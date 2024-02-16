Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Нічого собі! Ось і підтвердження цих слів! "Челсі" забиває! Гюсто вибив уперед, Джексон п'ятою на Палмера, той повернув Джексону, Ніколас знайшов Стерлінга у штрафному майданчику, Рахім прибрав захисника зі свого шляху і забив!