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Порту - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Португалії - 03 березня 2024, 22:30 - Эштадиу до Драгау . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
Порту
Порту
0 - 0
Оновити
14'
Бенфіка
Лиссабон
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Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Порту
32%
Нічия
26%
Бенфіка
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Porto and SL Benfica when FC Porto is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Porto and SL Benfica is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with FC Porto playing at home, FC Porto have won 12 times, there have been 7 draws while SL Benfica have won 5 times. The goal difference is 37-23 in favour of FC Porto.
  • During the last 57 meetings, FC Porto have won 28 times, there have been 15 draws while SL Benfica have won 14 times. The goal difference is 77-56 in favour of FC Porto.
  • Last season's matches: 0-1 (FC Porto at home) and 1-2 (SL Benfica at home).
  • Did you know that FC Porto scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SL Benfica scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Porto haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • SL Benfica haven't lost in their last 8 games.
  • SL Benfica have lost none of their last 8 away matches.
  • FC Porto haven't scored in 2 of their 11 home matches in Liga Portugal this season.
  • SL Benfica haven't scored in 1 of their 11 away matches in Liga Portugal this season.
  • FC Porto's home record this season: 8-2-1.
  • SL Benfica's away record this season: 8-2-1.
  • Evanilson is FC Porto's top scorer with 10 goals. Rafa Silva has scored 12 times for SL Benfica.
  • Wenderson Galeno has assisted the most goals for FC Porto with 4. Rafa Silva is SL Benfica's biggest assister (11).
  • Francisco Conceicao has more yellow cards (8) than any other player at FC Porto. Nicolas Otamendi has collected 7 for SL Benfica.
  • FC Porto wins 1st half in 38% of their matches, SL Benfica in 46% of their matches.
  • FC Porto wins 38% of halftimes, SL Benfica wins 46%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When FC Porto leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When FC Porto is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Liga Portugal, SL Benfica has better performance than FC Porto.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than FC Porto's.
  • In the last 5 meetings FC Porto won 2, SL Benfica won 3, 0 draws.
  • FC Porto scores 0.6 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1 goals against FC Porto (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Porto and SL Benfica is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Porto and SL Benfica is 0.4.
  • FC Porto scores 1.89 goals when playing at home and SL Benfica scores 2 goals when playing away (on average).
  • FC Porto have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Порту
7
Перемог
16
Ігор
6
Перемог
Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2023/2024
29.09.2023 - 22:15 Бенфіка 1 - 0 Завершено Порту
Суперкубок Португалии 2023
09.08.2023 - 22:45 Бенфіка 2 - 0 Завершено Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Бенфіка 1 - 2 Завершено Порту
Чемпіонат Португалії 2022/2023
21.10.2022 - 22:15 Порту 0 - 1 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Порту
Кубок Португалії 2023/2024
29.02.2024 - 18:00 Santa Clara 1 - 1 Завершено Порту Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
25.02.2024 - 20:00 Жил Вісенте 1 - 1 Завершено Порту Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Португалії 2023/2024
12.02.2024 - 22:15 Арока 3 - 2 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
03.02.2024 - 22:30 Порту 0 - 0 Завершено Rio Ave Н
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Останні матчі - Бенфіка
Кубок Португалії 2023/2024
29.02.2024 - 22:45 Спортинг 2 - 1 Завершено Бенфіка П
Чемпіонат Португалії 2023/2024
25.02.2024 - 20:00 Бенфіка 4 - 0 Завершено Портимоненсе В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 19:45 Тулуза 0 - 0 Завершено Бенфіка Н
Чемпіонат Португалії 2023/2024
18.02.2024 - 20:00 Бенфіка 6 - 1 Завершено Візела В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 22:00 Бенфіка 2 - 1 Завершено Тулуза В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Порту
32%
Нічия
26%
Бенфіка
42%
Склади команд
99
Costa, Diogo
18
Венделл
31
Otavio
3
Пепе
23
Mario, Joao
22
Varela, Alan
16
Gonzalez, Nicolas
13
Galeno, Wenderson
11
Aquino, Pepe
10
Conceicao, Chico
30
Evanilson
1
Trubin, Anatolii
8
Aursnes, Fredrik
4
Silva, Antonio
30
Ніколас Отаменді
5
Morato
10
Kokcu, Orkun
87
Goncalves Neves, Joao Pedro
11
Анхель Ді Марія
27
Рафаел Сілва
20
Жоау Маріу
19
Tengstedt, Casper
Стартовий склад
  • 30
    Evanilson
  • 13
    Galeno, Wenderson
    Форвард
  • 11
    Aquino, Pepe
  • 10
    Conceicao, Chico
    Форвард
  • 22
    Varela, Alan
    Півзахисник
  • 16
    Gonzalez, Nicolas
  • 18
    Венделл
    Захисник
  • 31
    Otavio
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 23
    Mario, Joao
    Форвард
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
  • 19
    Tengstedt, Casper
    Форвард
  • 11
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 87
    Goncalves Neves, Joao Pedro
    Півзахисник
  • 8
    Aursnes, Fredrik
    Півзахисник
  • 4
    Silva, Antonio
    Захисник
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 5
    Morato
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatolii
Запасні гравці
Тренери
  • Сержиу Консейсау
  • Роджер Шмидт
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Сейви
1
66%
Володіння м'ячем
34%
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Порту - Бенфіка
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
10'
Галено отримав передачу з лівого флангу від Венделла на другий темп, після чого пробив у Отаменді другим дотиком. Кутовий.
9'
Занадто висока подача з лівого флагу від Венделла на завершення контратаки через лівий фланг.
7'
Жорсткий підкат від Аурснеса на правому фланзі оборони проти Венделла.
6'
Черговий фол від Венделла — на лівому фланзі атаки проти Рафи.
5'
Дуже активний початок від Порту, а Бенфіка ще й із власної половини не виходила.
3'
Небезпечний момент
Подачу з правого флангу Еванілсон завершував у центрі штрафного, але головою пробив точно в Трубіна.
1'
Одразу фол проти Ді Марії від Венделла на лівому фланзі оборони.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Бенфіка — 1:0.
Інфо
Бенфіка йде другою з 18 перемогами, 4 нічиїми та 1 поразками — 58 очок.
Інфо
Порту йде третім із 15 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 49 очок.
Запасні: Соареш, Каррерас, Нерес, Кабрал, Ролльгайзер, Леонардо, Араужу, Говея, Флорентіну.
Бенфіка: Трубін — Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Кекчю, Маріу — Ді Марія, Тенгстедт, Р. Сілва.
Запасні: Рамуш, Кардозу, Еуштакіу, Груїч, Санчес, Хайме, Намасо, Мартінес, Боржеш.
Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл — Варела, Гонсалес — Консейсан, Пепе Акіно, Галено — Еванілсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Жоау Педру Піньєйру (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 24-го туру португальської Прімейра Ліги. На полі стадіону Драгау (Порту, Португалія) зіграють португальський Порту та лісабонська Бенфіка.
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Анонс матчу Порту - Бенфіка 03.03.2024, Чемпіонат Португалії

між командою Порту (Порту) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Португалії 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу до Драгау.

Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 22:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Порту (Порту) та командою Бенфіка (Лиссабон):

між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Порту у попередньому футбольному матчі 29.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Порту - Бенфіка можна подивитися 03.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Португалії. Текстову трансляцію матчу Порту - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия

команди Порту був зіграний проти - 29.02.2024, у рамках Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

команди Бенфіка був зіграний проти "Спортинг" - 29.02.2024, у рамках Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Слідкуйте за результатами матчу Порту - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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