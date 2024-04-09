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Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 09 квітня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
31%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 3 times, there have been 1 draws while Manchester City have won 1 times. The goal difference is 8-6 in favour of Real Madrid.
  • During the last 12 meetings, Real Madrid have won 4 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 5 times. The goal difference is 22-18 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 4-0 (Manchester City at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 13 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 24 games.
  • Manchester City have lost none of their last 10 away matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Real Madrid.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 UEFA Champions League games against Manchester City.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Manchester City is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Manchester City is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.42 goals when playing at home and Manchester City scores 2.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 22:15 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Арсенал Н
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Реал
39%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
31%
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
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Трансляція
Що цікаво, Анчелотті випустив у старті Чуамені, Камавінгу, Беллінгема та Вінісіуса, які знаходяться під загрозою дискваліфікації.
Інфо
Арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). 4,07 жовтих, 0,30 червоних карток у середньому за матч.
Запасні: Кепа (в), Фран (в), Гарсія, Гюлер, Діас, Мілітан, Модрич, Начо, Себальйос, Хоселу.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Менді, Рюдігер, Чуамені, Карвахаль (к) — Камавінга — Кроос, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Едерсон (в), Карсон (в), Альварес, Бобб, Гомес, де Брюйне, Доку, Льюїс, Нуньєш, Сусохо.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті: Ортега — Гвардіол, Стоунс, Діаш (к), Аканджі — Ковачич, Родрі — Гріліш, Сілва, Фоден — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
На попередній стадії Реал із труднощами здолав Лейпциг (0-1, 1-1), а Манчестер Сіті розібрався з Копенгагеном (1-3, 3-1).
Пара, що гідна фіналу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал Мадрид — Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу Реал - "Манчестер Сіті" 09.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.05.2023 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті" можна подивитися 09.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Атлетік - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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