Аталанта - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - "Ліверпуль" 18.04.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 18.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Аталанта" (Бергамо) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 11.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Попередній поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Еллас Верона - 15.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 14.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

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