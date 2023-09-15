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Байєр - Баварія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 10 лютого 2024, 19:30 - Бай-Арена . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Байєр
Леверкузен
0 - 0
Оновити
26'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
33%
Нічия
31%
Баварія
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Bayer Leverkusen playing at home, Bayer Leverkusen have won 11 times, there have been 7 draws while Bayern Munich have won 15 times. The goal difference is 58-51 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 69 meetings, Bayer Leverkusen have won 14 times, there have been 12 draws while Bayern Munich have won 43 times. The goal difference is 144-83 in favour of Bayern Munich.
  • Last season's matches: 2-1 (Bayer Leverkusen at home) and 4-0 (Bayern Munich at home).
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Bayer Leverkusen scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Bayern Munich scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 33 games.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in any of their last 19 home matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches.
  • Bayern Munich have lost none of their last 4 away matches.
  • Bayer Leverkusen haven't scored in 1 of their 10 home matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 9 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayer Leverkusen's home record this season: 8-2-0.
  • Bayern Munich's away record this season: 7-1-1.
  • Victor Boniface is Bayer Leverkusen's top scorer with 10 goals. Harry Kane has scored 24 times for Bayern Munich.
  • Alex Grimaldo has assisted the most goals for Bayer Leverkusen with 9. Leroy Sane is Bayern Munich's biggest assister (11).
  • A year ago, Bayer Leverkusen were number 8 in the table with 27 points. Now they are number 1 with 52 points.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 55% of their matches, Bayern Munich in 49% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 55% of halftimes, Bayern Munich wins 49%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Bundesliga, Bayer Leverkusen has better performance than Bayern Munich.
  • Bayer Leverkusen's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Bayer Leverkusen (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayer Leverkusen won 1, Bayern Munich won 2, 2 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayer Leverkusen.
  • Bayer Leverkusen have won just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayer Leverkusen scores 1.2 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2.6 goals against Bayer Leverkusen (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayer Leverkusen and Bayern Munich is 2.6.
  • Bayer Leverkusen scores 2.79 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.85 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Байєр
6
Перемог
27
Ігор
15
Перемог
Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
15.09.2023 - 21:30 Баварія 2 - 2 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Байєр 2 - 1 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
30.09.2022 - 21:30 Баварія 4 - 0 Завершено Байєр
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
05.03.2022 - 16:30 Баварія 1 - 1 Завершено Байєр
Останні матчі - Байєр
Кубок Німеччини 2023/2024
06.02.2024 - 21:45 Байєр 3 - 2 Завершено Штутгарт В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
03.02.2024 - 16:30 Дармштадт 0 - 2 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.01.2024 - 19:30 Байєр 0 - 0 Завершено Боруссія Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.01.2024 - 19:30 РБ Лейпциг 2 - 3 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
13.01.2024 - 16:30 Аугсбург 0 - 1 Завершено Байєр В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
03.02.2024 - 16:30 Баварія 3 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.01.2024 - 16:30 Аугсбург 2 - 3 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
24.01.2024 - 21:30 Баварія 1 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.01.2024 - 16:30 Баварія 0 - 1 Завершено Вердер П
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
12.01.2024 - 21:30 Баварія 3 - 0 Завершено Хоффенхайм В
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
33%
Нічия
31%
Баварія
36%
Склади команд
1
Hradecky, Lukas
3
Hincapie, Piero
4
Tah, Jonathan
12
Tapsoba, Edmond
20
Grimaldo, Alex
8
Andrich, Robert
34
Ґраніт Джака
2
Stanisic, Josip
10
Wirtz, Florian
19
Tella, Nathan
21
Adli, Amine
1
Мануель Нойєр
23
Boey, Sacha
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
40
Mazraoui, Noussair
45
Pavlovic, Aleksandar
15
Ерік Даєр
10
Лерой Сане
8
Леон Горецка
42
Musiala, Jamal
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 21
    Adli, Amine
    Півзахисник
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 19
    Tella, Nathan
    Форвард
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 8
    Andrich, Robert
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 2
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 12
    Tapsoba, Edmond
  • 1
    Hradecky, Lukas
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 45
    Pavlovic, Aleksandar
    Півзахисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 23
    Boey, Sacha
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Alonso, Xabi
  • Томас Тухель
Статистика матчу
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Байєр - "Баварія"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
16'
Спроба прострільної передачі від Телли з правого флангу, м'яч після рикошету прилетів у руки Ноєра
13'
Небезпечний момент
Тепер удар від Горецки з-за меж штрафного майданчику, проте Леон бив в один дотик і м'яч полетів над поперечиною
11'
Небезпечний момент
А тепер Упамекано все ж зрізався і віддав невдалу передачу на партнера, після чого м'яч підхопив Адлі та пробив по воротах з лінії штрафного, але вийшло не дуже вдало і м'яч прилетів у руки Ноєра
9'
Баварці ледве не зрізалися на своїй половині поля, але захисники вдало відпрацювали поблизу свого карного майданчику
6'
Поки гравці обох команд демонструють доволі обережний футбол
3'
Гості більш активно розпочали матч і саме вони здебільшого контролюють м'яч
1'
Свисток
Фелікс Цваєр дає свисток про старт матчу
Інфо
Невелика пауза перед початком поєдинку з приводу протесту зі сторони вболівальників, які закидають поле посторонніми предметами
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Фелікс Цваєр
Головний тренер Баварію Мюнхен: Томас Тухель
На лаві запасних: Азну, Геррейро, Де Лігт, Звонарек, Кімміх, Мюллер, Тель, Ульрайх, Чупо-Мотінг
Інфо
Стартовий склад Баварію Мюнхен (3-4-2-1): Ноєр (с) - Кім, Даєр, Упамекано - Мазраві, Горецка, Повловіч, Бое - Мусіала, Сане - Кейн
Головний тренер Баєр Леверкузена: Хабі Алонсо
На лаві запасних: Гложек, Гофманн, Іглесіас, Коварж, Мбамба, Пуерта, Фосу-Менса, Фрімпонг, Шик
Інфо
Стартовий склад Баєр Леверкузена (3-4-2-1): Градецкі (с) - Інкапіє, Та, Тапсоба - Грімальдо, Андріх, Джака, Станішич - Вірц, Телла - Адлі
Наразі обидва колективи розташовуються на вершині турнірної таблиці. Господарі під керівництвом Хабі Алонсо досі йдуть у німецькій першості без жодної поразки, а 52 очки дають їм право відірватися від їх нинішнього суперника на два бали, у яких присутні дві поразки. Це боротьба за вершину турнірної таблиці, а перемога у сьогоднішньому матчі може стати вирішальною у боротьбі за чемпіонство
Матч пройде у Леверкузені на "БайАрені" та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу 21-го туру, а напевно й усього другого кола, німецької Бундесліги, в якому Баєр Леверкузен прийме у гостях Баварію Мюнхен
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Анонс матчу Байєр - "Баварія" 10.02.2024, Чемпіонат Німеччини

між командою Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Німеччини 2023/2024 , матч на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Байєр (Леверкузен) та командою "Баварія" (Мюнхен):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Баварія" та Байєр у попередньому футбольному матчі 15.09.2023 закінчилось : 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Байєр - "Баварія" можна подивитися 10.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу Байєр - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 06.02.2024, у рамках Кубок Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

команди "Баварія" був зіграний проти Боруссія - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Байєр - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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