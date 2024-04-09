Реал - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Манчестер Сіті" 09.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 09.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Реал у попередньому футбольному матчі 17.05.2023 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Атлетік - 31.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 06.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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