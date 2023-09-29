Порту - Бенфіка онлайн трансляція матчу

між командою Порту (Порту) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Португалії 2023/2024 , матч на стадіоні Эштадиу до Драгау.
Дата проведення матчу: 03.03.2024
Час початку матчу: 22:30
Історія протистоянь Порту (Порту) та командою Бенфіка (Лиссабон):
між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Порту залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Порту у попередньому футбольному матчі 29.09.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Сержиу Консейсау и Роджер Шмидт розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Порту (Порту)
Рік заснування Порту (Порту): 1893
Країна: Португалия
команди Порту був зіграний проти - 29.02.2024, у рамках Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория
команди Бенфіка був зіграний проти "Спортинг" - 29.02.2024, у рамках Кубок Португалії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
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