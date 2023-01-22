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Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 22 січня 2023, 22:00 - Сан-Мамес
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
32%
Нічия
27%
Реал
41%
Цікаві факти
  • During the last 31 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 15 times. The goal difference is 50-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 63 meetings, Athletic Bilbao have won 13 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 40 times. The goal difference is 132-55 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Athletic Bilbao (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Real Madrid scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Athletic Bilbao haven't scored in 4 of their 9 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 9 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 7-0-2.
  • A year ago, Athletic Bilbao were number 12 in the table with 21 points. Now they are number 8 with 26 points.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 48% of their matches, Real Madrid in 36% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 48% of halftimes, Real Madrid wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Athletic Bilbao.
  • On their last meeting Athletic Bilbao won by 1 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Athletic Bilbao scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.2 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Athletic Bilbao scores 1.5 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 5 home matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
3
Перемог
25
Ігор
17
Перемог
Реал
Кубок Іспанії 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.12.2021 - 22:30 Атлетік 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Кубок Іспанії 2022/2023
18.01.2023 - 21:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.01.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 3 - 1 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 0 Завершено Osasuna Н
Кубок Іспанії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Ельденсе 1 - 6 Завершено Атлетік В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.12.2022 - 20:15 Бетіс 0 - 0 Завершено Атлетік Н
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Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал В
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона П
Суперкубок Іспанії 2023
11.01.2023 - 21:00 Реал 2 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал П
Кубок Іспанії 2022/2023
03.01.2023 - 22:00 Касереньо 0 - 1 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
32%
Нічия
27%
Реал
41%
Трансляція
Інфо
"Атлетик" (запасні): Агірресабала, Баленсіага, Венседор, Вільялібре, Д. Гарсія, Р. Гарсія, Гурусета, Еррера, Капа, Лекуе Мартінес, Морсільйо, Муньяїн
Інфо
"Атлетик" (стартовий склад): Сімон - Юрі, Вівіан, Паредес, ДЕ Маркос, Весга, Заррага, Н. Вільямс, Беренгер, Сансет, І. Вільямс
Інфо
"Реал" (запасні): Лунін, Луїс Лопес, Вальєхо, Кроос, Модріч, Одріосола, Маріано, Родріго
Інфо
"Реал" (стартовий склад): Куртуа - Мілітао, Начо, Камавінга, Асенсіо, Вальверде, Себальос, Рюдігер, Менді, Бензема, Вінісіус
Минулого сезону "Реал" та "Атлетік" зустрічалися аж чотири рази - у Ла Лізі та Суперкубку Мадрид тріумфував, а от у Кубку короля сильнішим був Більбао (1:0).
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 18-го туру Прімери між "Атлетиком" Більбао та "Реалом". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу Атлетік - Реал 22.01.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 22.01.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Атлетік, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Атлетік та Реал у попередньому футбольному матчі 03.02.2022 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Реал можна подивитися 22.01.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команди Атлетік був зіграний проти Еспаньол - 18.01.2023, у рамках турнира Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 19.01.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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