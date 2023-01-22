Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Атлетік - Реал 22.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 22.01.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 03.02.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий матч команди Атлетік був зіграний проти Еспаньол - 18.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 19.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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