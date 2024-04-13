Ліверпуль - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес" 14.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.04.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Аталанта" - 11.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)

Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Оливер Гласнер



Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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