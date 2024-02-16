Манчестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 17.02.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Челсі" (Лондон):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Челсі" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
команди "Челсі" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 17.02.2024, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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