Валенсія - Альмерія онлайн трансляція матчу

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.
Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Альмерія (Алмерия):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Альмерія та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха
команди "Валенсія" був зіграний проти "Атлетіко" - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".
Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерия (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано
команди Альмерія був зіграний проти "Алавес" - 26.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".
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