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Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 03 грудня 2023, 16:00 - Энфилд
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
4 - 3
Матч завершено
Фулгем
Лондон
Хід матчу
20' Бернд Лено 24' Wilson, Harry 38' Mac Allister, Alexis 45' Кенні Тете
62' Wilson, Harry Вийшов: Cairney, Tom 62' Андреас Перейра Вийшов: Вілліан 65' Szoboszlai, Dominik Вийшов: Gakpo, Cody 65' Mac Allister, Alexis Вийшов: Gomez, Joe 68' Жоель Матіп Вийшов: Ібраїма Конате 75' Iwobi, Alex Вийшов: Reid, Bobby 75' Кенні Тете Вийшов: Тімоті Кастань 80' Reid, Bobby 83' Gravenberch, Ryan Вийшов: Ватару Ендо 87' Ватару Ендо 88' Alexander-Arnold, Trent 90' Харрісон Рід Вийшов: Vinicius, Carlos
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC when Liverpool FC is playing at home is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Fulham FC is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 10 times, there have been 4 draws while Fulham FC have won 2 times. The goal difference is 28-4 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 32 meetings, Liverpool FC have won 19 times, there have been 6 draws while Fulham FC have won 7 times. The goal difference is 58-26 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-0 (Liverpool FC at home) and 2-2 (Fulham FC at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 6 successive home wins.
  • Did you know that Liverpool FC scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Fulham FC scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC have won 10 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't lost in any of their last 18 home matches.
  • Liverpool FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's home record this season: 6-0-0.
  • Alexis Mac Allister has more yellow cards (5) than any other player at Liverpool FC. Joao Palhinha has collected 5 for Fulham FC.
  • A year ago, Liverpool FC were number 9 in the table with 20 points. Now they are number 3 with 28 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 35 consecutive matches.
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 42% of their matches, Fulham FC in 32% of their matches.
  • Liverpool FC wins 42% of halftimes, Fulham FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Fulham FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Fulham FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Fulham FC won 1, 2 draws.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Fulham FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.2 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Fulham FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Liverpool FC scores 2.67 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 10 goals. Willian has scored 3 times for Fulham FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 5. Antonee Robinson is Fulham FC's biggest assister (2).
  • A year ago, Fulham FC were number 8 in the table with 21 points. Now they are number 14 with 15 points.
Особисті зустрічі
Ліверпуль
8
Перемог
13
Ігор
3
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Ліверпуль 1 - 0 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 14:30 Фулгем 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
07.03.2021 - 16:00 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Фулгем
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2025
30.11.2023 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено LASK Linz В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Брентфорд В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.11.2023 - 19:45 Тулуза 3 - 2 Завершено Ліверпуль П
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Ліверпуль 4 - 3 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.11.2023 - 22:00 Фулгем 3 - 2 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.11.2023 - 16:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.11.2023 - 14:30 Фулгем 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:45 Ипсвич Таун 1 - 3 Завершено Фулгем В
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Головні події
90'
Харрісон Рід
Вийшов: Vinicius, Carlos
ГООЛ! Alexander-Arnold, Trent
88'
ГООЛ! Ватару Ендо
87'
Gravenberch, Ryan
Вийшов: Ватару Ендо
83'
80'
Reid, Bobby ГООЛ!
75'
Iwobi, Alex
Вийшов: Reid, Bobby
75'
Кенні Тете
Вийшов: Тімоті Кастань
Жоель Матіп
Вийшов: Ібраїма Конате
68'
Szoboszlai, Dominik
Вийшов: Gakpo, Cody
65'
Mac Allister, Alexis
Вийшов: Gomez, Joe
65'
62'
Wilson, Harry
Вийшов: Cairney, Tom
62'
Андреас Перейра
Вийшов: Вілліан
45'
Кенні Тете ГООЛ!
ГООЛ! Mac Allister, Alexis
38'
24'
Wilson, Harry ГООЛ!
