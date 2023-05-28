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Арсенал - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 02 грудня 2023, 17:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
32%
Вулверхемптон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 7 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 1 times. The goal difference is 24-7 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 20 meetings, Arsenal FC have won 14 times, there have been 3 draws while Wolverhampton Wanderers have won 3 times. The goal difference is 43-14 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Wolverhampton Wanderers (5-0 at home and 2-0 away).
  • In Premier League, Arsenal FC have 3 successive home wins.
  • Did you know that Arsenal FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have won 4 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 4 games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 5-2-0.
  • Eddie Nketiah is Arsenal FC's top scorer with 5 goals. Hwang Hee-chan has scored 7 times for Wolverhampton Wanderers.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 5. Pedro Neto is Wolverhampton Wanderers's biggest assister (7).
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 42% of their matches, Wolverhampton Wanderers in 28% of their matches.
  • Arsenal FC wins 42% of halftimes, Wolverhampton Wanderers wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 5 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Wolverhampton Wanderers won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 2.2 goals in a match against Wolverhampton Wanderers and Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Wolverhampton Wanderers is 1.4.
  • Arsenal FC scores 2.41 goals when playing at home and Wolverhampton Wanderers scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 19 in the table with 9 points. Now they are number 12 with 15 points.
Особисті зустрічі
Арсенал
6
Перемог
12
Ігор
3
Перемог
Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Арсенал 5 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Арсенал 6 - 0 Завершено Ланс В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Севілья В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 14:30 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.10.2023 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
39%
Нічия
32%
Вулверхемптон
29%
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Вулверхемптон"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Вулвз": Са, Семеду, Доусон, Кілман, Тоті, Буено, Дойл, Траоре, Беллегарде, Хван Хі Чхан, Кунья
Інфо
"Арсенал": Райя, Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко, Райс, Троссард, Едегор, Сака, Мартінеллі, Жезус
Інфо
Добрий день, пані та панове! Лідер чемпіонату приймає 12-ту команду першості.
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Останні матчі
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Анонс матчу Арсенал - "Вулверхемптон" 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 02.12.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Вулверхемптон" можна подивитися 02.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Вулверхемптон" , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ланс - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Фулгем - 27.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Вулверхемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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