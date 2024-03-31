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Реал - Атлетік онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 31 березня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
2'
Атлетік
Бильбао
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Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
32%
Атлетік
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Athletic Bilbao when Real Madrid is playing at home is 3-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Athletic Bilbao is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 24 times, there have been 4 draws while Athletic Bilbao have won 3 times. The goal difference is 80-24 in favour of Real Madrid.
  • During the last 66 meetings, Real Madrid have won 42 times, there have been 11 draws while Athletic Bilbao have won 13 times. The goal difference is 137-56 in favour of Real Madrid.
  • Athletic Bilbao's last away win against Real Madrid was in 2005.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 0-2 (Athletic Bilbao at home).
  • In LaLiga, Real Madrid have 3 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 20% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid haven't lost in their last 12 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 4 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Athletic Bilbao in their last 19 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 14 home matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 6 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 12-2-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 16 goals. Gorka Guruzeta has scored 13 times for Athletic Bilbao.
  • Federico Valverde has assisted the most goals for Real Madrid with 8. Nico Williams is Athletic Bilbao's biggest assister (7).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 26 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, Athletic Bilbao in 50% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, Athletic Bilbao wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Athletic Bilbao leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Athletic Bilbao won 1, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.4 goals in a match against Athletic Bilbao and Athletic Bilbao scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Athletic Bilbao is 0.8.
  • Real Madrid scores 2.53 goals when playing at home and Athletic Bilbao scores 1.21 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
28
Ігор
3
Перемог
Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 17:15 Осасуна 2 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено РБ Лейпциг Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.03.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Севілья В
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Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.03.2024 - 22:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Барселона Н
Кубок Іспанії 2023/2024
29.02.2024 - 22:30 Атлетік 3 - 0 Завершено Атлетіко В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.02.2024 - 17:15 Бетіс 3 - 1 Завершено Атлетік П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
32%
Нічия
32%
Атлетік
35%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
18
Tchouameni, Aurelien
15
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
13
Agirrezabala, Julen
18
Оскар де Маркос
5
Alvarez, Yeray
4
Paredes, Aitor
15
Lekue, Inigo
6
Vesga, Mikel
24
Diaz, Benat Prados
9
Iньякi Вiльямс
8
Sancet, Oihan
7
Berenguer, Alex
12
Guruzeta, Gorka
Стартовий склад
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 12
    Guruzeta, Gorka
    Форвард
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 24
    Diaz, Benat Prados
    Півзахисник
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 15
    Lekue, Inigo
    Півзахисник
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Эрнесто Вальверде
LIVE
Трансляція матчу Реал - Атлетік
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Кепа (в), Фран (в), Гарсія, Гюлер, Камавінга, Лукас, Мілітан, Модрич, Себальйос, Хоселу,
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Менді, Рюдігер, Начо (к), Карвахаль — Кроос, Чуамені, Вальверде — Діас, Беллінгем, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Сімон (в), Арес, Берчіче, Вівіан, Вільялібре, Дані Гарсія, Гарсія де Альбеніс, Рауль Гарсія, Гомес, Еррера, Муньяїн, Руїс де Галаррета.
Інфо
Стартовий склад Атлетіка: Агірресабала — Лекуе, Паредес, Альварес, де Маркос (к) — Весга, Прадос Діас — Беренгер, Сансет, Іньякі — Гурусета. Головний тренер — Ернесто Вальверде.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 30-го раунду Ла Ліги між Реалом і Атлетіком.
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Анонс матчу Реал - Атлетік 31.03.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 31.03.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Реал (Мадрид) та командою Атлетік (Бильбао):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Атлетік можна подивитися 31.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Атлетік, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Осасуна - 16.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетик (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Минулий матч команди Атлетік був зіграний проти "Алавес" - 16.03.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Атлетік онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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