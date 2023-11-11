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Челсі - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2023, 18:30 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 2
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
23' Cucurella, Marc 23' Palmer, Cole 25' Haaland, Erling 29' Тьяго Сілва 37' Рахім Стерлінґ 45' Мануель Аканджі
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester City when Chelsea FC is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Manchester City is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 15 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 6 times. The goal difference is 45-21 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 62 meetings, Chelsea FC have won 29 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 25 times. The goal difference is 84-75 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Manchester City won both games against Chelsea FC (1-0 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Chelsea FC haven't won any of their last 6 games against Manchester City.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Nicolas Jackson is Chelsea FC's top scorer with 5 goals. Erling Haaland has scored 11 times for Manchester City.
  • Nicolas Jackson has more yellow cards (6) than any other player at Chelsea FC. Rodri has collected 3 for Manchester City.
  • Chelsea FC wins 1st half in 20% of their matches, Manchester City in 54% of their matches.
  • Chelsea FC wins 20% of halftimes, Manchester City wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Chelsea FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Manchester City won 5, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Chelsea FC scores 0 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Manchester City is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Manchester City is 0.8.
  • Chelsea FC scores 1.24 goals when playing at home and Manchester City scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Conor Gallagher has assisted the most goals for Chelsea FC with 3. Jeremy Doku is Manchester City's biggest assister (5).
  • A year ago, Chelsea FC were number 5 in the table with 20 points. Now they are number 10 with 15 points.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
11
Перемог
34
Ігор
18
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2022/2023
08.01.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.01.2023 - 22:00 Челсі 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.11.2023 - 22:00 Тоттенхем 1 - 4 Завершено Челсі В
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Челсі 2 - 0 Завершено Блекберн Роверс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 14:30 Челсі 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Арсенал Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Бернлі 1 - 4 Завершено Челсі В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.11.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
29.10.2023 - 17:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
25.10.2023 - 22:00 Янг Бойз 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Головні події
45'
Мануель Аканджі ГООЛ!
ГООЛ! Рахім Стерлінґ
37'
ГООЛ! Тьяго Сілва
29'
25'
Haaland, Erling ГООЛ!
Cucurella, Marc
23'
Palmer, Cole
23'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
41%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
32%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
6
Тьяго Сілва
2
Disasi, Axel
24
James, Reece
8
Fernandez, Enzo
25
Caicedo, Moises
7
Рахім Стерлінґ
23
Gallagher, Conor
20
Palmer, Cole
15
Jackson, Nicolas
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
24
Gvardiol, Josko
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    37
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
    24
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
    23
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
    29
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    25
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
    45
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
1
3
Штрафні
5
5
Фоли
3
2
Кутові
3
42%
Володіння м'ячем
58%
5
Удари в отвір
5
3
Сейви
3
2
ЖК
1
Удари повз
2
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+6'
Свисток
Перерва. Класний матч спостерігаємо, команди прокинулися після першого голу. У принципі, рівний поєдинок поки що від "Челсі" та "Сіті". Команди різко пролітають центр поля і багато атакують.
45+4'
Доку відмінно протягнув м'яч, знайшов у штрафному Сілву, але захисники "Челсі" встигли вибити снаряд з-під ніг Бернарду.
45+1'
П'ять хвилин ще потрібно зіграти до перерви.
45'
Гоооол!!!
Кутовий, "Сіті" зрівнює рахунок! Розіграли, Бернарду подав, Аканджі ніхто не тримав - це 2:2.
43'
Ще один удар, цього разу від Фодена - Санчес пірнув у кут і м'яч забрав.
42'
Небезпечний момент
Голанд!!! Який момент. Вирвався на ударну позицію, між ним і Санчесом нікого не було, і Роберт потягнув потужний удар норвежця низом. Сілва ніяк не встиг би за Ерлінгом.
41'
Стерлінг б'є з-під захисників - дуже неточно, Едерсон навіть не сіпнувся.
40'
Челсі вибіг у контратаку, її підсумком став заблокований удар Енцо. Усе було на швидкості, але перед цим моментом Вокер перервав передачу Джеймса на Стерлінга, і на цьому темп було втрачено.
36'
Гоооол!!!
2:1!!! Челсі виходить уперед! Санчес вибив м'яч, Енцо виграв підбір, віддав на Палмера, той запустив на Джеймса, Ріс прострілив на Стерлінга, і це гол!
34'
Небезпечний момент
Який удар від Фодена! Змістився з правого напівфлангу в центр і пробив під дальню штангу - м'яч майже ліг у кут!
32'
Небезпечний момент
Санчес не дотягнувся до м'яча, відверто не розрахував, коли потрібно стрибати - Голанд на дальній міг замикати, але пробив у бокову сітку.
31'
Таке враження, що гра як така стартувала тільки після голу Голанда з пенальті. Пожвавилися команди.
Інфо
Класика, набіг Тьяго з глибини на подачу, був без опонента.
29'
Гоооол!!!
Подача з кутового, Сілва!!! Зрівнює рахунок бразилець, чітко пробиває головою після навісу.
28'
Небезпечний момент
Джеймс б'є зі штрафного, Едерсон тягне з-під поперечини!
27'
Кайседо б'є, його удар заблоковано. Пристрілювався з-за меж штрафного.
26'
"Челсі" намагається відійти від пропущеного гола.
24'
Гоооол!!!
Таки пенальті. Голанд б'є і забиває!!!!
22'
Епізод у штрафному "Челсі" перевіряють на предмет пенальті. Спочатку Голанд завалився, потім, можливо, м'яч потрапив у руку Джеймса. Пауза в грі.
19'
Галлахер вистрілив по центру метрів із 23-х - Едерсон легко спіймав м'яч.
15'
Штрафний для "Сіті" далеко від воріт "Челсі". Розіграли м'яч "містяни" і як ні в чому не бувало продовжили позиційну атаку.
12'
Не пройшла передача Галлахера на Палмера у штрафному майданчику - занадто сильне закидання, його прочитав Едерсон.
10'
Команда Гвардіоли будує позиційну атаку. Поки що "синім" вдається відтіснити манчестерців.
8'
"Сіті" подав кутовий, нічого вичавити на корнері не вийшло як після подачі, так і після відскоку. Контратака "Челсі" у відповідь теж не пройшла.
6'
Не проходить атака "Челсі". Стерлінг протягнув по центру, віддав на Джексона, але стіночка не вийшла.
4'
Поки все очікувано: "Челсі" йде піддавлювати "Сіті", гості катають м'яч.
1'
Свисток
Поїхали!
Запасні: Ортега, Карсон, Льюїс, Філліпс, Бобб, Гріліш, Нунес, Ковачич, Бобб.
Манчестер Сіті: Едерсон - Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол - Родрі, Сілва - Фоден, Альварес, Доку - Голанд.
Запасні: Петрович, Матсен, Матос, Угочукву, Бадьяшиль, Густо, Броха, Мадуеке, Мудрик.
Челсі: Санчес - Джеймс, Дісасі, Сілва, Кукурелья - Кайседо, Енцо - Палмер, Галлагер, Стерлінг - Джексон.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 12 туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті" 12.11.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 12.11.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 21.05.2023 закінчилось со счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 12.11.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Тоттенхем" - 06.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Янг Бойз - 07.11.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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