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Ліверпуль - Крістал Пелес онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 14 квітня 2024, 16:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Крістал Пелес
Лондон
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
27%
Крістал Пелес
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Crystal Palace is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 8 times, there have been 2 draws while Crystal Palace have won 4 times. The goal difference is 26-17 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 33 meetings, Liverpool FC have won 21 times, there have been 5 draws while Crystal Palace have won 7 times. The goal difference is 70-35 in favour of Liverpool FC.
  • Crystal Palace's last away win against Liverpool FC was in 2017.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 0-0 (Crystal Palace at home).
  • Did you know that Liverpool FC scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Liverpool FC scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Crystal Palace scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 33 home matches.
  • Crystal Palace haven't won any of their last 11 away matches.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Crystal Palace in their last 6 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 16 home matches in Premier League this season.
  • Crystal Palace haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 13-3-0.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 9. Jordan Ayew is Crystal Palace's biggest assister (6).
  • Liverpool FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 24 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 46% of their matches, Crystal Palace in 25% of their matches.
  • Liverpool FC wins 46% of halftimes, Crystal Palace wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Crystal Palace leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 55% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Crystal Palace.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 3, Crystal Palace won 0, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.6 goals in a match against Crystal Palace and Crystal Palace scores 0.6 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Crystal Palace is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Crystal Palace is 0.8.
  • Liverpool FC scores 2.88 goals when playing at home and Crystal Palace scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
15
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.12.2023 - 14:30 Крістал Пелес 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Ліверпуль 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.04.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.04.2024 - 21:30 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 17:30 Манчестер Юнайтед 4 - 3 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.04.2024 - 14:30 Крістал Пелес 2 - 4 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.04.2024 - 21:45 Борнмут 1 - 0 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Лутон Таун Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
37%
Нічия
27%
Крістал Пелес
37%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Запасні: Келлехер (в), Трент, Гакпо, Гомес, Гравенберх, Жота, Елліотт, Кванса, Собослай.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон (к) — Робертсон, Конате, ван Дейк, Бредлі — Макаллістер, Ендо, Джонс — Діас, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Меттьюз (в), Ахамада, Аю, Ворд, Едуар, Озо, Рідевалд, Томкінс, Шлупп.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Хендерсон — Лерма, Андерсен (к), Муньйос — Мітчелл, Гʼюз, Вортон, Клайн — Езе, Матета, Олісе. Головний тренер — Олівер Гласнер.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 33-го раунду АПЛ між Ліверпулем і Кристал Пелас.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес" 14.04.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 14.04.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Крістал Пелес" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Крістал Пелес" залишилася з поразкою . Зіткнення "Крістал Пелес" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес" можна подивитися 14.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Аталанта" - 11.04.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: "Крістал Пелес" (Лондон)
Рік заснування "Кристал Пэлас" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Оливер Гласнер

Попередній матч команди "Крістал Пелес" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 06.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Крістал Пелес" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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