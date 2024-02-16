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Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 лютого 2024, 19:30 - Этихад
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 1
Матч завершено
Челсі
Лондон
Хід матчу
35' Caicedo, Moises 42' Рахім Стерлінґ
60' Palmer, Cole 62' Petrovic, Djordje 64' Рахім Стерлінґ Вийшов: Крістофер Нкунку 65' Alvarez, Julian Вийшов: Silva, Bernardo 71' Palmer, Cole Вийшов: Трево Чалоба 82' Jackson, Nicolas Вийшов: Casadei, Cesare 83' Родрi 85' Silva, Bernardo
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Chelsea FC is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 14 times, there have been 2 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 38-28 in favour of Manchester City.
  • During the last 63 meetings, Manchester City have won 25 times, there have been 9 draws while Chelsea FC have won 29 times. The goal difference is 88-79 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Manchester City won both games against Chelsea FC (1-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City have a winning streak of 11 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 14 games.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 35 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Chelsea FC in their last 4 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 8-3-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 16 goals. Cole Palmer has scored 10 times for Chelsea FC.
  • Rodri has more yellow cards (7) than any other player at Manchester City. Nicolas Jackson has collected 9 for Chelsea FC.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 56% of their matches, Chelsea FC in 22% of their matches.
  • Manchester City wins 56% of halftimes, Chelsea FC wins 22%.
  • Their last meeting was a draw. (4-4)
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Chelsea FC won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.4 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Chelsea FC is 1.6.
  • Manchester City scores 2.88 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Phil Foden has assisted the most goals for Manchester City with 7. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (6).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
18
Перемог
36
Ігор
11
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 18:30 Челсі 4 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.02.2024 - 22:00 Копенгаген 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.02.2024 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.02.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 21:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Бернлі В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.02.2024 - 22:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Челсі В
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Челсі 2 - 4 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі П
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Головні події
Silva, Bernardo
85'
ГООЛ! Родрi
83'
82'
Jackson, Nicolas
Вийшов: Casadei, Cesare
71'
Palmer, Cole
Вийшов: Трево Чалоба
Alvarez, Julian
Вийшов: Silva, Bernardo
65'
64'
Рахім Стерлінґ
Вийшов: Крістофер Нкунку
62'
Petrovic, Djordje
60'
Palmer, Cole
42'
Рахім Стерлінґ ГООЛ!
35'
Caicedo, Moises
Склади команд
31
Едерсон
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
16
Родрi
11
Doku, Jeremy
19
Alvarez, Julian
17
De Bruyne, Kevin
47
Foden, Phil
9
Haaland, Erling
28
Petrovic, Djordje
27
Gusto, Malo
2
Disasi, Axel
26
Colwill, Levi
21
Chilwell, Ben
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
20
Palmer, Cole
23
Gallagher, Conor
7
Рахім Стерлінґ
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
    65
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
    83
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
    82
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    71 60
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    64 42
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
    35
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 26
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
    62
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
10
Удари повз
2
13
Блоковано ударів
1
17
Штрафні
7
7
Фоли
12
71%
Володіння м'ячем
29%
4
Удари в отвір
6
5
Сейви
3
12
Кутові
1
Офсайди
5
1
ЖК
3
Трансляція
90+5'
Свисток
"Челсі" вдруге в сезоні відбирає очки у "Сіті". Непоганий матч від "синіх", особливо перший тайм, але в другому "містяни" таки дотиснули лондонців.
90+4'
Спірний момент, але в принципі він заграний. Гри рукою, саме цілеспрямованої гри рукою, від Колвілла не було.
90'
Інфо
Чотири хвилини додав арбітр.
85'
Жовта картка
Жовта для Бернарду, прямою ногою заїхав у гомілкостоп Кайседо.
82'
Гоооол!!!
РОДРІІІІІІІ! Зрівнює рахунок хавбек "Сіті", виграв підбір, пробив, і там рикошетом від захисника залетіло.
81'
Заміна
Бернарду Сілва теж свій шанс запоров. Ще одна заміна у "Челсі" тим часом. Чезаре Казадеї замість Джексона.
78'
Небезпечний момент
Голаааанд! Ерлінг відчепився від Колвілла, замикав навіс, але над поперечиною пробив.
75'
Кайседо з жовтою наступив Де Брюйне на ногу. Епізод загубився в динаміці. Можливо, воно й не тягнуло на другий гірчичник, але Кевін хвилинку точно провів на газоні.
72'
Колвілл не пустив м'яч до Голанда після прострілу Де Брюйне.
70'
Заміна
Палмер пішов, Чалоба вийшов. Посилює оборону Поч.
65'
Удар Голанда з гострого кута, підкоректований Дісасі, Петрович парирував!
