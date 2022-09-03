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Парі Сен-Жермен - Нант онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 04 березня 2023, 22:00 - Парк-де-Пренс
Головний суддя: Стина, Жереми
Рейтинг матчу:
Парі Сен-Жермен
Париж
0 - 0
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1'
Нант
Нант
Хід матчу
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
29%
Нант
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and FC Nantes when Paris Saint-Germain is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Paris Saint-Germain and FC Nantes is 2-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Paris Saint-Germain playing at home, Paris Saint-Germain have won 19 times, there have been 3 draws while FC Nantes have won 5 times. The goal difference is 52-17 in favour of Paris Saint-Germain.
  • During the last 57 meetings, Paris Saint-Germain have won 36 times, there have been 10 draws while FC Nantes have won 11 times. The goal difference is 100-40 in favour of Paris Saint-Germain.
  • Last season's matches: 3-1 (Paris Saint-Germain at home) and 3-1 (FC Nantes at home).
  • Did you know that Paris Saint-Germain scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Nantes scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Paris Saint-Germain haven't scored in 0 of their 12 home matches in Ligue 1 this season.
  • FC Nantes haven't scored in 5 of their 13 away matches in Ligue 1 this season.
  • Paris Saint-Germain's home record this season: 10-2-0.
  • Marco Verratti has more yellow cards (8) than any other player at Paris Saint-Germain. Samuel Moutoussamy has collected 5 for FC Nantes.
  • Paris Saint-Germain have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Paris Saint-Germain wins 1st half in 64% of their matches, FC Nantes in 23% of their matches.
  • Paris Saint-Germain wins 64% of halftimes, FC Nantes wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Paris Saint-Germain.
  • On their last meeting Paris Saint-Germain won by 3 goals.
  • When Paris Saint-Germain leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Nantes leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Nantes is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Ligue 1, Paris Saint-Germain has better performance than FC Nantes.
  • FC Nantes's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • In the last 5 meetings Paris Saint-Germain won 3, FC Nantes won 2, 0 draws.
  • Paris Saint-Germain scores 2.4 goals in a match against FC Nantes and FC Nantes scores 1.2 goals against Paris Saint-Germain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Paris Saint-Germain and FC Nantes is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Paris Saint-Germain and FC Nantes is 1.6.
  • Paris Saint-Germain scores 2.65 goals when playing at home and FC Nantes scores 1.03 goals when playing away (on average).
  • FC Nantes have lost 3 matches in a row.
  • FC Nantes haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, FC Nantes were number 7 in the table with 38 points. Now they are number 13 with 28 points.
  • Paris Saint-Germain's performance of the last 5 matches is better than FC Nantes's.
  • FC Nantes has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Lionel Messi has assisted the most goals for Paris Saint-Germain with 12. Moses Simon is FC Nantes's biggest assister (3).
  • FC Nantes have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Парі Сен-Жермен
18
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Нант
Чемпіонат Франції 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Нант 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Суперкубок Франції 2022/2023
31.07.2022 - 21:00 Парі Сен-Жермен 4 - 0 Завершено Нант
Чемпіонат Франції 2021/2022
19.02.2022 - 22:00 Нант 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2021/2022
20.11.2021 - 18:00 Парі Сен-Жермен 3 - 1 Завершено Нант
Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 14:00 Парі Сен-Жермен 4 - 3 Завершено Лілль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.02.2023 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
Кубок Франції 2022/2023
08.02.2023 - 22:10 Марсель 2 - 1 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Останні матчі - Нант
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 19:15 Нант 2 - 1 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 16:00 Нант 0 - 1 Завершено Ренн П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 Нант 0 - 3 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 18:00 Ланс 3 - 1 Завершено Нант П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Нант Н
Показати більше
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Парі Сен-Жермен
35%
Нічия
29%
Нант
37%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. ПСЖ: Доннарума, Маркіньос, Мендеш, Рамос, Мукіеле, Руїс, Перейра, Заїр-Емері, Вітінья, Мбаппе, Мессі. Нант: Лафон, Хаджам, Кастелетто, Паллуа, Кертонзе, Джіротто, Молле, Сіссоко, Мутуссамі, Бла, Ганаго.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 ПСЖ - Нант.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Данді Юнайтед Данді Юнайтед 1 Абердин Абердин 3 Завершено 20:00 - Сьогодні Портимоненсе Портимоненсе 0 Спортинг Спортинг 1 Завершено 19:45 - Сьогодні Волендам Волендам 3 Эммен Эммен 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Мальорка Мальорка 0 Ельче Ельче 1 Завершено 19:30 - Сьогодні Маккабі Маккабі 1 Хапоэль Катамон Хапоэль Катамон 2

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Анонс матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант 04.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Парк-де-Пренс.

Дата проведення матчу: 04.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Парі Сен-Жермен" (Париж) та командою Нант (Нант):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Парі Сен-Жермен", тоді як команда Нант залишилася з поразкою . Зіткнення Нант та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 03.09.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант можна подивитися 04.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Парі Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Кристоф Галтье

Прошедший поединок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти Марсель - 26.02.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Команда гостей

Назва: Нант (Нант)
Країна: Франция
Тренер: Антуан Комбуаре

Предыдущий матч команди Нант був зіграний проти Ланс - 01.03.2023, у рамках турнира Кубок Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Нант.

Слідкуйте за результатами матчу "Парі Сен-Жермен" - Нант онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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