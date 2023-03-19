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Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Кубок Іспанії - 05 квітня 2023, 22:00 . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
25%
Нічия
47%
Реал
28%
Особисті зустрічі
Барселона
17
Перемог
40
Ігор
15
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 22:00 Ельче 0 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
25%
Нічия
47%
Реал
28%
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
У першому матчі на полі суперників перемогла Барселона з рахунком 1:0.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус
Запасні: Пенья, Тенас, Фаті, Торрес, Альба, Гарсія, Касадо, Торре, Аларкон, Естаніс, Гаррідо.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде — Роберто, Бускетс, Кесс’є — Рафінья, Левандовські, Гаві.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Барселона" - Реал 05.04.2023, Кубок Іспанії

між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках по футболу: Кубок Іспанії 2024 .

Дата проведення матчу: 05.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 19.03.2023 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал можна подивитися 05.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Кубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Ельче - 01.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти Вальядолід - 02.04.2023, у рамках Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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