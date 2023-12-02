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Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 квітня 2024, 21:30 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Пол Тирни
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
19%
Арсенал
52%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC when Wolverhampton Wanderers is playing at home is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 0 draws while Arsenal FC have won 7 times. The goal difference is 19-7 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 21 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 15 times. The goal difference is 45-15 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Wolverhampton Wanderers (5-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 5 games.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 8 games.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 5 games against Arsenal FC.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 1 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Matheus Cunha is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 11 goals. Bukayo Saka has scored 14 times for Arsenal FC.
  • Pedro Neto has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 9. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (8).
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 31% of their matches, Arsenal FC in 43% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 31% of halftimes, Arsenal FC wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 0, Arsenal FC won 5, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.4 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 1.4.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.71 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
13
Ігор
7
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.04.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Бернлі 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Кубок Англії 2023/2024
16.03.2024 - 14:15 Вулверхемптон 2 - 3 Завершено Ковентрі Сіті П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.04.2024 - 21:30 Арсенал 2 - 0 Завершено Лутон Таун В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
19%
Арсенал
52%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
23
Kilman, Max
4
Bueno, Santiago
17
Bueno, Hugo
8
Gomes, Joao
6
Traore, Boubacar
2
Doherty, Matt
20
Doyle, Tommy
62
Chirewa, Tawanda
11
Hee-chan, Hwang
22
Raya, David
4
White, Ben
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
15
Kiwior, Jakub
8
Odegaard, Martin
41
Rice, Declan
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
9
Jesus, Gabriel
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 11
    Hee-chan, Hwang
    Форвард
  • 20
    Doyle, Tommy
    Півзахисник
  • 62
    Chirewa, Tawanda
    Півзахисник
  • 17
    Bueno, Hugo
    Захисник
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 6
    Traore, Boubacar
  • 2
    Doherty, Matt
    Захисник
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Arteta, Mikel
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні: Бентлі (в), Аїт-Нурі, Барнетт, Голман, Леміна, Оджіннака, Окодува, Сарабія, Фрейзер.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са — Тоті, Кілман (к), Буено — Буену, Гомеш, Траоре, Доерті — Дойл, Чірева — Хван. Головний тренер — Гаррі ОʼНіл.
Запасні: Рамсдейл (в), Вієйра, Жоржиньо, Зінченко, Мартінеллі, Нелсон, Нкетіа, Партей, Сміт-Роу.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Ківьор, Габріел, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс, Едегор — Троссар, Жезус, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 34-го раунду АПЛ між Вулвергемптоном і Арсеналом.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - Арсенал 20.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 20.04.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Арсенал можна подивитися 20.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Баварія" - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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