Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Барселона" 14.01.2024, Суперкубок Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Іспанії 2024 , матч на стадіоні King Saud University Stadium.

Дата проведення матчу: 14.01.2024

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Реал у попередньому футбольному матчі 28.10.2023 закінчилось : 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 10.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



команди "Барселона" був зіграний проти Осасуна - 11.01.2024, у рамках Суперкубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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