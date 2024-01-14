Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Іспанії 2024 , матч на стадіоні King Saud University Stadium.
Дата проведення матчу: 14.01.2024
Час початку матчу: 21:00
Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 10.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 11.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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