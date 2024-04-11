  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Аталанта - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 18 квітня 2024, 22:00 - Gewiss Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 1
Оновити
26'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Мохамед Салах 11' Ібраїма Конате
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
34%
Нічия
26%
Ліверпуль
40%
Цікаві факти
  • The result of the first leg: Liverpool FC - Atalanta BC 0-3.
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 45% of their matches, Liverpool FC in 45% of their matches.
  • Atalanta BC wins 45% of halftimes, Liverpool FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 3 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Atalanta BC has better performance than Liverpool FC.
  • Atalanta BC scores 2.57 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.3 goals when playing away (on average).
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 3 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Atalanta BC won 2, Liverpool FC won 1, 0 draws.
  • Atalanta BC scores 1.67 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.67 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and Liverpool FC is 3.33.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and Liverpool FC is 1.
  • Liverpool FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Аталанта
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
25.11.2020 - 22:00 Ліверпуль 0 - 2 Завершено Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2021
03.11.2020 - 22:00 Аталанта 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
15.04.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 2 Завершено Еллас Верона Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.04.2024 - 19:00 Кальярі 2 - 1 Завершено Аталанта П
Кубок Італії 2023/2024
03.04.2024 - 22:00 Фіорентина 1 - 0 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2023/2024
30.03.2024 - 13:30 Наполі 0 - 3 Завершено Аталанта В
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Показати більше
Головні події
11'
Ібраїма Конате
7'
Мохамед Салах ГООЛ!
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
34%
Нічия
26%
Ліверпуль
40%
Склади команд
1
Musso, Juan
23
Сеад Колашінац
4
Hien, Isak
19
Djimsiti, Berat
22
Ruggeri, Matteo
13
Ederson
15
de Roon, Marten
77
Zappacosta, Davide
7
Koopmeiners, Teun
90
Scamacca, Gianluca
59
Олексій Міранчук
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
8
Szoboszlai, Dominik
17
Jones, Curtis
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
18
Gakpo, Cody
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 90
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 59
    Олексій Міранчук
    Півзахисник
  • 7
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 15
    de Roon, Marten
  • 77
    Zappacosta, Davide
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 4
    Hien, Isak
    Півзахисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 1
    Musso, Juan
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
    7
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
    11
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
5
Штрафні
2
1
Фоли
5
ЖК
1
Удари в отвір
3
2
Сейви
37%
Володіння м'ячем
63%
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Аталанта" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
23'
Контроль м'яча від Ліверпуля не припиняється ні на мить.
21'
Мак Аллістер пролетів повз м'яч під час скидання від Діаса головою подачі Трента з правого флангу штрафного на дальню стійку.
19'
Скамакка розрізав передачею із зони перед штрафним на русню, але той не втримав м'яч на нозі.
16'
Господарі слабко стартували, але зараз уже краще встигають за нападом Ліверпуля.
14'
Офсайд
Копмейнерс прострілював із лівого флангу з офсайду, після чого Ван Дейк ледь не зрізав у ворота, але Аліссон парирував на лінії.
12'
Муссо забрав до рук у центрі штрафного м'яч із ноги Діаса, на якого в дотик переводив пас із лівого флангу від Мак Аллістера Гакпо.
10'
Аталанта чи не вперше позиційно атакує сьогодні.
8'
Робертсон спрямував подачу з лівого флангу до центру штрафного точно до ніг Гіна.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Салах ударом із пенальті правий кут відкрив рахунок.
5'
Небезпечний момент
Пенальті! Точно в руку Руджері полетіла подача з правого флангу від Трента.
4'
Ліверпуль важко грає з м'ячем на старті.
2'
Де Рона зачепив ноги Гакпо, коли той просувався лівим флангом атаки.
1'
Аталанта в обережній атаці на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Ендо, Нуньєс, Елліотт, Жота, Цимікас, Гравенберх, Кларк, Деннс, Кванса.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Луїс Діас.
Запасні: Карнесеккі, Россі, Толой, Гольм, Пашалич, Туре, Лукман, Де Кетеларе, Баккер, Адопо, Гатебур, Бонфанті.
Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, міранчук — Скамакка.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У першому матчі перемогла Аталанта — 3:0.
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Атлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо, Італія) зіграють бергамаська Аталанта та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 0 Вікторія Вікторія 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Лілль Лілль 2 Астон Вілла Астон Вілла 1 Завершено 15:30 - Сьогодні Зоря Зоря 1 Шахтар Шахтар 3 Завершено 22:17 - Вчора Манчестер Сіті Манчестер Сіті 1 Реал Реал 2 Завершено 22:15 - Вчора Порту Порту 3 Віторія Віторія 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Аталанта" - "Ліверпуль" 18.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 18.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Аталанта" (Бергамо) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - "Ліверпуль" можна подивитися 18.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Еллас Верона - 15.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 14.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.