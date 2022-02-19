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Парі Сен-Жермен - Нант онлайн трансляція матчу

Суперкубок Франції - 31 липня 2022, 21:00
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
3 - 0
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71'
Нант
Нант
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
43%
Нічия
36%
Нант
21%
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
16
Перемог
19
Ігор
3
Перемог
Нант
Чемпіонат Франції 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Нант 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Нант
Чемпіонат Франції 2020/2021
14.03.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 2 Завершено Нант
Чемпіонат Франції 2019/2020
31.10.2020 - 21:45 Нант 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
21.05.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 5 - 0 Завершено Метц В
Чемпіонат Франції 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Монпельє 0 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2021/2022
08.05.2022 - 21:45 Парі Сен-Жермен 2 - 2 Завершено Труа Н
Чемпіонат Франції 2021/2022
29.04.2022 - 22:00 Страсбур 3 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен Н
Чемпіонат Франції 2021/2022
23.04.2022 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено Ланс Н
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Останні матчі - Нант
Чемпіонат Франції 2021/2022
21.05.2022 - 22:00 Нант 1 - 1 Завершено Сент-Етьен Н
Чемпіонат Франції 2021/2022
14.05.2022 - 22:00 Ліон 3 - 2 Завершено Нант П
Чемпіонат Франції 2021/2022
11.05.2022 - 22:00 Нант 2 - 1 Завершено Ренн В
Кубок Франції 2021/2022
07.05.2022 - 22:00 Ніцца 0 - 1 Завершено Нант В
Чемпіонат Франції 2021/2022
30.04.2022 - 18:00 Ланс 2 - 2 Завершено Нант Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
43%
Нічия
36%
Нант
21%
Трансляція
57'
Гоооол!!!
Розгром! Париж провів атаку другим темпом після стандарту, яку точним ударом п'ятою завершив Серхіо Рамос.
53'
Удар Вітіньї з дальньої дистанції виявився неточним.
49'
Ліонель Мессі на швидкості обійшов декількох суперників, але не зумів обіграти останнього захисника.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Парижани здобувають комфортну перевагу над суперником уже в першому таймі.
45+7'
Свисток
Перерва.
45+6'
Гоооол!!!
Фантастичний м'яч забиває Неймар під завісу першого тайму! Бездоганне виконання штрафного удару від зіркового нападника ПСЖ.
45'
Інфо
Додано 3 хвилини.
44'
Небезпечний момент
Лафон демонструє чудову гру на лінії, відбиваючи непростий удар Ліонеля Мессі.
40'
Офсайд
Неймар завдавав удару по воротах Лафона з небезпечної зони, але перед цим у бразильского нападника було зафіксовано офсайд.
39'
Жовта картка
Маркус Коко зірвав перспективну атаку ПСЖ.
32'
Флангова передача Ашрафа Хакімі не знайшла адресата в штрафному майданчику суперника.
30'
Нуну Мендеш непогано прострілював з флангу, але Пабло Сарабії забракло швидкості, аби дістатися до м'яча.
25'
Рефері оголосив невеличку перерву на водопій.
22'
Гоооол!!!
Парі Сен-Жермен відкриває рахунок! Ліонель Мессі продемонстрував неперевершену техніку, обігравши голкіпера та вразивши порожні ворота. Заслужений гол!
19'
Небезпечний момент
Джанлуїджі Доннарумма здійснює майстерний сейв! Людовік Бла загрожував воротам ПСЖ ударом з-за меж штрафного.
18'
Небезпечний момент
Нант відповідає своїм моментом! Мозес Сімон швидко зорієнтувався після рикошету й завдав небезпечного удару в дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стікою.
16'
Жовта картка
Вітінья покараний за грубий підкат у центрі поля.
14'
Небезпечний момент
Нанту знову щастить! Цього разу Маркіньюш не забиває з убивчої позиції.
9'
М'яч влучив у руку Серхіо Рамоса в межах карного майданчика. Арбітр добре бачив епізод і вирішив не призначати пенальті.
7'
Небезпечний момент
Пабло Сарабія хапається за голову! Нападник ПСЖ отримав ідеальний пас із глибини, але завдав неточного удару в один дотик.
5'
Небезпечний момент
Ашраф Хакімі втрачає чудову нагоду відзначитись! Марокканець не зумів переграти воротаря ударом з близької відстані.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен: Доннарумма – Кімпембе, Рамос, Маркіньюш – Мендеш, Верратті, Вітінья, Хакімі – Неймар, Мессі, Сарабія.
Інфо
Стартовий склад Нанта: Лафон – Паллуа, Жиротто, Аппіа – Чірівелья, Бла, Фабіу, Сіссоко, Корш‘я – Сімон, Гессан.
Вітаємо прихильників європейського футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Франції Парі Сен-Жермен – Нант.
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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант 31.07.2022, Суперкубок Франції

між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 31.07.2022
Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант):

між командами закінчився перемогою на користь Нант, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Нант та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант можна подивитися 31.07.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Суперкубок Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Метц - 21.05.2022, у рамках Чемпіонат Франції 2021/2022 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция

команди Нант був зіграний проти Сент-Етьен - 21.05.2022, у рамках Чемпіонат Франції 2021/2022 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Суперкубок Франції та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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