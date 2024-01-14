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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Суперкубок Іспанії - 14 січня 2024, 21:00 - King Saud University Stadium
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
7'
Барселона
Барселона
Хід матчу
Хто переможе?
115 Користувачів зробило свій вибір
Реал
61%
Нічия
16%
Барселона
23%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 17 times. The goal difference is 65-60 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 84 meetings, Real Madrid have won 25 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 38 times. The goal difference is 148-115 in favour of FC Barcelona.
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 20 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, FC Barcelona in 40% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, FC Barcelona wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 63% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, FC Barcelona won 3, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 Supercopa games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 Supercopa games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.2.
  • Real Madrid scores 2.37 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.71 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
17
Перемог
42
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона
Останні матчі - Реал
Суперкубок Іспанії 2024
10.01.2024 - 21:22 Реал 5 - 3 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.01.2024 - 20:15 Реал 1 - 0 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.12.2023 - 22:30 Алавес 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
12.12.2023 - 22:00 Уніон 2 - 3 Завершено Реал В
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Останні матчі - Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
11.01.2024 - 21:00 Барселона 2 - 0 Завершено Осасуна В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 22:00 Ройял Антверпен 3 - 2 Завершено Барселона П
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Хто переможе?
115 Користувачів зробило свій вибір
Реал
61%
Нічия
16%
Барселона
23%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
15
Андреас Крістенсен
3
Balde, Alejandro
20
Серхi Роберто
22
Ілкай Гюндоган
21
De Jong, Frenkie
8
Pedri
9
Роберт Левандовскі
7
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 7
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Xavi
Трансляція
6'
На кутовий перевів у підкаті Араухо удар Беллінгема з лівого флангу штрафного з передачі Вінісіуса.
5'
Небезпечний момент
Лунін закрив собою ворота під час удару Феррана з правого кута воротарського на завершення передачі з глибини правого флангу.
4'
Барселона перевела м'яч до чужої половини.
3'
Родріго завадили пробити в дотик на завершення прострілу Карвахаля з правого флангу на ближній кут воротарського.
2'
Левандовські передачею на правий фланг подарував м'яч суперникам.
1'
Шалений свист із трибун на адресу особисто Крооса та трохи — проти Барси.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
До цього Реал обіграв Атлетіко в півфіналі в екстратаймі (5:3), а Барселона подужала Осасуну в основний час (2:0).
Запасні: Астралага, Касадо, Феліш, Ямал, Касадо, Кочен, Фермін, Кубрасі, Гую, Форт.
Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, де Йонг, Гюндоган — Роберто, Левандовські, Торрес.
Запасні: Аррісабалага, Модрич, Камавінга, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Мартін, Пас, Вінісіус Тобіас.
Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Мартінес Мунуера (Валенсія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Суперкубку Іспанії. На полі стадіону Стадіон університету короля Сауда (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Реал - "Барселона" 14.01.2024, Суперкубок Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Іспанії 2024 , матч на стадіоні King Saud University Stadium.

Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 14.01.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Суперкубок Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 10.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 11.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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