Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Наразі обидва колективи розташовуються на вершині турнірної таблиці. Господарі під керівництвом Хабі Алонсо досі йдуть у німецькій першості без жодної поразки, а 52 очки дають їм право відірватися від їх нинішнього суперника на два бали, у яких присутні дві поразки. Це боротьба за вершину турнірної таблиці, а перемога у сьогоднішньому матчі може стати вирішальною у боротьбі за чемпіонство