64'
Заміна
Бернарду Сілва замість Хуліана Альвареса.
64'
Заміна
Нкунку виходить на заміну замість Стерлінга, автора забитого м'яча.
62'
Небезпечний момент
Заблоковано удар Голанда після метушні. Таких моментів у "Сіті" ще буде чимало.
61'
Жовта картка
Жовта для Палмера за фол на супернику, зірвав атаку. 12+9 у Коула за системою гол+пас у цьому сезоні. "Челсі" купив його влітку у "Сіті" за 50 млн.
60'
Сценарій вимальовується дуже чітко. Зараз "Челсі" гратиме на контратаках, а "Сіті" зіллє всі свої випади в один - довгий і позиційний.
55'
Небезпечний момент
"Челсі" міг забивати, але Едерсон! Парирував два удари, Стерлінга і Чілвелла, перед воротарським!
51'
Який момент! Контратака "Сіті", Фоден зміг віддати на Голанда, але Ерлінгу було незручно пробивати в дотик з лівої. Як підсумок, мимо.
50'
Вокер збив Стерлінга, хоча атака йшла на ворота "Челсі". Так буває, фол в атаці.
47'
Удар Де Брюйне зі штрафного - над воротами.
45'
Свисток
Свисток, другий тайм, поїхали!
45+1'
Свисток
Голанд б'є, але сильно повз. Йдемо на перерву. "Челсі" провів хороший перший тайм і заслужено веде в рахунку. "Сіті" поки стерильний.
45'
Голанд не підлаштувався як слід під рикошет після подачі. М'яч після його удару головою летить над поперечиною.
43'
Дісасі знімає м'яч із голови Голанда після подачі Фодена.
41'
Гоооол!!!
Нічого собі! Ось і підтвердження цих слів! "Челсі" забиває! Гюсто вибив уперед, Джексон п'ятою на Палмера, той повернув Джексону, Ніколас знайшов Стерлінга у штрафному майданчику, Рахім прибрав захисника зі свого шляху і забив!
38'
Інфо
Навряд чи можна сказати, що "Сіті" в першому таймі - найсильніша команда на полі. "Челсі" непоганий, але реалізація моментів - просто катастрофа.
34'
Жовта картка
Жовта для Кайседо, поклав Де Брюйне на газон, підбивши бельгійця ззаду.
31'
Атака на атаку, кажу ж. Стерлінг з офсайду не переграв Едерсона (як же це типово для "Челсі"), а далі Петрович впорався з щільним ударом Доку низом просто по центру воріт.
26'
Класний матч. Атака на атаку. Ось, конкретно зараз без завершення, обидві команди завозилися, але все одно - гострий і цікавий футбол.
23'
Небезпечний момент
ДЖЕКСОН! ЯКИЙ МОМЕНТ! Гюсто покотив йому на 11-метрову позначку, ідеально, чіткий вихід один на один, але Едерсон встиг перекрити простір форварду, момент втрачено. Чудовий момент!
16'
Непогана двофазова атака "Челсі". Спершу Едерсон помилився на виході, але Джексон забарився з продовженням випаду, а потім партнеру не вдалося обробити передачу Палмера.
13'
Стерлінг пробиває - дуже легко для Едерсона. М'яч ледве котився.
12'
Голанд пробиває головою над воротами після навісу.
10'
Петрович без контакту завалився у штрафному при спробі забрати м'яч. Воротар впорався, але це просто зайве підтвердження, що газон - ні до біса.
8'
Непогана атака "Челсі". Галлахер отримав м'яч у штрафному майданчику, класно його знайшов Енцо, але простріл Конора - на ногу Вокеру.
5'
Катає м'яч "Сіті" на своїй половині поля, намагається розтягнути "Челсі".
Інфо
У Манчестері дощ. Зазначимо, що "Челсі" грає в темно-синій формі, резервній, а "Сіті" - у звичних небесно-блакитних кольорах.
2'
Удар Хуліана Альвареса після скидки Голанда - неточно.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
"Челсі": Петрович, Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл (к), Кайседо, Енцо, Ґаллахер, Палмер, Джексон, Стерлінг
Інфо
"Манчестер Сіті": Едерсон, Вокер (к), Аканджі, Діаш, Аке, Родрі, Де Брюйне, Фоден, Альварес, Доку, Голанд
Інфо
Михайло Мудрик - на лавці запасних "Челсі".
Інфо
Третя команда таблиці зустрінеться з 10-м колективом першості.
Інфо
Добрий день, пані та панове! Сьогодні, 17 лютого, у центральному матчі 25-го туру АПЛ зустрінуться "Манчестер Сіті" і "Челсі".
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" 17.02.2024, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" можна подивитися 17.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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