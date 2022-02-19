Парі Сен-Жермен - Нант онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант 31.07.2022, Суперкубок Франції

між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках по футболу: Суперкубок Франції 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 31.07.2022

Час початку матчу: 21:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант):

між командами закінчився перемогою на користь Нант, тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення Нант та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось : 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Метц - 21.05.2022, у рамках Чемпіонат Франції 2021/2022 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)

Країна: Франция



команди Нант був зіграний проти Сент-Етьен - 21.05.2022, у рамках Чемпіонат Франції 2021/2022 та закінчився нічиєю.

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