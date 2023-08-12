Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Атлетік - Реал 12.08.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 12.08.2023

Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та Атлетік у попередньому футбольному матчі 04.06.2023 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)

Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898

Країна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший поединок команди Атлетік був зіграний проти Реал - 04.06.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команди Реал був зіграний проти Атлетік - 04.06.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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