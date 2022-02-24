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Вулверхемптон - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 листопада 2022, 21:45 - Молинью
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
0 - 0
Оновити
7'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
29%
Арсенал
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 0 draws while Arsenal FC have won 6 times. The goal difference is 17-7 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 18 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 12 times. The goal difference is 36-14 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Wolverhampton Wanderers (2-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 4 games.
  • Wolverhampton Wanderers have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 3 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 2, Arsenal FC won 3, 0 draws.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.4 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Arsenal FC is 1.6.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.08 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
02.02.2021 - 20:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2020/2021
29.11.2020 - 21:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
23.10.2022 - 16:00 Вулверхемптон 0 - 4 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.10.2022 - 22:15 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 21:45 Арсенал 1 - 3 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
03.11.2022 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Цюрих В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
27.10.2022 - 19:45 ПСВ 2 - 0 Завершено Арсенал П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
29%
Нічия
29%
Арсенал
43%
Трансляція
5'
Граніт Джака повернувся на поле.
3'
Граніт Джака присів на газон, гру зупинено. Сподіваємося, що нічого серйозного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптона: Са – Буену, Тоті, Коллінз, Кілман, Семеду – Моутінью, Невеш (к), Бубакар Траоре – Гедеш, Адама Траоре.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рамсдейл – Зінченко, Габріел, Саліба, Вайт – Джака, Партей, Едегор (к) – Мартінеллі, Жезус, Сака.
«Каноніри» у будь-якому разі залишаться першими, але за можливість відірватися від Сіті вони будуть чіплятися. Для абсолютного аутсайдера Вулвергемптона також кожне очко на вагу золота.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 16-го раунду АПЛ між Вулвергемптоном і Арсеналом.
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Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Эммен Эммен 3 Аякс Аякс 3 Завершено 19:30 - Сьогодні Шальке Шальке 0 Баварія Баварія 2 Завершено 19:30 - Сьогодні Ньюкасл Ньюкасл 1 Челсі Челсі 0 Завершено 19:15 - Сьогодні Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Завершено 19:15 - Сьогодні Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 5 Ейпен Ейпен 4

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Анонс матчу Вулверхемптон - Арсенал 12.11.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 12.11.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Вулверхемптон у попередньому футбольному матчі 24.02.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вулверхемптон - Арсенал можна подивитися 12.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вулверхемптон - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Предыдущий матч команди Вулверхемптон був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 09.11.2022, у рамках чемпионата Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 09.11.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу Вулверхемптон - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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