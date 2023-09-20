Зальцбург - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зальцбург - Бенфіка 12.12.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Зальцбург (Зальцбург) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 12.12.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зальцбург (Зальцбург) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зальцбург, тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Зальцбург у попередньому футбольному матчі 20.09.2023 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зальцбург (Зальцбург)

Рік заснування Зальцбург (Зальцбург): 1933

Країна: Австрия

Тренер: Роджер Шмидт



Прошедший матч команди Зальцбург був зіграний проти Реал Сосьєдад - 29.11.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший матч команди Бенфіка був зіграний проти Фаренсе - 08.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2025 та закінчився нічиєю.

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