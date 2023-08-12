  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Атлетік - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 12 серпня 2023, 22:30 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
0 - 0
Оновити
10'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
4' Iкер Муньяїн
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
29%
Нічия
32%
Реал
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 16 times. The goal difference is 52-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 65 meetings, Athletic Bilbao have won 13 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 41 times. The goal difference is 135-56 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 0-2 (Athletic Bilbao at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 41% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 41% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Athletic Bilbao's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Athletic Bilbao scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1.
  • Athletic Bilbao scores 1.21 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • Athletic Bilbao haven't won in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
3
Перемог
27
Ігор
18
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2021/2022
03.02.2022 - 22:30 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал
Суперкубок Іспанії 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.05.2023 - 20:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.05.2023 - 22:30 Осасуна 2 - 0 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.05.2023 - 17:15 Атлетік 2 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 19:30 Вільярреал 5 - 1 Завершено Атлетік П
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.05.2023 - 20:00 Севілья 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.05.2023 - 20:30 Реал 2 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.05.2023 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Реал П
Показати більше
Головні події
Iкер Муньяїн
4'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
29%
Нічия
32%
Реал
39%
Склади команд
1
Simon, Unai
15
Lekue, Inigo
4
Paredes, Aitor
3
Vivian, Dani
18
Оскар де Маркос
16
Ruiz De Galarreta, Inigo
6
Vesga, Mikel
10
Iкер Муньяїн
30
Gomez Echevarria, Unai
11
Williams, Nico
9
Iньякi Вiльямс
13
Андрій Лунін
2
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
4
Давід Алаба
20
Garcia, Francisco
18
Tchouameni, Aurelien
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
Стартовий склад
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 10
    Iкер Муньяїн
    Форвард
    4
  • 30
    Gomez Echevarria, Unai
    Півзахисник
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 16
    Ruiz De Galarreta, Inigo
  • 6
    Vesga, Mikel
    Півзахисник
  • 15
    Lekue, Inigo
    Півзахисник
  • 4
    Paredes, Aitor
    Захисник
  • 3
    Vivian, Dani
  • 18
    Оскар де Маркос
    Форвард
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
ЖК
1
Штрафні
1
1
Кутові
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
9'
Вінісіус програв боротьбу Де Маркосу на лівому фланзі атаки.
7'
Фол від Вінісіуса в боротьбі на лівому фланзі атаки.
5'
Не припиняється контроль м'яча від Атлетіка, а Реал просто за цим спостерігає.
3'
Жовта картка
І вже на картці Муньяїн за емоції через відсутність фолу від Карвахаля, який він дуже хотів отримати.
1'
Атлетік на правах господарів контролює м'яч на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Каньїсарес, Фран Перес, Начо, Кроос, Модрич, Хоселу, Одріосола, Л. Васкес, Діас, Рюдігер.
Реал: Лунін — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Фран Гарсія — Вальверде — Беллінгем, Чуамені — Камавінга — Родріго, Вінісіус.
Запасні: Агірресабала, Беренгер, Сансет, Гурузета, І. Гарсія, Вільялібре, Еррера, Р. Гарсія, Ноласкоаїн, Мартон, Арес, Беньят.
Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Н. Вільямс, Весга — Гомес, І. Руїс, Муньяїн — І. Вільямс.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сан-Мамес (Більбао, Іспанія) зіграють баскський Атлетік та мадридський Реал.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:30 - Сьогодні Лас-Пальмас Лас-Пальмас 1 Мальорка Мальорка 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Херенвеен Херенвеен 3 Валвейк Валвейк 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Ньюкасл Ньюкасл 4 Астон Вілла Астон Вілла 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Касімпаша Касімпаша 2 Анкарагюджю Анкарагюджю 2 Завершено 19:15 - Сьогодні Коньяспор Коньяспор 1 Істанбулспор Істанбулспор 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Атлетік - Реал 12.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 12.08.2023
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Атлетік у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Реал можна подивитися 12.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команди Атлетік був зіграний проти Реал - 04.06.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 04.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.