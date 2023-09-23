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Валенсія - Альмерія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 03 лютого 2024, 15:00 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
2 - 0
Оновити
перерыв
Альмерія
Алмерия
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Хід матчу
14' Duro, Hugo 23' Роман Яремчук 24' Роман Яремчук 25' Guerra Moreno, Javier 34' Montes, Cesar Вийшов: Iddrisu, Baba
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
32%
Нічия
39%
Альмерія
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Valencia CF and UD Almeria is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Valencia CF playing at home, Valencia CF have won 4 times, there have been 1 draws while UD Almeria have won 2 times. The goal difference is 13-10 in favour of Valencia CF.
  • During the last 16 meetings, Valencia CF have won 8 times, there have been 5 draws while UD Almeria have won 3 times. The goal difference is 31-21 in favour of Valencia CF.
  • Last season's matches: 2-2 (Valencia CF at home) and 2-1 (UD Almeria at home).
  • Valencia CF have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, UD Almeria have lost their last 10 away matches.
  • Did you know that Valencia CF scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that UD Almeria scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • UD Almeria haven't won in their last 12 games.
  • UD Almeria have lost 7 away matches in a row.
  • Valencia CF haven't scored in 2 of their 10 home matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria haven't scored in 3 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • UD Almeria's away record this season: 0-1-10.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 9 goals. Sergio Arribas has scored 5 times for UD Almeria.
  • Diego Lopez Noguerol has assisted the most goals for Valencia CF with 4. Lucas Robertone is UD Almeria's biggest assister (5).
  • Mouctar Diakhaby has more yellow cards (5) than any other player at Valencia CF. Lucas Robertone has collected 6 for UD Almeria.
  • Valencia CF have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 28% of their matches, UD Almeria in 19% of their matches.
  • Valencia CF wins 28% of halftimes, UD Almeria wins 19%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When UD Almeria leads 0-1 away, they win in 30% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When UD Almeria is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Valencia CF has better performance than UD Almeria.
  • Valencia CF's performance of the last 5 matches is better than UD Almeria's.
  • Valencia CF have lost just 1 of their last 5 games against UD Almeria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 2, UD Almeria won 1, 2 draws.
  • Valencia CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against UD Almeria.
  • UD Almeria have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF scores 2.2 goals in a match against UD Almeria and UD Almeria scores 2 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and UD Almeria is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and UD Almeria is 1.8.
  • Valencia CF scores 1.22 goals when playing at home and UD Almeria scores 1.42 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Valencia CF were number 19 in the table with 20 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Валенсія
2
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 22:00 Альмерія 2 - 2 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.04.2023 - 19:30 Альмерія 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
23.01.2023 - 22:00 Валенсія 2 - 2 Завершено Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2014/2015
23.05.2015 - 19:30 Альмерія 2 - 3 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 22:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Атлетік В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 21:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 17:15 Кадіс 1 - 4 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2023/2024
07.01.2024 - 20:00 Картахена 1 - 2 Завершено Валенсія В
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Останні матчі - Альмерія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Альмерія 0 - 3 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 17:15 Реал 3 - 2 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.01.2024 - 15:00 Альмерія 0 - 0 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 18:00 Осасуна 1 - 0 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.12.2023 - 20:00 Барселона 3 - 2 Завершено Альмерія П
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Новини команд
Головні події
34'
Montes, Cesar
Вийшов: Iddrisu, Baba
Guerra Moreno, Javier
25'
Роман Яремчук
24'
ГООЛ! Роман Яремчук
23'
ГООЛ! Duro, Hugo
14'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
32%
Нічия
39%
Альмерія
29%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
14
Gaya, Jose
15
Ozkacar, Cenk
3
Mosquera, Cristhian
20
Дімітрі Фулк'є
16
Lopez Noguerol, Diego
18
Pepelu
6
Guillamon, Hugo
8
Guerra Moreno, Javier
9
Duro, Hugo
17
Роман Яремчук
25
Maximiano, Luis
18
Pubill Pages, Marc
22
Montes, Cesar
21
Chumi
20
Centelles, Alex
3
Gonzalez, Edgar
6
Lopy, Dion
19
Arribas, Sergio
11
Melero, Gonzalo
7
Ramazani, Largie
12
Лео Баптiстан
Стартовий склад
  • 9
    Duro, Hugo
    14
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
    24 23
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 18
    Pepelu
  • 6
    Guillamon, Hugo
    Захисник
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
    25
  • 14
    Gaya, Jose
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 12
    Лео Баптiстан
    Форвард
