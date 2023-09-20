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Зальцбург - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 грудня 2023, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Даниел Сиберт
Рейтинг матчу:
Зальцбург
Зальцбург
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
30%
Нічия
41%
Бенфіка
30%
Цікаві факти
  • FC Salzburg haven't lost in their last 5 games.
  • Benfica Lisbon haven't lost in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Salzburg have not scored a goal so far this season.
  • Oscar Gloukh is FC Salzburg's top scorer with 2 goals. Joao Mario has scored 3 times for Benfica Lisbon.
  • FC Salzburg wins 1st half in 37% of their matches, Benfica Lisbon in 46% of their matches.
  • FC Salzburg wins 37% of halftimes, Benfica Lisbon wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Salzburg.
  • On their last meeting FC Salzburg won by 2 goals.
  • When FC Salzburg leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When FC Salzburg is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, FC Salzburg has better performance than Benfica Lisbon.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Salzburg scores 1.71 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than FC Salzburg's.
  • FC Salzburg have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Salzburg's performance of the last 5 matches is better than Benfica Lisbon's.
Особисті зустрічі
Зальцбург
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Зальцбург
Останні матчі - Зальцбург
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Зальцбург Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Зальцбург 0 - 1 Завершено Інтер П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
24.10.2023 - 19:45 Інтер 2 - 1 Завершено Зальцбург П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
03.10.2023 - 19:45 Зальцбург 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Зальцбург В
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2025
08.12.2023 - 20:00 Бенфіка 1 - 1 Завершено Фаренсе Н
Чемпіонат Португалії 2025
03.12.2023 - 20:00 Moreirense 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Бенфіка 3 - 3 Завершено Інтер Н
Кубок Португалії 2023/2024
25.11.2023 - 22:45 Бенфіка 2 - 0 Завершено Фамалікан В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
12.11.2023 - 22:30 Бенфіка 2 - 1 Завершено Спортинг В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Зальцбург
30%
Нічия
41%
Бенфіка
30%
LIVE
Трансляція матчу Зальцбург - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Зальцбурга:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Бенфіки:
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Зальцбург – Бенфіка.
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Анонс матчу Зальцбург - Бенфіка 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 12.12.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зальцбург (Зальцбург) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зальцбург, тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зальцбург (Зальцбург)
Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933
Країна: Австрия
Тренер: Роджер Шмидт

Прошедший матч команди Зальцбург був зіграний проти Реал Сосьєдад - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший матч команди Бенфіка був зіграний проти Фаренсе - 08.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився нічиєю.

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