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Марсель - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 18 квітня 2024, 22:00 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
0 - 0
Оновити
26'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
11%
Нічия
44%
Бенфіка
44%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Olympique Marseille have won 1 times, there have been 2 draws while SL Benfica have won 4 times. The goal difference is 11-6 in favour of SL Benfica.
  • Olympique Marseille have lost 5 matches in a row.
  • The result of the first leg: SL Benfica - Olympique Marseille 2-1.
  • SL Benfica have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 38% of their matches, SL Benfica in 44% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 38% of halftimes, SL Benfica wins 44%.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Europa League, SL Benfica has better performance than Olympique Marseille.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • SL Benfica have lost just 1 of their last 5 games against Olympique Marseille (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 1, SL Benfica won 3, 1 draws.
  • Olympique Marseille scores 1 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1.6 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and SL Benfica is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and SL Benfica is 1.2.
  • Olympique Marseille scores 2.04 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Olympique Marseille have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • SL Benfica have lost just 0 of their last 3 UEFA Europa League games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille have won just 0 of their last 3 UEFA Europa League games against SL Benfica.
Особисті зустрічі
Марсель
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Бенфіка
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
05.04.2024 - 22:00 Лілль 3 - 1 Завершено Марсель П
Чемпіонат Франції 2023/2024
31.03.2024 - 21:45 Марсель 0 - 2 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Франції 2023/2024
17.03.2024 - 18:05 Ренн 2 - 0 Завершено Марсель П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
14.03.2024 - 19:45 Вільярреал 3 - 1 Завершено Марсель П
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2025
14.04.2024 - 22:30 Бенфіка 3 - 0 Завершено Moreirense В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Марсель В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
06.04.2024 - 22:30 Спортинг 2 - 1 Завершено Бенфіка П
Кубок Португалії 2023/2024
02.04.2024 - 22:45 Бенфіка 2 - 2 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.03.2024 - 20:00 Бенфіка 1 - 0 Завершено Chaves В
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
11%
Нічия
44%
Бенфіка
44%
Склади команд
16
Пау Лопес
37
Soglo, Emran
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
99
Mbemba, Chancel
27
Жордан Верету
8
Ounahi, Azzedine
11
Амін Аріт
19
Kondogbia, Geoffrey
29
Ndiaye, Iliman
10
Aubameyang, Pierre-Emerick
1
Trubin, Anatolii
6
Bah, Alexander
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
8
Aursnes, Fredrik
61
Luis, Florentino
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
27
Рафаел Сілва
11
Анхель Ді Марія
19
Tengstedt, Casper
7
Neres, David
Стартовий склад
  • 10
    Aubameyang, Pierre-Emerick
  • 27
    Жордан Верету
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 11
    Амін Аріт
    Півзахисник
  • 19
    Kondogbia, Geoffrey
    Півзахисник
  • 29
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 37
    Soglo, Emran
    Півзахисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 19
    Tengstedt, Casper
    Форвард
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 6
    Bah, Alexander
    Півзахисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Жан Луи Гассе
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
67%
Володіння м'ячем
33%
1
Удари в отвір
1
Кутові
Сейви
1
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
24'
Обамеянг отримав достатньо часу та простору на підступах до штрафного і завдав удару злету. Цілив у дальню девʼятку, трохи не вистачило.
22'
Трохи притиснув Марсель суперника до воріт, але Бенфіка поки успішно відбивається від безперервних навісів.
17'
Рафа Сілва отримав мʼяч від Аурснеса і в дотик пробив парашутиком з межі карного. Трохи вище воріт.
16'
Мбемба відгукнувся на навіс Верету зі штрафного і завдав удару головою. Пробив дуже неточно, хоча позиція була небезпечна.
8'
Ндіає прибрав на дриблінгу Отаменді та Сілву і завдав удару в площину. Мʼяч пішов близько до центру, тому Трубін досить легко впорався.
4'
Нерес вийшов на небезпечну позицію в межах штрафного майданчика, але пробив просто жахливо. Судячи з траєкторії, мʼяч ішов на трибуни, поки не влучив у захисника.
3'
Ді Марія зовнішньою стороною стопи виконав навіс до штрафного, Рафа Сілва не встиг до мʼяча.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина).
Запасні: Бланко (в), Лафон, Луїс Енріке, Абдалла, Дау, Корреа, Мумбанья, Мурільйо, Саїд МʼМаді.
Інфо
Стартовий склад Марселя: Лопес — Балерді, Жиго (к), Мбемба — Согло, Верету, Кондогбія, Унахі, Ндіає — Аріт — Обамеянг. Головний тренер — Жан-Луї Гассе.
Запасні: Гомеш (в), Соареш (в), Маркос Леонардо, Байрамі, Гувея, Жоау Маріу, Кабрал, Кокджу, Морату, Рольгайсер, Спенсер, Фернандес.
Інфо
Стартовий склад Бенфіки: Трубін — Аурснес, Отаменді (к), Антоніу Сілва, Ба — Невеш, Флорентіну — Нерес, Рафа Сілва, Ді Марія — Тенгстедт. Головний тренер — Рогер Шмідт.
Перша гра завершилася з рахунком 2-1 на користь Бенфіки. Голами відзначилися Рафа Сілва, Ді Марія та Обамеянг.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи Марсель — Бенфіка.
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Анонс матчу Марсель - Бенфіка 18.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Марсель (Марсель) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Марсель (Марсель) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Марсель у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жан Луи Гассе и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Бенфіка можна подивитися 18.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Марсель - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Попередній поєдинок команди Марсель був зіграний проти Бенфіка - 11.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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