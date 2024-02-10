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Дженоа - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 11 лютого 2024, 19:00 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Colombo
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Оновити
4'
Аталанта
Бергамо
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
36%
Нічия
32%
Аталанта
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Atalanta BC when Genoa CFC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 18 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 6 times, there have been 6 draws while Atalanta BC have won 6 times. The goal difference is 30-26 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 37 meetings, Genoa CFC have won 10 times, there have been 11 draws while Atalanta BC have won 16 times. The goal difference is 53-41 in favour of Atalanta BC.
  • Genoa CFC's last home win against Atalanta BC was in 2018.
  • Did you know that Genoa CFC scores 33% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Atalanta BC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Genoa CFC haven't lost in their last 8 games.
  • Genoa CFC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Atalanta BC have a winning streak of 4 matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 7 games.
  • Genoa CFC haven't scored in 2 of their 11 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 2 of their 10 away matches in Serie A this season.
  • Genoa CFC's home record this season: 4-5-2.
  • Albert Gudmundsson is Genoa CFC's top scorer with 9 goals. Ademola Lookman has scored 7 times for Atalanta BC.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Genoa CFC wins 1st half in 40% of their matches, Atalanta BC in 41% of their matches.
  • Genoa CFC wins 40% of halftimes, Atalanta BC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 2 goals.
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than Genoa CFC.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 games against Genoa CFC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 0, Atalanta BC won 2, 3 draws.
  • Atalanta BC have lost just 0 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC have won just 0 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • Genoa CFC scores 0.6 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.2 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and Atalanta BC is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and Atalanta BC is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Genoa CFC scores 1.77 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.48 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches in Serie A.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Дженоа
4
Перемог
22
Ігор
10
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 19:00 Аталанта 2 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
13.03.2022 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершено Аталанта
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.02.2024 - 16:00 Емполі 0 - 0 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.01.2024 - 13:30 Дженоа 2 - 1 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2023/2024
21.01.2024 - 19:00 Салернітана 1 - 2 Завершено Дженоа В
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.01.2024 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершено Торіно Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Дженоа Н
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Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.02.2024 - 19:00 Аталанта 3 - 1 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.01.2024 - 16:00 Аталанта 2 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2023/2024
15.01.2024 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершено Фрозіноне В
Кубок Італії 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Мілан 1 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Аталанта Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
36%
Нічия
32%
Аталанта
32%
Склади команд
1
Martínez, Josep
22
Хоан Васкес
13
Bani, Mattia
14
Vogliacco, Alessandro
32
Frendrup, Morten
8
Strootman, Kevin
47
Мілан Бадель
17
Руслан Малиновський
20
Sabelli, Stefano
11
Gudmundsson, Albert
19
Retegui, Mateo
29
Carnesecchi, Marco
42
Scalvini, Giorgio
19
Djimsiti, Berat
23
Сеад Колашінац
3
Holm, Emil
8
Маріо Пашаліч
15
De Roon, Marten
22
Ruggeri, Matteo
7
Koopmeiners, Teun
17
De Ketelaere, Charles
90
Scamacca, Gianluca
Стартовий склад
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 19
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 8
    Strootman, Kevin
    Півзахисник
  • 47
    Мілан Бадель
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 13
    Bani, Mattia
    Захисник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 1
    Martínez, Josep
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 90
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 3
    Holm, Emil
    Півзахисник
  • 8
    Маріо Пашаліч
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Захисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 29
    Carnesecchi, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Джан Пьеро Гасперини
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - "Аталанта"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Андреа Коломбо.
Запасні: Леалі (в), Соммаріва (в), Анкейе, Бохінен, Вітінья, Екубан, Мартін, Мессіас, Спенс, Торсбю, Чіттадіні.
Інфо
Стартовий склад Дженоа: Мартінес — Васкес, Бані, Вольякко — Френдруп, Стротман, Бадель (к), Маліновський, Сабеллі — Гудмундссон, Ретегі. Головний тренер — Альберто Джилардіно.
Запасні: Муссо (в), Россі (в), Адопо, Баккер, Бальде, Бонфанті, Гатебур, Дзаппакоста, Мендічіно, Міранчук, Толой, Туре.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Карнесеккі — Колашинац, Дьїмсіті, Скальвіні — Руджері, де Рон (к), Пашалич, Гольм — Копмейнерс — Скамакка, де Кетеларе. Головний тренер — Джан Пьєро Гасперіні.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 24-го туру Серії А Дженоа – Аталанта.
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Анонс матчу "Дженоа" - "Аталанта" 11.02.2024, Чемпіонат Італії

між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 11.02.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Дженоа" (Генуя) та командою "Аталанта" (Бергамо):

між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда "Дженоа" залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 22.10.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - "Аталанта" можна подивитися 11.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

команди "Дженоа" був зіграний проти Емполі - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

команди "Аталанта" був зіграний проти Лаціо - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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