  • 19
    Arribas, Sergio
    Півзахисник
  • 11
    Melero, Gonzalo
    Півзахисник
  • 7
    Ramazani, Largie
    Форвард
  • 3
    Gonzalez, Edgar
    Захисник
  • 6
    Lopy, Dion
    Півзахисник
  • 18
    Pubill Pages, Marc
    Півзахисник
  • 22
    Montes, Cesar
    Захисник
    34
  • 21
    Chumi
    Захисник
  • 20
    Centelles, Alex
    Захисник
  • 25
    Maximiano, Luis
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Гаиска Гаритано
Статистика матчу
Блоковано ударів
1
8
Штрафні
8
Кутові
4
2
Офсайди
2
44%
Володіння м'ячем
56%
2
Удари повз
2
6
Фоли
6
2
Удари в отвір
2
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Валенсія" - Альмерія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Знову Альмерія нахапалась голів ще в першому таймі, але цього разу забив Яремчук, тож ми не сумуємо з цього приводу. Гарна перша половина від Валенсії, однак, якщо б суперники свої моменти реалізували, то жодної б переваги команда Барахи б не мала.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+5'
Пубіль здалеку з правого флангу виконав потужний удар над воротами.
45+2'
Гая виконав подачу з лівого флангу точно до рук Машиміану в зоні перед воротарським.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 6 хв.
45'
Дуро завершив зміщення з правого флангу дальнім ударом із центральної зони над воротами.
43'
Баптістао завершив подачу з правого флангу від Пубіля ударом головою в центрі штрафного повз дальню стійку.
41'
Аррібас налетів на Москеру під чужим штрафним.
39'
Захисники прочитали подачу Аррібаса з правого флангу на Баптістао.
36'
Спокійне утримання м'яча в центрі поля від Валенсії.
34'
Заміна
Замість Монтеса раптово гратиме Баба.
33'
Небезпечний момент
ГОЛ СКАСУВАЛИ! Едгар зіграв рукою.
31'
Інфо
Повтор дивитимуться.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача кутового з правого флангу полетіла на дальній бік штрафного, де партнер скинув головою на Едгара до воротарського, а той пробив у боротьбі в правий кут. Пепелу мав вибивати на лінії, але не зорієнтувався.
28'
Небезпечний момент
Дженк у підкаті на ближній накрив спробу Баптістао замкнути скидання головою від партнера з правого флангу штрафного.
27'
Гості знову на чужій половині, але вже з двома м'ячами в пасиві.
25'
Жовта картка
Геррі дали картку за розмови.
24'
Жовта картка
Яремчук попереджений за святкування без футболки.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пепелу виконав подачу з лівого флангу точно в голову Яремчуку в центрі штрафного, а той пробив у ближній кут!
20'
Гільямона жорстким фолом зустріли під час просування правим флангом атаки.
18'
Показали нам повтор із падінням Яремчука на початку гри. Питань щодо пенальті немає, а щодо його відсутності — то вже до арбітра.
16'
Тримається м'яч на половині гостей без особливих варіантів для виходу звідти.
14'
Гоооол!!!
ГОЛ! Дуро в дотик у центрі штрафного завершив простріл Герри з правого флангу, поціливши в дальній кут.
12'
Гості помітно пожвавились на тлі гольового моменту.
10'
Небезпечний момент
Мелеро безглуздим чином пробив над воротами в дотик у центрі штрафного, коли під час передачі з правого флангу контратаки перед ним не залишалось жодного захисника!
9'
Небезпечний момент
Сентельєс затримав Яремчука в центрі штрафного під час подачі з лівого флангу, той упав, але арбітр мовчить.
7'
Валенсія в позиційній атаці на чужій половині.
5'
Офсайд
Яремчук зайшов до штрафного під передачу на хід правим флангом атаки, після чого пробив у ближній, але не влучив.
3'
Рамазані на завершення просування лівим флангом атаки виконав невдалу подачу до штрафного.
1'
Гості тримають м'яч на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі команди зіграли внічию — 2:2.
Інфо
Альмерія йде останньою з 6 нічиїми та 16 поразками — 6 очок.
Інфо
Валенсія йде восьмою з 9 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 32 очки.
Запасні: Маріно, Фернандо, Баба, Робертоне, Ембарба, Лазаро, Радованович, Посо, Ланга, Маресі, Ромеро.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Сентельєс — Лопі, Гонсалес, Мелеро — Аррібас, Баптістао, Рамазані.
Запасні: Доменек, Ріверо, Канос, Діакабі, Х. Васкес, Перес, Амалла, Коррея, Марі, Госальбес, Гонсалес, Гасіоровські.
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Дженк, Гая — Лопес, Пепелу, Гільямон, Герра — Яремчук, Дуро.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Алехандро Муньїс Руїс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 23-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Месталья (Валенсія, Іспанія) зіграють Валенсія та Альмерія.
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Анонс матчу "Валенсія" - Альмерія 03.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Альмерія (Алмерия) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 03.02.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Валенсія" (Валенсия) та командою Альмерія (Алмерия):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Альмерія та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 23.09.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Гаиска Гаритано розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Альмерія можна подивитися 03.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Альмерія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

команди "Валенсія" був зіграний проти "Атлетіко" - 28.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Атлетіко".

Команда гостей

Назва: Альмерія (Алмерия)
Рік заснування Альмерия (Алмерия): 1989
Країна: Испания
Тренер: Гаиска Гаритано

команди Альмерія був зіграний проти "Алавес" - 26.01.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Алавес".

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Альмерія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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