Дженоа - Аталанта онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Дженоа" - "Аталанта" 11.02.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 11.02.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Дженоа" (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо):

між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - "Аталанта" можна подивитися 11.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)

Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893

Країна: Италия

Тренер: Альберто Джилардино



команди "Дженоа" був зіграний проти Емполі - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



команди "Аталанта" був зіграний проти Лаціо - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - "Аталанта" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.