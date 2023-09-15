Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 15.09.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 06.02.2024, у рамках Кубок Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
команди "Баварія" був зіграний проти Боруссія - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".
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