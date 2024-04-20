Фулгем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Фулгем - "Ліверпуль" 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 21.04.2024

Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 24.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль" можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 14.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Аталанта" - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Фулгем - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.