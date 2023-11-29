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Марсель - Аякс онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 30 листопада 2023, 22:00 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Sozza, Simone
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
2 - 2
Оновити
33'
Аякс
Амстердам
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Хід матчу
9' Aubameyang, Pierre-Emerick 10' Brobbey, Brian 26' Mbemba, Chancel
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
31%
Нічия
31%
Аякс
38%
Цікаві факти
  • Did you know that Olympique Marseille scores 50% of their goals between the minutes 16-30?
  • Olympique Marseille haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Ajax Amsterdam haven't won any of their last 7 away matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 35% of their matches, Ajax Amsterdam in 36% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 35% of halftimes, Ajax Amsterdam wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Ajax Amsterdam is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Olympique Marseille has better performance than Ajax Amsterdam.
  • In the last 4 meetings Olympique Marseille won 1, Ajax Amsterdam won 1, 2 draws.
  • Olympique Marseille scores 2.25 goals in a match against Ajax Amsterdam and Ajax Amsterdam scores 2 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Ajax Amsterdam is 4.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Ajax Amsterdam is 2.5.
  • Olympique Marseille scores 1.87 goals when playing at home and Ajax Amsterdam scores 1.74 goals when playing away (on average).
  • Ajax Amsterdam's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Марсель
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аякс
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Аякс 3 - 3 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2023/2024
25.11.2023 - 22:00 Страсбур 1 - 1 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Ланс 1 - 0 Завершено Марсель П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 22:00 АЕК 0 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2023/2024
04.11.2023 - 22:00 Марсель 0 - 0 Завершено Лілль Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
26.10.2023 - 19:45 Марсель 3 - 1 Завершено АЕК В
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Останні матчі - Аякс
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
25.11.2023 - 22:00 Аякс 5 - 0 Завершено Вітесс В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
12.11.2023 - 15:30 Алмере 2 - 2 Завершено Аякс Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Аякс 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
05.11.2023 - 17:45 Аякс 4 - 1 Завершено Херенвеен В
Чемпіонат Нідерландів 2023/2024
02.11.2023 - 21:00 Аякс 2 - 0 Завершено Волендам В
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Новини команд
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Головні події
ГООЛ! Mbemba, Chancel
26'
10'
Brobbey, Brian ГООЛ!
ГООЛ! Aubameyang, Pierre-Emerick
9'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
31%
Нічия
31%
Аякс
38%
Склади команд
16
Пау Лопес
12
Lodi, Renan
4
Gigot, Samuel
99
Mbemba, Chancel
7
Clauss, Jonathan
11
Амін Аріт
27
Жордан Верету
19
Kondogbia, Geoffrey
23
Ісмаїла Сарр
10
Aubameyang, Pierre-Emerick
20
Хоакін Корреа
40
Ramaj, Diant
3
Gaaei, Anton
2
Rensch, Devyne
4
Hato, Jorrel
25
Sosa, Borna
33
Tahirovic, Benjamin
23
Berghuis, Steven
8
Taylor, Kenneth
11
Borges, Carlos
9
Brobbey, Brian
7
Bergwijn, Steven
Стартовий склад
  • 10
    Aubameyang, Pierre-Emerick
    9
  • 20
    Хоакін Корреа
    Півзахисник
  • 11
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 23
    Ісмаїла Сарр
    Півзахисник
  • 12
    Lodi, Renan
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
    26
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 11
    Borges, Carlos
    Форвард
  • 9
    Brobbey, Brian
    Форвард
    10
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 33
    Tahirovic, Benjamin
    Захисник
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
  • 8
    Taylor, Kenneth
    Півзахисник
  • 3
    Gaaei, Anton
    Захисник
  • 2
    Rensch, Devyne
    Захисник
  • 4
    Hato, Jorrel
    Захисник
  • 25
    Sosa, Borna
    Захисник
  • 40
    Ramaj, Diant
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дженнаро Гаттузо
  • Джон ван'т Шип
Статистика матчу
4
Удари в отвір
2
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
4
Кутові
1
Сейви
2
3
Штрафні
4
2
Фоли
3
2
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Аякс
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Броббі в центральній зоні на чужій половині виграв боротьбу в захисника, після чого розвернув атаку праворуч на Бергейса, зайшов до штрафного, отримав пас назад, розвернувся, та переграв воротаря.
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Клосс виконав подачу з кутового на правому фланзі на ближню стійку, де Мбемба головою пробив у дальню дев'ятку.
23'
Офсайд
Офсайд! Обамеянг із лівого флангу штрафного завершив відскок від боротьби Аріта та Ренсха на лівому фланзі, після чого габонець пробив у дальній.
20'
Марсель наразі не може знайти стабільний напрямок просування м'яча.
18'
Аякс намагається розхитати захист суперників розіграшем уширш.
16'
Марсель трохи зніяковів від такого розвитку подій, тож наразі інертний.
14'
Небезпечний момент
Броббі отримав передачу на хід до правого флангу штрафного, але низом із-під захисника не переграв воротаря.
12'
Аякс почав набагато більше тримати м'яч на чужій половині.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Броббі зіграв у стінку з Бергейсом перед чужим штрафним, після чого зсередини переграв воротаря в ближній кут.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ударом із пенальті низом у правий кут забив Обамеянг.
7'
Небезпечний момент
Пенальті! Гато на лівому фланзі штрафного не встиг вибити м'яч із-під ніг Сарра та вдарив по ногах суперника.
6'
Слабкий удар Сарра з правого флангу штрафного біля ближнього кута намагався підкоригувати Аріт, але Рамай перевів на кутовий.
4'
Потужна підтримка в господарів, хоча гостей цим навряд чи можна здивувати.
2'
Ренсх у центрі штрафного завадив Жиго якісно пробити головою під час подачі з правого флангу.
1'
Небезпечний момент
Обамеянг отримав передачу Аріта на хід біля правого кута воротарського, але в падінні пробив у Рамая.
1'
У підкаті блокував просування Боржеша правим флангом атаки Мбемба.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Якщо Ліверпуль виграє, то точно вийде до плей-оф.
Інфо
Якщо ЛАСК програє, то зможе розраховувати на виступи в Лізі конференцій, якщо Юніон Сен-Жилуа не переможе в паралельній грі.
Інфо
ЛАСК іде останнім із 1 перемогою та 3 поразками — 3 очки.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 3 перемогами та 1 поразкою — 9 очок.
Запасні: Рульї, Сетфорд, Екпом, Салах-Еддін, Медич, Мікаутадзе, Авіла, Глінссон, Годтс, Марта, Гоєр, Банел.
Аякс: Рамай — Гое, Ренсх, Гато, Соса — Тахірович, Бергейс, Тейлор — Боржеш, Броббі, Бергвейн.
Запасні: Бланко, Балерді, Унахі, Вітінья, Мейте, Мюге, Ндіає, Надір, Согло, Мурільйо.
Марсель: Лопес — Клосс, Мбемба, Жиго, Лоді — Сарр, Кондогбіа, Верету, Аріт — Корреа, Обамеянг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сімоне Соцца (Сереньо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА у рамках групи B. На полі стадіону Велодром (Марсель, Франція) зіграють Марсель та амстердамський Аякс.
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Анонс матчу Марсель - Аякс 30.11.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 30.11.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Аякс (Амстердам):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Аякс та Марсель у попередньому футбольному матчі 21.09.2023 закінчилось со счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Дженнаро Гаттузо и Джон ван'т Шип розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Прошедший поединок команди Аякс був зіграний проти Вітесс - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.

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