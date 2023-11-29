Марсель - Аякс онлайн трансляція матчу

Матч між командою Марсель (Марсель) та командою Аякс (Амстердам) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 30.11.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Аякс (Амстердам):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Аякс та Марсель у попередньому футбольному матчі 21.09.2023 закінчилось со счетом: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Дженнаро Гаттузо и Джон ван'т Шип розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий поединок команди Марсель був зіграний проти Страсбур - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Аякс (Амстердам)
Рік заснування Аякс (Амстердам): 1900
Країна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Прошедший поединок команди Аякс був зіграний проти Вітесс - 25.11.2023, у рамках турнира Чемпіонат Нідерландів 2023/2024 та закінчився перемогою команди Аякс.
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