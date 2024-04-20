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Фулгем - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 21 квітня 2024, 18:30 - Крейвен Коттедж
Головний суддя: Поусон, Крейг
Рейтинг матчу:
Фулгем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
25%
Нічия
29%
Ліверпуль
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Fulham FC and Liverpool FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Fulham FC playing at home, Fulham FC have won 5 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 31-23 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 35 meetings, Fulham FC have won 7 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 21 times. The goal difference is 65-31 in favour of Liverpool FC.
  • Liverpool FC's last away win against Fulham FC was in 2019.
  • Fulham FC's last home win against Liverpool FC was in 2011.
  • Last season's matches: 2-2 (Fulham FC at home) and 1-0 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Fulham FC have not lost to Liverpool FC in their last 3 encounters.
  • Fulham FC haven't scored in 6 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Rodrigo Muniz is Fulham FC's top scorer with 8 goals. Mohamed Salah has scored 17 times for Liverpool FC.
  • Andreas Pereira has assisted the most goals for Fulham FC with 8. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (9).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Fulham FC wins 1st half in 30% of their matches, Liverpool FC in 46% of their matches.
  • Fulham FC wins 30% of halftimes, Liverpool FC wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Fulham FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Fulham FC is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 38% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Fulham FC.
  • Liverpool FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Fulham FC won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Fulham FC scores 1.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2 goals against Fulham FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fulham FC and Liverpool FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fulham FC and Liverpool FC is 1.6.
  • Fulham FC scores 1.74 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.26 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фулгем
3
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
24.01.2024 - 22:00 Фулгем 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2023/2024
10.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем
Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Шеффілд Юнайтед 3 - 3 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.03.2024 - 19:30 Фулгем 3 - 0 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.04.2024 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Фулгем
25%
Нічия
29%
Ліверпуль
46%
Склади команд
17
Бернд Лено
33
Robinson, Antonee
3
Bassey, Calvin
4
Adarabioyo, Tosin
21
Тімоті Кастань
28
Lukic, Sasa
26
Palhinha, Joao
22
Iwobi, Alex
18
Андреас Перейра
14
Reid, Bobby
19
Muniz, Rodrigo
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
78
Quansah, Jarell
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
19
Elliott, Harvey
3
Ватару Ендо
38
Gravenberch, Ryan
18
Gakpo, Cody
20
Jota, Diogo
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 19
    Muniz, Rodrigo
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 14
    Reid, Bobby
    Форвард
  • 28
    Lukic, Sasa
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 3
    Bassey, Calvin
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 20
    Jota, Diogo
  • 7
    Diaz, Luis
  • 19
    Elliott, Harvey
    Форвард
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Силва, Марку
  • Юрген Клопп
Трансляція
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Ліверпуль іде третім із 21 перемогами, 8 нічиїми та 3 поразками — 71 очко.
Інфо
Фулгем іде тринадцятим із 12 перемогами, 6 нічиїми та 15 поразками — 42 очки.
Запасні: Келлегер, Гомес, Конате, Цимікас, Собослаї, Мак Аллістер, Джонс, Нуньєс, Салах.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Ендо, Гравенберх — Гакпо, Жота, Луїс Діас.
Запасні: Родак, Рім, Рід, Вілсон, Керні, Хіменес, Броя, Траоре.
Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Пальїнья, Лукич — Декордова-Рід, Перрейра, Івобі — Муніз.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Крейг Поусон (Ротерем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Крейвен Коттедж (Лондон, Англія) зіграють лондонський Фулгем та Ліверпуль.
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Анонс матчу Фулгем - "Ліверпуль" 21.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Крейвен Коттедж.

Дата проведення матчу: 21.04.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Фулгем (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 24.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Силва, Марку и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль" можна подивитися 21.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Фулгем - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулгем (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній поєдинок команди Фулгем був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 14.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Фулгем.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Аталанта" - 18.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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