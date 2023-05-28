Арсенал - Вулверхемптон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Вулверхемптон" 02.12.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 02.12.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Арсенал (Лондон) та командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 28.05.2023 закінчилось со следующими результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Ланс - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхэмптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Предыдущий поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Фулгем - 27.11.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

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