know that FC Barcelona scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that UD Las Palmas scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 10 games.
  • FC Barcelona have won 3 home matches in a row.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • UD Las Palmas haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to UD Las Palmas in their last 5 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • UD Las Palmas haven't scored in 7 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 13 goals. Kirian Rodriguez has scored 6 times for UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 37% of their matches, UD Las Palmas in 25% of their matches.
  • FC Barcelona wins 37% of halftimes, UD Las Palmas wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Las Palmas.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • UD Las Palmas has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, UD Las Palmas won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 3 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and UD Las Palmas is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and UD Las Palmas is 1.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 1.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
6
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
01.03.2018 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
01.10.2017 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2016/2017
14.05.2017 - 21:00 Лас-Пальмас 1 - 4 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 22:00 Атлетіко 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.03.2024 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершено Наполі В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершено Хетафе В
Показати більше
Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 19:30 Хетафе 3 - 3 Завершено Лас-Пальмас Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Осасуна Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 15:00 Атлетіко 5 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Показати більше
Головні події
28'
Мунiр Ель-Хаддадi
Вийшов: Escandell, Aaron
24'
Valles, Alvaro
14'
Cardona, Sergi
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
39%
Нічия
33%
Лас-Пальмас
27%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
5
Martinez, Inigo
33
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
16
Marin, Fermin Lopez
22
Ілкай Гюндоган
20
Серхi Роберто
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
13
Valles, Alvaro
4
Suarez, Alex
23
Coco, Saul
15
Medina, Mika
3
Cardona, Sergi
5
Munoz, Javi
12
Loiodice, Enzo
20
Rodriguez, Kirian
2
Park, Marvin
9
Сандро Рамірес
17
Мунiр Ель-Хаддадi
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 2
    Park, Marvin
    Півзахисник
  • 9
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 17
    Мунiр Ель-Хаддадi
    Форвард
    28
  • 5
    Munoz, Javi
  • 12
    Loiodice, Enzo
    Півзахисник
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 4
    Suarez, Alex
  • 23
    Coco, Saul
  • 15
    Medina, Mika
    Захисник
  • 3
    Cardona, Sergi
    Захисник
    14
  • 13
    Valles, Alvaro
    Воротар
    24
Запасні гравці
Тренери
  • Hernandez Creus, Oscar
  • Garcia Pimienta
Статистика матчу
6
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
1
8
Штрафні
8
4
Кутові
1
4
Офсайди
1
4
Фоли
7
ЖК
1
68%
Володіння м'ячем
32%
1
Удари в отвір
Сейви
1
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Лас-Пальмас
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
45+4'
Небезпечний момент
Коко небезпечно пробивав зі штрафного, але м'яч пролетів повз ближній кут. Перший момент у гостей.
Інфо
До першого тайму арбітр прогнозовано компенсував аж 5 хвилин, адже пауз було багато.
42'
Від господарів у більшості все ж очікували більш яскравою гри, але поки що занадто прагматично вони грають.
39'
Каталонці контролюють м'яч, але все ж не вистачає швидкості у заключній третині поля. Гості поки відбиваються.
36'
Небезпечний момент
А ось і момент. Левандовський пробиває у поперечину.
34'
Гості у ці хвилини навіть не думають про атаку, але і у каталонців моментів все ж небагато. Поки не можуть реалізувати чисельну більшість.
31'
Футболісти "Лас-Пальмаса" у меншості прогнозовано опустилися до власних воріт і зараз намагаються відбитися.
28'
Заміна
Замість Муніра виходить Іскандель. Знімають гравця групи атаки.
25'
Червона картка
Гості залишаються у меншості. Альваро Вальєс вибіг далего з воріт і збив Рафінью. Для голкіпера ця гра завершується.
23'
Господарі почали швидше доставляти м'яч до заключної третини поля, але поки що гостям щастить, хоч і присутні проблеми у захисті.
20'
Небезпечний момент
Після передачі Левандовського м'яч опинився у Рафаньї, який пробив повз голкіпера. Гол скасували через офсайд.
17'
Небезпечний момент
Дочекалися першого моменту. Удар Левандовського у ближній кут парирував голкіпер.
15'
На жаль, поки що початок зустрічі не радує вболівальників небезпечними моментами. Голкіпери залишаються без роботи.
11'
Каталонці поки що рідко доходять з м'ячем до заключної третини поля. Гості намагаються відразу пресингувати.
8'
Варто віддати належне гостям, які не бояться грати першим номером проти фаворита.
5'
Перехопили ініціативу футболісти "Лас-Пальмаса". Поки що у нашому матчі більше боротьби у центрі поля.
3'
Каталонці на початку зустрічі грають першим номером, але поки що без ударів по воротам. Непрості хвилини для гостей.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Лас-Пальмас" (стартовий склад): Вальєс - Суарес, Кардона, Кіріан, Коко, Луаодіс, Марвін, Мармоль, Мунір, Рамірес, Муньйос
Інфо
"Барселона" (стартовий склад): тер Штеген - Гюндоган, Канселу, Кубарсі, Кунде, Левандовський, Лопес, Мартінес, Рафінья, Роберто, Ямал
Інфо
У першому колі "Барселона" дивом вирвала перемогу на Канарах на останніх хвилинах — 2:1. Починаючи з 2000 року команди зустрічалися між собою 11 разів — каталонці виграли 8 матчів та ще 3 завершили внічию.
Сьогодні на "Естаді Олімпіко" пройде матч 30-го туру Прімери, в якому "Барселона" зустрінеться з "Лас-Пальмас". Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Сьогодні Валвейк Валвейк 1 Херенвеен Херенвеен 1 Завершено 21:00 - Сьогодні Погонь Погонь 3 Краковія Краковія 1 Завершено 20:30 - Сьогодні Залаэгерсег Залаэгерсег 5 Diosgyori Diosgyori 1 Завершено 20:30 - Сьогодні Хайдук Хайдук 0 Динамо Динамо 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Філадельфія Юніон Філадельфія Юніон 1 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - Лас-Пальмас 30.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення Лас-Пальмас та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 04.01.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Hernandez Creus, Oscar и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Лас-Пальмас можна подивитися 30.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти "Атлетіко" - 17.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Альмерія - 17.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Альмерія.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.