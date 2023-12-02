Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вулверхемптон" - Арсенал 20.04.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 20.04.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 13.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Баварія" - 17.04.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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