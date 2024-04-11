Марсель - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Марсель - Бенфіка 18.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Марсель (Марсель) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 18.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Марсель (Марсель) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Марсель залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Марсель у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жан Луи Гассе и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)

Рік заснування Марсель (Марсель): 1899

Країна: Франция

Тренер: Дженнаро Гаттузо



Попередній поєдинок команди Марсель був зіграний проти Бенфіка - 11.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Минулий поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти - 14.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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