ГООЛ! Бернд Лено
20'
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
21
Tsimikas, Kostas
4
Вірджил ван Дейк
32
Жоель Матіп
66
Alexander-Arnold, Trent
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
8
Szoboszlai, Dominik
7
Diaz, Luis
9
Nunez, Darwin
11
Мохамед Салах
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
3
Ughelumba, Calvin
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
6
Харрісон Рід
26
Palhinha, Joao
22
Iwobi, Alex
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
7
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 7
    Diaz, Luis
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
    83
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
    65 38
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
    65
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
    68
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
    88
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 22
    Iwobi, Alex
    Форвард
    75
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
    62
  • 8
    Wilson, Harry
    62 24
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
    90
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
    75 45
  • 3
    Ughelumba, Calvin
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
    20
Запасні гравці
Тренери
  • Юрген Клопп
  • Силва, Марку
Статистика матчу
12
Удари в отвір
5
8
Штрафні
11
5
Офсайди
1
2
Сейви
9
63%
Володіння м'ячем
37%
6
Фоли
7
6
Удари повз
1
5
Блоковано ударів
2
3
Кутові
4
Трансляція
90+8'
Свисток
Фінальний свисток. Впевнений камбек "Ліверпуля". Детальніше - у звіті про матч на сайті.
90+1'
7 хвилин накинув арбітр.
88'
Гоооол!!!
Трент, дубль! Що творить "Ліверпуль"! "Енфілд" в екстазі! Зловив м'яч на ногу Александер-Арнольд і прошив Лено.
87'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Конате закинув в атаку, Дарвін скинув Салаху, Мо потім знайшов Ендо, і це гол! Цей удар може посперечатися з голами Макаллістера і Трента.
85'
Небезпечний момент
Трент навісив із корнера, Діас пробив головою - Лено витягнув, але парирував на Салаха, щоправда, Мо бахнув над воротами.
84'
Заміна
Ендо вийшов на поле й одразу ж встиг пробити, удар заблоковано. "Ліверпуль" пішов рятувати матч.
80'
Гоооол!!!
НІЧОГО СЕБЕ! "Фулгем" виходить уперед. Том Керні навісив, Декордова-Рід замкнув. Усе проспала оборона "Ліверпуля". Гомес не біг до Вілліана, Конате не встиг за Керні, Декордова-Рід перевисів у повітрі Цимікаса. Ван Дейк кинувся страхувати грека, але вже було надто пізно.
78'
Робінсон приклався по воротах Келлехера - воротар "Ліверпуля" спокійно забирає м'яч. Рідкісна відповідь "Фулхема" в рамках облоги "червоних".
75'
Заміна
Івобі і Тете пішли, Декордова-Рід і Кастань з'явилися.
73'
Лено читає пас Трента на Салаха, вчасно виходить із воріт.
70'
М'яч, скоріше, прилетів в обличчя Луїсу Діасу після подачі Салаха, це в жодному разі не був удар головою.
68'
Матіп залишає поле через травму, Конате виходить замість нього.
64'
Заміна
Клопп випускає Гакпо і Джонса і знімає Собослаї і Макаллістера.
62'
Заміна
Вілліан замість Перейри, Керні змінює Вілсона.
60'
Дарвін б'є після скидки Салаха - повз касу.
59'
На ще один удар Діаса відповів Перейра - над поперечиною.
55'
Ще один удар, менш небезпечний, від Луїса Діаса - Лено без проблем забирає.
53'
Небезпечний момент
ДАРВІН НУНЬЄС!!! Перекладина. Ух, який момент. Салах розігнав атаку, віддав під удар дев'ятці "червоних", а той пальнув у каркас воріт.
52'
Собослаї приклався з дальньої дистанції, але Лено на місці.
48'
"Ліверпуль" поки що кружляє на половині поля "Фулхема", але до удару справу не доводить.
45'
Свисток
Другий тайм, поїхали.
45+11'
Свисток
Свисток на перерву. Дуже цікавий перший тайм. "Ліверпуль" багато атакує, але голи вийшли, скоріше, красивими, а не трудовими. Що вже говорити про "Фулгем" - мінімум моментів, але максимум вигоди.
