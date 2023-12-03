Ліверпуль - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ліверпуль" - Фулгем 03.12.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 03.12.2023

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Фулгем залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Фулгем у попередньому футбольному матчі 03.12.2023 закінчилось с таким счетом: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Юрген Клопп и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Фулгем - 03.12.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Предыдущий поединок команди Фулгем був зіграний проти "Ліверпуль" - 03.12.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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