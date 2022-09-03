Парі Сен-Жермен - Нант онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант 04.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 04.03.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Нант залишилася з поразкою . Зіткнення Нант та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Кристоф Галтье



Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Марсель - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)

Країна: Франция

Тренер: Антуан Комбуаре



Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Ланс - 01.03.2023, у рамках турнира Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нант.

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