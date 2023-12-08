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Крістал Пелес - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 09 грудня 2023, 14:30 - Селхерст Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Крістал Пелес
Лондон
0 - 0
Оновити
57'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
37' Ward, Joel
46' Ватару Ендо Вийшов: Gomez, Joe 46' Edouard, Odsonne Вийшов: Жан-Филипп Матета
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
30%
Ліверпуль
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC when Crystal Palace is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Crystal Palace and Liverpool FC is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Crystal Palace playing at home, Crystal Palace have won 3 times, there have been 3 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 38-17 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 32 meetings, Crystal Palace have won 7 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 20 times. The goal difference is 68-34 in favour of Liverpool FC.
  • Crystal Palace's last home win against Liverpool FC was in 2014.
  • Last season's matches: 0-0 (Crystal Palace at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Crystal Palace scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90?
  • Crystal Palace have played 5 home matches in a row without winning.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Crystal Palace haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 3-4-1.
  • Odsonne Edouard is Crystal Palace's top scorer with 6 goals. Mohamed Salah has scored 10 times for Liverpool FC.
  • Jordan Ayew has more yellow cards (4) than any other player at Crystal Palace. Alexis Mac Allister has collected 5 for Liverpool FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 7 in the table with 23 points. Now they are number 2 with 34 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 37 consecutive matches.
  • Crystal Palace wins 1st half in 15% of their matches, Liverpool FC in 42% of their matches.
  • Crystal Palace wins 15% of halftimes, Liverpool FC wins 42%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Crystal Palace leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When Crystal Palace is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Crystal Palace.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Crystal Palace's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Crystal Palace (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Crystal Palace won 0, Liverpool FC won 3, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Crystal Palace.
  • Crystal Palace have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Crystal Palace scores 0.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.8 goals against Crystal Palace (on average).
  • Average number of goals in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Crystal Palace and Liverpool FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Crystal Palace scores 1.08 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC haven't lost in their last 5 games.
  • Crystal Palace have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Crystal Palace haven't won in their last 4 games.
  • Crystal Palace have a losing streak of 3 matches at home.
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches.
  • A year ago, Crystal Palace were number 10 in the table with 20 points. Now they are number 14 with 16 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Крістал Пелес
4
Перемог
22
Ігор
14
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2021/2022
23.01.2022 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 3 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Крістал Пелес
Останні матчі - Крістал Пелес
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Крістал Пелес 0 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершено Крістал Пелес П
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 3 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 21:30 Шеффілд Юнайтед 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2025
30.11.2023 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено LASK Linz В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
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Головні події
46'
Ватару Ендо
Вийшов: Gomez, Joe
Edouard, Odsonne
Вийшов: Жан-Филипп Матета
46'
Ward, Joel
37'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Крістал Пелес
33%
Нічия
30%
Ліверпуль
37%
Склади команд
1
Сем Джонстон
2
Ward, Joel
6
Guehi, Marc
16
Andersen, Joachim
17
Clyne, Nathaniel
8
Lerma, Jefferson
26
Richards, Chris
15
Schlupp, Jeffrey
19
Hughes, Will
9
Джордан Айю
22
Edouard, Odsonne
1
Alisson
66
Alexander-Arnold, Trent
78
Quansah, Jarell
4
Вірджил ван Дейк
21
Tsimikas, Kostas
8
Szoboszlai, Dominik
3
Ватару Ендо
38
Gravenberch, Ryan
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 22
    Edouard, Odsonne
    Форвард
    46
  • 15
    Schlupp, Jeffrey
    Захисник
  • 19
    Hughes, Will
    Півзахисник
  • 9
    Джордан Айю
    Форвард
  • 8
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 26
    Richards, Chris
    Захисник
  • 2
    Ward, Joel
    Захисник
    37
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 16
    Andersen, Joachim
    Захисник
  • 17
    Clyne, Nathaniel
    Захисник
  • 1
    Сем Джонстон
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
    46
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ходжсон, Рой
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
14
Штрафні
8
8
Фоли
9
1
Удари повз
2
Офсайди
5
23%
Володіння м'ячем
77%
2
Кутові
3
Блоковано ударів
3
1
ЖК
1
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
52'
Шлупп протягнув мʼяч по флангу та небезпечно прострілював на ближню, Трент випередив Матета і вибив на кутовий.
46'
Заміна
Ендо поступився місцем на полі Гомесу, а Трент перейшов до центру.
46'
Заміна
Матета в перерві замінив Едуара через пошкодження.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Першого тайму наче не було. Кристал Пелас хоча б створив один хороший момент і претендував на пенальті, а Ліверпуль взагалі нічого не показав.
45+6'
Свисток
Перерва.
45+2'
Салах і Собослай завдали ударів по воротах у рамках однієї атаки, обидві спроби були заблоковані гравцями захисту.
45+1'
Інфо
Додано 5 хвилин.
37'
Жовта картка
Ворд збив Діаса, який вже тікав у контратаку.
32'
Небезпечний момент
Медлі спочатку призначив пенальті у ворота Ліверпуля, а після перегляду VAR змінив своє рішення! Судді колективно вирішили, що Гʼюз фолив при відборі мʼяча в Ендо.
28'
Небезпечний момент
Аліссон рятує свою команду від голу! Лерма міг замикати простріл Аю у відкритий кут, але воротар Ліверпуля зіграв блискуче.
20'
Футбол поки максимально спокійний. Уся боротьба проходить у центрі поля, до воріт мʼяч доходить рідко. Ударів досі не було.
12'
Вибігли в контратаку гості, яка могла завершитися небезпечним моментом, але ні Нуньєс, ні Діас не змогли відгукнутися на подачу Салаха.
10'
Офсайд
Перспективно розвивалася атака Ліверпуля, але Нуньєс заліз в офсайд.
2'
Цімікас не знайшов інших варіантів продовження атаки та вирішив пробити здалеку. Над поперечиною пройшов мʼяч.
Інфо
Арбітр — Ендрю Медлі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Меттьюз (в), Ахамада, Ебіовей, Матета, Матеус Франка, Озо, Олісе, Рідевалд, Томкінс.
Інфо
Стартовий склад Кристал Пелас: Джонстон — Ворд (к), Гуехі, Андерсен, Клайн — Лерма, Річардс — Шлупп, Г’юз, Аю — Едуар. Головний тренер — Рой Ходжсон.
Запасні: Келлехер (в), Бредлі, Гакпо, Гомес, Джонс, Доук, Елліот, Конате, Макконнелл.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон — Цімікас, ван Дейк (к), Кванса, Трент — Гравенберх, Ендо, Собослай — Діас, Нуньєс, Салах. Головний тренер — Юрген Клопп.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 16-го туру АПЛ Кристал Пелас – Ліверпуль.
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Анонс матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль" 09.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою Крістал Пелес (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Селхерст Парк.

Дата проведення матчу: 09.12.2023
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Крістал Пелес (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Крістал Пелес та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 25.02.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ходжсон, Рой и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль" можна подивитися 09.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Крістал Пелес - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Крістал Пелес (Лондон)
Рік заснування Крістал Пелес (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Рой Ходжсон

Прошедший поединок команди Крістал Пелес був зіграний проти "Борнмут" - 06.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 06.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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