45+10'
Лено витягнув удар Салаха з меж штрафного! Гра у нас дуже відкрита, з "Ліверпулем" це й не дивно.
45+8'
Офсайд
Тепер офсайд у Нуньєза.
45+6'
Офсайд
Рім забиває "Ліверпулю" третій, але тепер уже точно офсайд.
45+5'
Гоооол!!!
Хіменес скинув м'яч головою на лінію воротарського, виникла метушня, і Тете зумів проштовхнути снаряд у сітку. ВАР подивилися, офсайду у Тете на повторі все-таки не знайшли і гол зарахували!
45+2'
"Фулгем" забиває, але арбітр побачив там офсайд. Треба б подивитися ВАР.
45'
Дев'ять хвилин арбітр накинув до основного часу першого тайму.
43'
Нічого поки що на полі не відбувається, крім володіння "червоних". "Фулгем" явно не очікував такого уколу, у вигляді голу Алексіса.
38'
Гоооол!!!
ЯКИЙ ГОЛ!!!! Макаллістер!!! Вау! Алексіс на рівному місці приклався після відскоку на індивідуальному проході Діаса і вистрілив прямо в дев'ятку! Приголомшливе виконання.
35'
Ван Дейк пробив на кутовому в метушні й влучив у захисника. "Фулгем" відбився.
34'
Відповідає "Ліверпуль" - стріляє Трент, влучає в захисника, теж корнер лише вичавив.
33'
Матіп встиг зупинити передачу на Вілсона, а могло б бути небезпечно. Потім Робінсон пробивав, влучив у захисника - кутовий.
29'
Непогана подача, удар Матіпа головою - над воротами м'яч пролетів.
28'
Бессі явно збив Цимікаса, штрафний для "Ліверпуля", можна звідси навішувати у володіння Лено.
24'
Гоооол!!!
1:1! Хоча нічого не віщувало біди. Вілсон, ексгравець "Ліверпуля", вихованець "червоних", відкрився між Трентом і Макаллістером і ткнув м'яча повз Келлехера.
20'
Гоооол!!!
1:0! Трент Александер-Арнольд забиває зі штрафного. Тиждень тому він забив "Манчестер Сіті", відзначається й сьогодні. Прекрасне виконання.
16'
Багато пауз у грі виникає. Два фоли поспіль протягом двох хвилин від гравців "Ліверпуля".
13'
В око прилетіло Бернду, точніше, в область над ним. Німцеві замотали голову крутою чорною піратською пов'язкою, він продовжить матч.
10'
Пауза в грі, Лено зазнав пошкодження під час зіткнення із Салахом. Медики допомагають голкіперу "дачників".
8'
Офсайд
Гол забиває "Ліверпуль", але арбітр не зараховує. Дарвін пробив, Келлехер відбив перед собою на Салаха, але Мо в момент удару був в офсайді.
6'
Володіння від "Ліверпуля" спостерігаємо в ці хвилини. Поки що без небезпечних моментів.
3'
Діас б'є з-за меж штрафного майданчика. Швидко розвернувся і пальнув - на місці Лено.
2'
Простріл Івобі, Келлехер забирає м'яч. Зазначимо, що Аліссон поза заявкою на поєдинок через травму.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Лава запасних гостей: Родак, Тосін, Балло-Туре, Кастань, Лукич, Керні, Декордова-Рід, Вілліан, Вінісіус
Інфо
Лава запасних господарів: Адріан, Гомес, Ендо, Конате, Джонс, Гакпо, Елліотт, Доак, Куанса
Інфо
"Фулгем": Лено, Тете, Рім, Бессі, Робінсон, Рід, Пальінья, Івобі, Андреас, Вілсон, Рауль Хіменес
Інфо
"Ліверпуль": Келлехер, Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Цимікас, Макаллістер, Собослаї, Гравенберх, Діас, Салах, Нуньєз
Інфо
Добрий день, пані та панове! Третя команда АПЛ приймає на "Енфілді" 14-й колектив першості.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 03.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 03.12.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось с таким счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем можна подивитися 03.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти "Ліверпуль" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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