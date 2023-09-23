Валенсія - Альмерія онлайн трансляція матчу

Знову Альмерія нахапалась голів ще в першому таймі, але цього разу забив Яремчук, тож ми не сумуємо з цього приводу. Гарна перша половина від Валенсії, однак, якщо б суперники свої моменти реалізували, то жодної б переваги команда Барахи б не мала.